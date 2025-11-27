Каким будет олимпийский сезон в мировом биатлоне? Полное расписание турниров

ОИ-2026 пройдут в любимом месте россиян. Но, увы, их самих там не будет.

Мировой биатлон возвращается 29 ноября! Лучшие стреляющие лыжники планеты откроют олимпийский сезон в Эстерсунде, где пройдёт первый этап Кубка мира по биатлону – 2025/2026. Ну а там пошло-поехало!

Расписание Кубка мира чиновники IBU почти точь-в-точь списали с прошлого олимпийского сезона. Биатлонисты выступят в тех же местечках и примерно в том же порядке, что и в сезоне-2021/2022: Эстерсунд, Хохфильцен, Анси, Оберхоф, Рупольдинг, Нове-Место, Контиолахти, Отепя и Хольменколлен.

Из новенького, а точнее непривычного биатлонному болельщику, – эстонский Отепя. В последний раз город принимал этап Кубка мира как раз после Олимпиады в Пекине четыре года назад. А в этом сезоне заменил в календаре словенскую Поклюку. В расписание вернулся и Эстерсунд. В прошлом сезоне шведский городок впервые за два десятилетия остался без этапа.

Биатлонный стадион в Эстерсунде Фото: Kevin Voigt/Getty Images

В списке биатлонных стадионов настолько нет ничего нового, что даже главное событие четырёхлетия – XXV зимние Олимпийские игры – пройдёт там, где биатлонисты и так собираются каждый год. Итальянский Антхольц, в котором прошли уже шесть чемпионатов мира и более 30 этапов Кубка мира, начиная с 1970-х, впервые получит статус олимпийской столицы.

Любимая россиянами арена в Южно-Тирольских Альпах находится на высоте 1600 м над уровнем моря. Во времена Антона Шипулина наши болельщики даже называли это местечко «Антонхольцем» за особую удачу, которая преследовала здесь лидера сборной и остальных россиян.

Впрочем, на этих Олимпийских играх российских биатлонистов не ждут. Как и на этапах Кубка мира. Остаётся следить за разборками звёзд со стороны.

Биатлон. Календарь мирового сезона-2025/2026



29 ноября – 7 декабря. Кубок мира, первый этап. Эстерсунд, Швеция

12 декабря – 14 декабря. Кубок мира, второй этап. Хохфильцен, Австрия

18 декабря – 21 декабря. Кубок мира, третий этап. Анси – Ле Гран-Борнан, Франция

8 января – 11 января. Кубок мира, четвёртый этап. Оберхоф, Германия

14 января – 18 января. Кубок мира, пятый этап. Рупольдинг, Германия

22 января – 25 января. Кубок мира, шестой этап. Нове-Место, Чехия

8 февраля – 22 февраля. Олимпийские игры. Антхольц (Антерсельва), Италия

5 марта – 8 марта. Кубок мира, седьмой этап. Контиолахти, Финляндия

12 марта – 15 марта. Кубок мира, восьмой этап. Отепя, Эстония

19 марта – 22 марта. Кубок мира, девятый этап. Хольменколлен, Норвегия