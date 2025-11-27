Воля, любовь и боль. Почему нужно смотреть российский биатлон этой зимой?

Олимпийский сезон наши спортсмены проведут взаперти. Кажется, у них осталось всего три стимула соревноваться… или заканчивать.

В олимпийском сезоне топ-биатлонисты получают особый, уникальный стимул проявлять себя и побеждать. Конкуренция обостряется, гонки становятся всё интереснее. А что же делать россиянам, которые не поедут на Игры?

Ответ, увы, простой: смириться и выступать дома. Зачем? Каждый сам ищет свою мотивацию. И пока находит её! Интриги в нашем биатлоне живы.

Воля. Что будет доказывать Серохвостов?

В прошлом сезоне Даниил Серохвостов показал, кто в российском биатлоне папочка. Даже после череды болезней, которые преследовали его в первые годы отстранения, он смог превзойти своих прямых конкурентов.

Даниил Серохвостов Фото: РИА Новости

Барнаулец, теперь выступающий за Югру, умудряется побеждать даже на фоне болезней и недавней травмы руки. Он же и поднимает рейтинги биатлона: то сказанёт что-нибудь, то золотую медаль на финише на «цу е фа» с другом разыграет, то поспорит на свою причёску и побреется налысо.

26-летний Серохвостов уже стал кумиром для подрастающего поколения биатлонистов. Но сам Даниил с трудом ищет мотивацию без международных турниров. А после того, как отвалилась последняя надежда на Олимпиаду в Италии, он и вовсе заявил, что Кубок МЛКБ – «главный старт в сезоне».

Ну вот, личный миллион Серохвостов выиграл. А дальше-то что?

А дальше – или никак, или на морально-волевых доказывать, что ты самый крутой в России. Праймовому Даниилу, кажется, почти никто не соперник. Вопрос лишь в том, найдёт ли Серохвостов в себе желание сражаться дальше. Или у Халили, Латыпова и Бажина воли к победе окажется больше.

Любовь. Добьётся ли Метеля успеха?

О Виктории Метеле российский биатлонный мир хором заговорил в начале предыдущего сезона, когда та на финише эстафеты опередила Викторию Сливко. Красавица-модель оказалась ещё и сильнейшей биатлонисткой со стальными нервами и буквально за несколько месяцев перебралась из неокрепших юниорок в претендентку на лидерство в сборной России.

Виктория Метеля Фото: РИА Новости

В первый же год на взрослом уровне Метеля умудрилась победить в масс-старте на Кубке сильнейших в Раубичах. А под конец сезона уже не выходила из топ-6. Вот и новую зиму Виктория начала с победы в Кубке МЛКБ.

Такими темпами Метеля в свои 22 года может перенять опыт практически безраздельного лидерства от своего возлюбленного Даниила Серохвостова.

Но хватит ли юной спортсменке опыта и выдержки? Судя по хладнокровию Виктории на последних этапах эстафеты, – должно хватить. Однако женский биатлон более непредсказуемый в сравнении с мужским. Среди основных конкурентов у югорчанки не две-три, а по меньшей мере пять-шесть спортсменок.

Боль. Кто бросит всё и уйдёт из спорта?

Пошёл уже четвёртый сезон, как российские спортсмены заперты внутри страны. Конечно, не все, кому-то повезло чуть больше. Но не биатлонистам.

К этому олимпийскому сезону они готовились особенно тщательно. Призрачный шанс на Игры-2026 был, однако IBU не стал даже рассматривать участие наших в Антхольце и обрубил надежды ни в чём не повинных спортсменов.

Как бы то ни было, завершение очередного олимпийского цикла всегда несёт с собой целую серию новостей о завершении карьеры. Нашим биатлонистам держаться особенно тяжело: четыре сезона вариться в собственном соку, а до следующей Олимпиады – ещё столько же! У кого хватит выдержки?

Александр Логинов Фото: РИА Новости

Не будем никого отправлять на пенсию раньше времени, но отметим, что некогда звёздам сборной России Антону Бабикову и Александру Логинову уже 34 и 33 года соответственно. Оба уже побывали на Олимпийских играх, добыли медали мирового уровня. Многолетние лидеры национальной команды Эдуард Латыпов и Виктория Сливко (обоим по 31) тоже подходят к критическому рубежу, за которым желание соревноваться в России пропадает.

И спортсменам, и их болельщикам очень больно осознавать, что в жизни некоторых биатлонистов больше не будет Олимпиады. И поэтому, если и по окончании сезона-2025/2026 явных подвижек в возвращении на Кубок мира не будет, мы можем услышать много грустных, но неотвратимых новостей, а напоследок многие титулованные атлеты захотят хлопнуть дверью.