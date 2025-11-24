«Белорусы соблюдали регламент, о россиянах не могу сказать того же». Скандал в биатлоне

Антон Смольский намекнул, что лыжи у российских спортсменов были подготовлены лучше. Хотя все должны были оказаться в равных условиях.

После завершения в Ханты-Мансийске Кубка МЛКБ – 2025 неожиданно полыхнуло. Лидер сборной Беларуси Антон Смольский намекнул, что не самое удачное выступление команды на турнире объясняется тем, что лыжи их соперников из России были подготовлены лучше, хотя по регламенту все должны были оказаться в равных условиях. Скандальчик?

Мы разобрались, что произошло.

Как готовили и выдавали лыжи?

Сначала стоит рассказать о самом процессе выдачи лыж. Все пары одинаково готовила одна сервис-бригада, которой руководил Владимир Рысин. Лыжи приносили на выдачу буквально за пять минут до старта. Спортсмены получали инвентарь вообще за пару минут до старта и шли с ними прямо на гонку. То есть взять кому-то лыжи и что-то с ними сделать не было никакой возможности – сервисёры стояли рядом и до старта никого к лыжам не пускали.

Что сказал Антон Смольский?

Однако Антон Смольский рассказал о своих сомнениях коллегам с телеканала «Беларусь 5» после финиша смешанной эстафеты, в которой он вместе со своими партнёрами по команде HIGH-PRO Динарой Смольской, Дмитрием Лазовским и Кристиной Павлушиной занял только 18-е место.

«Постараюсь высказаться дипломатично, чтобы не разжигать ситуацию. Тем не менее констатирую: все белорусы строго соблюли предложенный МЛКБ регламент. В том числе в вопросе подготовки лыж. Соблюли и выступили с чистой совестью оба соревновательных дня. Что касается наших российских коллег, то я не могу этого же сказать о них.

Сами лыжи готовила смешанная команда специалистов – и российских, и белорусских. По правилам лыжи должны быть абсолютно чистыми до того момента, как их не возьмёт в работу эта независимая бригада сервиса. Но, к сожалению, данными правилами руководствовались только белорусские участники Кубка МЛКБ, увы… А ведь всегда хочется конкурировать и выявлять сильнейшего в равных условиях. Чемпионат в категории «кто хитрее и проворнее» — это уже другой вид спорта», — сказал Смольский.

Подготовленные лыжи Фото: Фёдор Коробейников/«Матч ТВ»

Что ответил Смольскому Бабиков?

«Ну не «только белорусские» — многие участники были абсолютно честны. Но, говорят, были те, кто приносили лыжи, которые уже подготовили порошком или нанесли ручные структуры. От того, что бригада подготовит потом, как и всем, такие лыжи парафином, они не вернутся в первоначальные кондиции, возможно, что сохранится преимущество накатки или порошка. Были такие ощущения на трассе по скоростям на спусках, но в целом явно не поголовное жульничество, а редкие представители, и тех за руку никто не ловил. Тут нужно было, чтобы общая бригада сервисов отмечала такие лыжи и нашли варианты как этого избегать», – написал чемпион мира Антон Бабиков в комментариях в телеграм-канале журналиста «Спортса» Владимира Иванова.

Антон Бабиков Фото: РИА Новости

Что сказал руководитель сервис-бригады?

«Чемпионат» прямо спросил руководителя сервис-бригады Владимира Рысина, что было с лыжами на Кубке МЛКБ и справедливы ли сомнения двух Антонов.

«Нельзя говорить о том, что только белорусы бежали честно – это совершенно не так! В нашей бригаде на турнире работали четверо россиян и двое белорусов: Денис и Дима. Могу честно сказать, что представители некоторых команд приносили нам лыжи в порошке и с ручной накаткой. Понятно же, для чего это делалось – порошок не снимался, чтобы оставался фтор и парафин ехал лучше. А накатки работают, если простыми словами, как нужная резина на автомобильных колёсах. Мы же всё это прекрасно видели.

Что мы делали с такими лыжами? Сначала тщательно проходили скребком, заглаживали эту ручную структуру, а затем промывали фтористой смывкой, которая вытаскивает весь порошок. В случае необходимости дважды проходили смывкой. Коллеги из Беларуси могут подтвердить каждое моё слово. От порошка ничего не оставалось! Все спортсмены бежали в равных условиях на лыжах, подготовленных одним парафином. Далее уже всё зависит от того, как работает структура самих лыж, которая положена изначально. Иными словами, подходят лыжи под такую погоду и такое состояние снега или нет.

Я могу гарантировать, что никто на порошке и на ручных структурах не бежал. Мои белорусские коллеги были очень расстроены, что они остались виноваты. А в чём? Мы работали вместе, и все лыжи были подготовлены одинаково».