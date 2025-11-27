Скидки
Главная Биатлон Статьи

Рейтинг лучших биатлонистов сезона-2025/2026: Легрейд, Перро, Джакомель, Фийон Майе, Самуэльссон и другие — голосование

Кто станет лучшим биатлонистом мира в новом сезоне? Француз, норвежец или кто-то ещё?
Татьяна Постникова
Кто станет лучшим биатлонистом в сезоне-2025/2026?
Аудио-версия:
Выбирайте главного фаворита Кубка мира и Олимпиады-2026!

29 ноября в Эстерсунде (Швеция) стартует новый биатлонный сезон. Он точно порадует крайне интересной борьбой, ведь впервые за долгие годы на Кубке мира не будут соревноваться братья Бё! К тому же предстоящий сезон – олимпийский, а значит, на кону не только статус главной биатлонной звезды и «Глобусы», но и награды важнейшего старта четырёхлетия.

Перед стартом Кубка мира – 2025/2026 мы предлагаем вам выбрать спортсменов, которые лучше всего проявят себя в новом сезоне.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто станет лучшим биатлонистом в сезоне-2025/2026?
Фото: VOIGT/GettyImages
1 место

Стурла Легрейд (Норвегия)

Под конец прошлого сезона Легрейд мощно заявил о своих претензиях на статус главной биатлонной звезды. Стурла, который долгие годы был в тени Йоханнеса Бё, наконец-то раскрылся и смог взять «Большой хрустальный глобус». Теперь норвежцу нужно подтверждать свой высочайший уровень. Козырь Легрейда – высокая точность стрельбы. Если не растерял её – будет побеждать!

Фото: VOIGT/GettyImages
2 место

Эрик Перро (Франция)

Ещё пару сезонов назад мало кто знал о существовании этого амбициозного француза. Но в последние годы парень добился серьёзного прогресса и стал одним из сильнейших биатлонистов планеты. В прошлом сезоне Перро добрался до первого личного золота ЧМ, а также вошёл в топ-3 общего зачёта Кубка мира. У дерзкого Эрика большой потенциал, и он однозначно реализует его в новом сезоне. Как минимум Перро уже неплохо проявил себя в межсезонье, выиграв летние соревнования Blink, Dresden и Loop One.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
3 место

Кентен Фийон Майе (Франция)

Вероятно, предстоящий сезон станет последним для 33-летнего биатлониста. В последние годы француз был уже не так хорош, как на пике карьеры. Тем не менее он и в последние годы показывал отличные результаты, а в прошлом сезоне Фийон Майе пережил вторую молодость. Он несколько раз попал в призы, выиграл четыре медали на ЧМ-2025 и даже вошёл в топ-5 тотала Кубка мира! Всё лето Кентен тренировался вместо с молодым Эриком Перро, и нет сомнений, что дерзкий паренёк вдохнул огонька в опытнейшего француза.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
4 место

Томмазо Джакомель (Италия)

Итальянский биатлонист уже засиделся в группе перспективных. 25-летний парень с каждым годом выступает всё лучше и лучше, однако до главных наград он пока не добрался. Возможно, потому что не отмечается по-настоящему стабильной стрельбой. В прошлом сезоне Джакомелю удалось одержать первую победу на Кубке мира, взять первую личную медаль на чемпионате мира и попасть в топ-6 тотала. Теперь Томмазо пора полноценно реализовывать свой потенциал, тем более предстоящая Олимпиада будет на родной земле.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
5 место

Эмильен Жаклен (Франция)

Карьера Жаклена складывалась волнообразно: он быстро стал звездой, но затем переживал долгий спад. Теперь Эмильен, кажется, потихоньку возвращается на былые высокие позиции. В прошлом году он впервые с 2021-го одержал личную победу на Кубке мира, да и в целом бо́льшую часть сезона выглядел вполне неплохо. В итоге француз даже попал в топ-7 тотала. Предстоящий сезон крайне важен для Жаклена, ведь на Играх в Пекине он не смог полноценно реализовать себя. Так что Эмильен точно мотивирован, вопрос лишь в физической форме.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
6 место

Кэмпбелл Райт (США)

В начале 2020-х мы как-то отвыкли, что американцы могут быть в топе, но всё поменял молодой Райт. В прошлом сезоне 23-летний Кэмпбелл резко влетел в топ-20 Кубка мира. Он нередко заезжал в десятку лучших, а на чемпионате мира вообще взял две серебряных медали в личных гонках! Пока американского биатлониста подводит отсутствие стабильности, но, если в межсезонье Райт поработал над этим, нас ждёт очень приятный сюрприз. По крайней мере, на летних турнирах Кэмпбелл проявил себя довольно неплохо.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
7 место

Себастиан Самуэльссон (Швеция)

Шведский биатлонист уже долгие годы заслуженно входит в элиту мирового биатлона. Самуэльссону хорошо удаётся себя проявлять и на Кубке мира, и на чемпионатах мира, и на Олимпиадах, правда, не регулярно. В прошлом сезоне он занял четвёртое место в тотале, но крайне неудачно провёл ЧМ. И так – каждый раз: сложно предсказать, сможет ли швед проявить себя или провалится. Именно отсутствие стабильности не даёт Себастиану стать настоящей звездой. Зато говорить швед мастак: он постоянно заявляет, что сможет всех разорвать, «нападает» на россиян и ссорится с норвежцами.

Фото: NordicFocus/Getty Images
8 место

Исак Фрей (Норвегия)

Свято место пусто не бывает. Вот и в сборной Норвегии на смену братьям Бё пришли молодые таланты. Среди них – 22-летний Фрей. В прошлом году Исак прекрасно выступил на Кубке IBU, забрав главный трофей, и великолепно проявил себя на чемпионате Европы. За такие заслуги на последние этапы парня подтянули к основной сборной. В пяти гонках Фрей трижды попал в топ-10, при этом дважды заехав в «цветы»! Кроме того, в смешанной эстафете ему удалось взять бронзу. Более чем достойный дебют! Всё межсезонье Исак тренировался в составе сборной Норвегии, что должно было улучшить его результаты. Вопрос лишь в том, сможет ли молодой биатлонист совладать с нервами.

