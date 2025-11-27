Кто станет лучшим биатлонистом мира в новом сезоне? Француз, норвежец или кто-то ещё?

29 ноября в Эстерсунде (Швеция) стартует новый биатлонный сезон. Он точно порадует крайне интересной борьбой, ведь впервые за долгие годы на Кубке мира не будут соревноваться братья Бё! К тому же предстоящий сезон – олимпийский, а значит, на кону не только статус главной биатлонной звезды и «Глобусы», но и награды важнейшего старта четырёхлетия.

Перед стартом Кубка мира – 2025/2026 мы предлагаем вам выбрать спортсменов, которые лучше всего проявят себя в новом сезоне.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.