Россиянки проиграли первую гонку биатлонного сезона. Лучше всех с морозом справилась Сола

Да здравствует зимний биатлон! В Ханты-Мансийске прошла первая гонка Альфа Банк Кубка России сезона-2025/2026 – женский спринт. Стреляющие лыжницы сразу включились в борьбу, а болельщики получили долгожданный заряд эмоций.

Девушкам не помешал даже мороз порядка 15°С!

Белорусская комета

Безоговорочную победу одержала белорусская биатлонистка призёр чемпионата мира Анна Сола. Она поразила 9 из 10 мишеней и словно комета пролетела по хорошо знакомой всем трассе. Противопоставить что-то такой форме представительницы Беларуси было просто невозможно.

Серебро с одним промахом на стойке добыла 22-летняя тюменская спортсменка Елизавета Фролова, которая проиграла лидеру 12,8 секунды. Это именно она показала себя во время финала прошлого розыгрыша Кубка России в Златоусте, трижды попав в топ-10. А теперь добыла первую медаль среди взрослых.

Тройку сильнейших замкнула лидер сборной России Анастасия Халили. Она, как и победительница, допустила одну осечку во время стрельбы и уступила 17,8 секунды лидеру. Сегодня ей не удалось реализовать весь свой потенциал.

«Начала паниковать»

На четвёртом месте с идеальной стрельбой расположилась Динара Смольская. Изначально белоруска вообще не хотела выходить на старт из-за мороза, а потом опоздала на гонку. Уже после финиша спринта Динара призналась, что сильно утеплилась и из-за этого страдала на дистанции.

«Не угадала с экипировкой. Очень тепло оделась, было сильно жарко. Меня всю сковало из-за этого, и я по дистанции снимала рукавицы. Бегу в чехлах, тяжело переставлять ноги… В общем, сильно перестраховалась. Работать можно было, комфортно. На стрельбе, возможно, больше времени тратила.

Динара Смольская Фото: РИА Новости

Ещё и опоздала на старт (смеётся). Я сегодня надела чехлы Антона, а они мне великоваты. Нога не сразу попала в крепление, я начала паниковать. Слышу, что меня уже объявляют, идёт обратный отсчёт, ещё больше паникую, рву их. Стартовала позже своего времени. Уже с первого круга начала сильно бежать. Потом сама себя успокоила», – сказала Смольская в эфире «Матч ТВ».

«Я судье кричала»

Пятёрку замкнула Юлия Коваленко (она больше известна болельщикам как Шеллер) из Красноярского края. И у неё тоже был форс-мажор.

«Хорошо справилась со стрельбой, довольна собой. Тяжеловато было по погоде из-за холодного воздуха – сложно дышать, и дыхание сбивалось.

Ещё на первом круге у меня отвалился чип, и я судье об этом кричала (улыбается). Потеряла ли я секунды? Не знаю, может быть, одну секунду потеряла», – сказала Коваленко в эфире «Матч ТВ».

Мороз оказался сильнее и многих лидеров сборной России и потенциальных фаворитов: Виктории Метели, Наталии Шевченко, Тамары Дербушевой. В этот раз они не справились с погодой, но к сезону, похоже, готовы хорошо.

Впереди нас ждёт много увлекательных гонок, и по сегодняшнему морозному спринту не стоит делать далеко идущих выводов. Биатлон только начинается!