Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Биатлон, расписание Кубка мира — 2025/2026, когда Олимпийские игры — 2026, календарь международных турниров

Каким будет олимпийский сезон в мировом биатлоне? Полное расписание турниров
Юлия Сидорова
Каким будет олимпийский сезон в мировом биатлоне?
Аудио-версия:
Комментарии
ОИ-2026 пройдут в любимом месте россиян. Но, увы, их самих там не будет.

Мировой биатлон возвращается 29 ноября! Лучшие стреляющие лыжники планеты откроют олимпийский сезон в Эстерсунде, где пройдёт первый этап Кубка мира по биатлону – 2025/2026. Ну а там пошло-поехало!

Полное расписание гонок Кубка мира — 2025/2026
Готовы ли к сезону лучшие биатлонисты мира?
Биатлонисты хорошенько размялись перед стартом Кубка мира. Перро и Виттоцци — лучшие!
Биатлонисты хорошенько размялись перед стартом Кубка мира. Перро и Виттоцци — лучшие!

Расписание Кубка мира чиновники IBU почти точь-в-точь списали с прошлого олимпийского сезона. Биатлонисты выступят в тех же местечках и примерно в том же порядке, что и в сезоне-2021/2022: Эстерсунд, Хохфильцен, Анси, Оберхоф, Рупольдинг, Нове-Место, Контиолахти, Отепя и Хольменколлен.

Из новенького, а точнее непривычного биатлонному болельщику, – эстонский Отепя. В последний раз город принимал этап Кубка мира как раз после Олимпиады в Пекине четыре года назад. А в этом сезоне заменил в календаре словенскую Поклюку. В расписание вернулся и Эстерсунд. В прошлом сезоне шведский городок впервые за два десятилетия остался без этапа.

Биатлонный стадион в Эстерсунде

Биатлонный стадион в Эстерсунде

Фото: Kevin Voigt/Getty Images

В списке биатлонных стадионов настолько нет ничего нового, что даже главное событие четырёхлетия – XXV зимние Олимпийские игры – пройдёт там, где биатлонисты и так собираются каждый год. Итальянский Антхольц, в котором прошли уже шесть чемпионатов мира и более 30 этапов Кубка мира, начиная с 1970-х, впервые получит статус олимпийской столицы.

Любимая россиянами арена в Южно-Тирольских Альпах находится на высоте 1600 м над уровнем моря. Во времена Антона Шипулина наши болельщики даже называли это местечко «Антонхольцем» за особую удачу, которая преследовала здесь лидера сборной и остальных россиян.

Чёрт побери, как давно это было:
Место русской силы. Вспоминаем, как наши биатлонисты творили чудеса в Антхольце
Место русской силы. Вспоминаем, как наши биатлонисты творили чудеса в Антхольце

Впрочем, на этих Олимпийских играх российских биатлонистов не ждут. Как и на этапах Кубка мира. Остаётся следить за разборками звёзд со стороны.

Биатлон. Календарь мирового сезона-2025/2026

29 ноября – 7 декабря. Кубок мира, первый этап. Эстерсунд, Швеция
12 декабря – 14 декабря. Кубок мира, второй этап. Хохфильцен, Австрия
18 декабря – 21 декабря. Кубок мира, третий этап. Анси – Ле Гран-Борнан, Франция
8 января – 11 января. Кубок мира, четвёртый этап. Оберхоф, Германия
14 января – 18 января. Кубок мира, пятый этап. Рупольдинг, Германия
22 января – 25 января. Кубок мира, шестой этап. Нове-Место, Чехия
8 февраля – 22 февраля. Олимпийские игры. Антхольц (Антерсельва), Италия
5 марта – 8 марта. Кубок мира, седьмой этап. Контиолахти, Финляндия
12 марта – 15 марта. Кубок мира, восьмой этап. Отепя, Эстония
19 марта – 22 марта. Кубок мира, девятый этап. Хольменколлен, Норвегия
А где будут соревноваться россияне?
Полное расписание российского биатлонного сезона-2025/2026. В календаре немало нового!
Полное расписание российского биатлонного сезона-2025/2026. В календаре немало нового!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android