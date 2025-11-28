Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Кубок мира по биатлону — 2025/2026: Норвегия против Франции, кто сильнее, результаты прошлого сезона, статистика

В новом сезоне в биатлоне продолжится супербитва Франция — Норвегия. Так кто сильнее?
Батраз Томаев
Кубок мира по биатлону — 2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии
В олимпийском сезоне норвежцам нужно будет доказать, что они хороши и без братьев Бё. Но дадут ли французы им это сделать?

В субботу, 29 ноября, мы наконец-то увидим украшение зимнего спортивного сезона – Кубок мира по биатлону. Сезон-2025/2026 – особенный, олимпийский. И сюжетных линий у мужчин и женщин здесь, как всегда, будет хватать. Одной из ключевых интриг зимы остаётся противостояние Норвегии и Франции.

Самые важные даты в календаре биатлона:
Каким будет олимпийский сезон в мировом биатлоне? Полное расписание турниров
Каким будет олимпийский сезон в мировом биатлоне? Полное расписание турниров

В предыдущие годы стало ясно, что доминирование скандинавов закончилось. Но как близко по результатам к ним подобрались французы?

Цифры рассказали о многом.

У кого больше медалей?

В сезоне-2024/2025 больше всех побеждали французы и француженки. Их сборная в целом выиграла на 11 золотых медалей больше, чем норвежцы. Все же помнят яркие победы Франции в эстафете, красивые гонки от Лу Жанмонно и первые серьёзные успехи Эрика Перро?

Эрик Перро с золотом ЧМ-2024 в индивидуальной гонке

Эрик Перро с золотом ЧМ-2024 в индивидуальной гонке

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Таких громких и ярких «золотых» гонок у Норвегии было почти вдвое меньше. Йоханнес Бё и Стурла Легрейд вдвоём не справились, а женская часть их команды всё так же переживает кадровый кризис. Всего одна победа за несколько десятков стартов – за авторством Ингрид Тандреволд.

Медали в сезоне-2024/2025 (Кубок мира + чемпионат мира)
Всего:
Франция – 29 — 22 — 15 (66);
Норвегия – 18 — 22 — 17 (57).

Мужчины:
Франция – 11 — 8 — 7 (26);
Норвегия – 16 — 15 — 12 (43).

Женщины:
Франция – 16 — 9 — 8 (33);
Норвегия — 1 — 6 — 3 (10).

Смешанные эстафеты:
Франция – 2 — 5 — 0 (7);
Норвегия – 1 — 1 — 2 (4).
Пришло время для ваших прогнозов:
Кто станет лучшим биатлонистом мира в новом сезоне? Француз, норвежец или кто-то ещё?
Рейтинг
Кто станет лучшим биатлонистом мира в новом сезоне? Француз, норвежец или кто-то ещё?

Кто был круче на главном турнире?

Бесспорно, командам важно выглядеть здорово на протяжении всей зимы. Но подводка к главному старту сезона, проходящему в феврале, ценится особо.

Мужская сборная Норвегии на ЧМ-2024

Мужская сборная Норвегии на ЧМ-2024

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В прошлом году главным стартом всей зимы был чемпионат мира в Ленцерхайде (Швейцария). И здесь важны детали. В мужской эстафете французы проиграли норвежцам с братьями Бё, а также остались несколько раз за спинами норвежцев в командных видах. Единственное светлое пятно – золото Перро в индивидуалке. У женщин ожидаемо продолжилась доминация француженок, а норвежкам не удалось выстрелить в личных видах.

Медали на чемпионате мира — 2025
Всего:
Франция – 6 — 2 — 5 (13);
Норвегия – 4 — 3 — 2 (9).

Мужчины:
Норвегия – 4 — 1 — 1 (6);
Франция – 1 — 1 — 3 (5).

Женщины:
Франция – 3 — 1 — 2 (6);
Норвегия – 0 — 1 — 1 (2).

Смешанные эстафеты:
Франция – 2 — 0 — 0 (2);
Норвегия – 0 — 1 — 0 (1).
Итоги яркого турнира в Ленцерхайде:
Это новое поколение звёзд! ЧМ-2025 показал, кто будет зажигать в биатлоне после братьев Бё
Это новое поколение звёзд! ЧМ-2025 показал, кто будет зажигать в биатлоне после братьев Бё

Каков итог противостояния?

Уже в конце сезона стало совсем очевидно – Франция сильнее Норвегии. Подопечные Сирила Бурде и Симона Фуркада выиграли зачёты Кубка наций. Они также отличались большей стабильностью в результатах.

По трофеям у французов и норвежцев – почти ничья. А если мы посмотрим на общий зачёт, то заметно, что норвежки – слабое звено. Лучшая из них – Марен Киркеэйде – стала 10-й в тотале, а худшая – 44-й, и это Рагнхильд Фемстейневик. У француженок, к слову, пятая по счёту спортсменка – Жюстин Бреза-Буше – заняла восьмое место. Вы только представьте, какая плотность!

Трофеи по итогам Кубка мира — 2024/2025

СтранаПолКубок наций«Малые глобусы»«Большие глобусы»Всего
ФранцияМужчины🏆🏆2
ФранцияЖенщины🏆🏆🏆🏆4
НорвегияМужчины🏆🏆🏆🏆🏆5
НорвегияЖенщины0
Места пяти лучших спортсменов в общем зачёте КМ-2024/2025:
Мужчины:
Норвегия: 1-е, 2-е, 8-е, 9-е, 11-е;
Франция: 3-е, 5-е, 7-е, 12-е, 21-е.

Женщины:
Норвегия: 10-е, 14-е, 24-е, 27-е, 44-е;
Франция: 2-е, 3-е, 5-е, 6-е, 8-е.
Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025

Без братьев Бё норвежским мужчинам будет сложно. Они были двигателями команды, её духом, спортсменами с большим опытом побед и парнями, на которых всегда можно положиться. Справятся ли более молодые скандинавы с давлением и как для них пройдёт Олимпиада в Антхольце? За этим будет интересно понаблюдать.

Как и за атмосферой внутри коллективов. И здесь большие вопросы к французским биатлонисткам, которые то с кредитками друг друга манипулируют, то с винтовками. Разве что битое стекло в ботинки пока никому не насыпают. От них даже тренер сбежал – не выдержал! Так что француженки рискуют провалить весь сезон, если не зароют топор войны между собой где-нибудь высоко в Альпах.

В первой же гонке сезона – женской эстафете – мы увидим демоверсию супербитвы, которая будет проходить на протяжении всей зимы. Не пропустите, тем более что посмотреть её можно будет прямо на «Чемпионате»!

Что опять не так в сборной Франции?
В женской сборной Франции по биатлону опять скандал. Не команда, а логово разбойниц!
В женской сборной Франции по биатлону опять скандал. Не команда, а логово разбойниц!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android