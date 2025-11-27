Кто станет лучшим биатлонистом мира в новом сезоне? Француз, норвежец или кто-то ещё?

29 ноября в Эстерсунде (Швеция) стартует новый биатлонный сезон. Он точно порадует крайне интересной борьбой, ведь впервые за долгие годы на Кубке мира не будут соревноваться братья Бё! К тому же предстоящий сезон – олимпийский, а значит, на кону не только статус главной биатлонной звезды и «Глобусы», но и награды важнейшего старта четырёхлетия.
Перед стартом Кубка мира – 2025/2026 мы предлагаем вам выбрать спортсменов, которые лучше всего проявят себя в новом сезоне.
Стурла Легрейд (Норвегия)
Под конец прошлого сезона Легрейд мощно заявил о своих претензиях на статус главной биатлонной звезды. Стурла, который долгие годы был в тени Йоханнеса Бё, наконец-то раскрылся и смог взять «Большой хрустальный глобус». Теперь норвежцу нужно подтверждать свой высочайший уровень. Козырь Легрейда – высокая точность стрельбы. Если не растерял её – будет побеждать!
Эрик Перро (Франция)
Ещё пару сезонов назад мало кто знал о существовании этого амбициозного француза. Но в последние годы парень добился серьёзного прогресса и стал одним из сильнейших биатлонистов планеты. В прошлом сезоне Перро добрался до первого личного золота ЧМ, а также вошёл в топ-3 общего зачёта Кубка мира. У дерзкого Эрика большой потенциал, и он однозначно реализует его в новом сезоне. Как минимум Перро уже неплохо проявил себя в межсезонье, выиграв летние соревнования Blink, Dresden и Loop One.
Кентен Фийон Майе (Франция)
Вероятно, предстоящий сезон станет последним для 33-летнего биатлониста. В последние годы француз был уже не так хорош, как на пике карьеры. Тем не менее он и в последние годы показывал отличные результаты, а в прошлом сезоне Фийон Майе пережил вторую молодость. Он несколько раз попал в призы, выиграл четыре медали на ЧМ-2025 и даже вошёл в топ-5 тотала Кубка мира! Всё лето Кентен тренировался вместо с молодым Эриком Перро, и нет сомнений, что дерзкий паренёк вдохнул огонька в опытнейшего француза.
Томмазо Джакомель (Италия)
Итальянский биатлонист уже засиделся в группе перспективных. 25-летний парень с каждым годом выступает всё лучше и лучше, однако до главных наград он пока не добрался. Возможно, потому что не отмечается по-настоящему стабильной стрельбой. В прошлом сезоне Джакомелю удалось одержать первую победу на Кубке мира, взять первую личную медаль на чемпионате мира и попасть в топ-6 тотала. Теперь Томмазо пора полноценно реализовывать свой потенциал, тем более предстоящая Олимпиада будет на родной земле.
Эмильен Жаклен (Франция)
Карьера Жаклена складывалась волнообразно: он быстро стал звездой, но затем переживал долгий спад. Теперь Эмильен, кажется, потихоньку возвращается на былые высокие позиции. В прошлом году он впервые с 2021-го одержал личную победу на Кубке мира, да и в целом бо́льшую часть сезона выглядел вполне неплохо. В итоге француз даже попал в топ-7 тотала. Предстоящий сезон крайне важен для Жаклена, ведь на Играх в Пекине он не смог полноценно реализовать себя. Так что Эмильен точно мотивирован, вопрос лишь в физической форме.
Кэмпбелл Райт (США)
В начале 2020-х мы как-то отвыкли, что американцы могут быть в топе, но всё поменял молодой Райт. В прошлом сезоне 23-летний Кэмпбелл резко влетел в топ-20 Кубка мира. Он нередко заезжал в десятку лучших, а на чемпионате мира вообще взял две серебряных медали в личных гонках! Пока американского биатлониста подводит отсутствие стабильности, но, если в межсезонье Райт поработал над этим, нас ждёт очень приятный сюрприз. По крайней мере, на летних турнирах Кэмпбелл проявил себя довольно неплохо.
Себастиан Самуэльссон (Швеция)
Шведский биатлонист уже долгие годы заслуженно входит в элиту мирового биатлона. Самуэльссону хорошо удаётся себя проявлять и на Кубке мира, и на чемпионатах мира, и на Олимпиадах, правда, не регулярно. В прошлом сезоне он занял четвёртое место в тотале, но крайне неудачно провёл ЧМ. И так – каждый раз: сложно предсказать, сможет ли швед проявить себя или провалится. Именно отсутствие стабильности не даёт Себастиану стать настоящей звездой. Зато говорить швед мастак: он постоянно заявляет, что сможет всех разорвать, «нападает» на россиян и ссорится с норвежцами.
Исак Фрей (Норвегия)
Свято место пусто не бывает. Вот и в сборной Норвегии на смену братьям Бё пришли молодые таланты. Среди них – 22-летний Фрей. В прошлом году Исак прекрасно выступил на Кубке IBU, забрав главный трофей, и великолепно проявил себя на чемпионате Европы. За такие заслуги на последние этапы парня подтянули к основной сборной. В пяти гонках Фрей трижды попал в топ-10, при этом дважды заехав в «цветы»! Кроме того, в смешанной эстафете ему удалось взять бронзу. Более чем достойный дебют! Всё межсезонье Исак тренировался в составе сборной Норвегии, что должно было улучшить его результаты. Вопрос лишь в том, сможет ли молодой биатлонист совладать с нервами.