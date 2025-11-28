В новом сезоне в биатлоне продолжится супербитва Франция — Норвегия. Так кто сильнее?

В субботу, 29 ноября, мы наконец-то увидим украшение зимнего спортивного сезона – Кубок мира по биатлону. Сезон-2025/2026 – особенный, олимпийский. И сюжетных линий у мужчин и женщин здесь, как всегда, будет хватать. Одной из ключевых интриг зимы остаётся противостояние Норвегии и Франции.
В предыдущие годы стало ясно, что доминирование скандинавов закончилось. Но как близко по результатам к ним подобрались французы?
Цифры рассказали о многом.
У кого больше медалей?
В сезоне-2024/2025 больше всех побеждали французы и француженки. Их сборная в целом выиграла на 11 золотых медалей больше, чем норвежцы. Все же помнят яркие победы Франции в эстафете, красивые гонки от Лу Жанмонно и первые серьёзные успехи Эрика Перро?
Эрик Перро с золотом ЧМ-2024 в индивидуальной гонке
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
Таких громких и ярких «золотых» гонок у Норвегии было почти вдвое меньше. Йоханнес Бё и Стурла Легрейд вдвоём не справились, а женская часть их команды всё так же переживает кадровый кризис. Всего одна победа за несколько десятков стартов – за авторством Ингрид Тандреволд.
Всего:
Франция – 29 — 22 — 15 (66);
Норвегия – 18 — 22 — 17 (57).
Мужчины:
Франция – 11 — 8 — 7 (26);
Норвегия – 16 — 15 — 12 (43).
Женщины:
Франция – 16 — 9 — 8 (33);
Норвегия — 1 — 6 — 3 (10).
Смешанные эстафеты:
Франция – 2 — 5 — 0 (7);
Норвегия – 1 — 1 — 2 (4).
Кто был круче на главном турнире?
Бесспорно, командам важно выглядеть здорово на протяжении всей зимы. Но подводка к главному старту сезона, проходящему в феврале, ценится особо.
Мужская сборная Норвегии на ЧМ-2024
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
В прошлом году главным стартом всей зимы был чемпионат мира в Ленцерхайде (Швейцария). И здесь важны детали. В мужской эстафете французы проиграли норвежцам с братьями Бё, а также остались несколько раз за спинами норвежцев в командных видах. Единственное светлое пятно – золото Перро в индивидуалке. У женщин ожидаемо продолжилась доминация француженок, а норвежкам не удалось выстрелить в личных видах.
Всего:
Франция – 6 — 2 — 5 (13);
Норвегия – 4 — 3 — 2 (9).
Мужчины:
Норвегия – 4 — 1 — 1 (6);
Франция – 1 — 1 — 3 (5).
Женщины:
Франция – 3 — 1 — 2 (6);
Норвегия – 0 — 1 — 1 (2).
Смешанные эстафеты:
Франция – 2 — 0 — 0 (2);
Норвегия – 0 — 1 — 0 (1).
Каков итог противостояния?
Уже в конце сезона стало совсем очевидно – Франция сильнее Норвегии. Подопечные Сирила Бурде и Симона Фуркада выиграли зачёты Кубка наций. Они также отличались большей стабильностью в результатах.
По трофеям у французов и норвежцев – почти ничья. А если мы посмотрим на общий зачёт, то заметно, что норвежки – слабое звено. Лучшая из них – Марен Киркеэйде – стала 10-й в тотале, а худшая – 44-й, и это Рагнхильд Фемстейневик. У француженок, к слову, пятая по счёту спортсменка – Жюстин Бреза-Буше – заняла восьмое место. Вы только представьте, какая плотность!
Трофеи по итогам Кубка мира — 2024/2025
|Страна
|Пол
|Кубок наций
|«Малые глобусы»
|«Большие глобусы»
|Всего
|Франция
|Мужчины
|🏆
|🏆
|❌
|2
|Франция
|Женщины
|🏆
|🏆🏆🏆
|❌
|4
|Норвегия
|Мужчины
|❌
|🏆🏆🏆🏆
|🏆
|5
|Норвегия
|Женщины
|❌
|❌
|❌
|0
Мужчины:
Норвегия: 1-е, 2-е, 8-е, 9-е, 11-е;
Франция: 3-е, 5-е, 7-е, 12-е, 21-е.
Женщины:
Норвегия: 10-е, 14-е, 24-е, 27-е, 44-е;
Франция: 2-е, 3-е, 5-е, 6-е, 8-е.
Без братьев Бё норвежским мужчинам будет сложно. Они были двигателями команды, её духом, спортсменами с большим опытом побед и парнями, на которых всегда можно положиться. Справятся ли более молодые скандинавы с давлением и как для них пройдёт Олимпиада в Антхольце? За этим будет интересно понаблюдать.
Как и за атмосферой внутри коллективов. И здесь большие вопросы к французским биатлонисткам, которые то с кредитками друг друга манипулируют, то с винтовками. Разве что битое стекло в ботинки пока никому не насыпают. От них даже тренер сбежал – не выдержал! Так что француженки рискуют провалить весь сезон, если не зароют топор войны между собой где-нибудь высоко в Альпах.
В первой же гонке сезона – женской эстафете – мы увидим демоверсию супербитвы, которая будет проходить на протяжении всей зимы. Не пропустите, тем более что посмотреть её можно будет прямо на «Чемпионате»!