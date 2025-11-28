В новом сезоне в биатлоне продолжится супербитва Франция — Норвегия. Так кто сильнее?

В олимпийском сезоне норвежцам нужно будет доказать, что они хороши и без братьев Бё. Но дадут ли французы им это сделать?

В субботу, 29 ноября, мы наконец-то увидим украшение зимнего спортивного сезона – Кубок мира по биатлону. Сезон-2025/2026 – особенный, олимпийский. И сюжетных линий у мужчин и женщин здесь, как всегда, будет хватать. Одной из ключевых интриг зимы остаётся противостояние Норвегии и Франции.

В предыдущие годы стало ясно, что доминирование скандинавов закончилось. Но как близко по результатам к ним подобрались французы?

Цифры рассказали о многом.

У кого больше медалей?

В сезоне-2024/2025 больше всех побеждали французы и француженки. Их сборная в целом выиграла на 11 золотых медалей больше, чем норвежцы. Все же помнят яркие победы Франции в эстафете, красивые гонки от Лу Жанмонно и первые серьёзные успехи Эрика Перро?

Эрик Перро с золотом ЧМ-2024 в индивидуальной гонке Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Таких громких и ярких «золотых» гонок у Норвегии было почти вдвое меньше. Йоханнес Бё и Стурла Легрейд вдвоём не справились, а женская часть их команды всё так же переживает кадровый кризис. Всего одна победа за несколько десятков стартов – за авторством Ингрид Тандреволд.

Медали в сезоне-2024/2025 (Кубок мира + чемпионат мира)



Всего:

Франция – 29 — 22 — 15 (66);

Норвегия – 18 — 22 — 17 (57).



Мужчины:

Франция – 11 — 8 — 7 (26);

Норвегия – 16 — 15 — 12 (43).



Женщины:

Франция – 16 — 9 — 8 (33);

Норвегия — 1 — 6 — 3 (10).



Смешанные эстафеты:

Франция – 2 — 5 — 0 (7);

Норвегия – 1 — 1 — 2 (4).

Кто был круче на главном турнире?

Бесспорно, командам важно выглядеть здорово на протяжении всей зимы. Но подводка к главному старту сезона, проходящему в феврале, ценится особо.

Мужская сборная Норвегии на ЧМ-2024 Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В прошлом году главным стартом всей зимы был чемпионат мира в Ленцерхайде (Швейцария). И здесь важны детали. В мужской эстафете французы проиграли норвежцам с братьями Бё, а также остались несколько раз за спинами норвежцев в командных видах. Единственное светлое пятно – золото Перро в индивидуалке. У женщин ожидаемо продолжилась доминация француженок, а норвежкам не удалось выстрелить в личных видах.

Медали на чемпионате мира — 2025



Всего:

Франция – 6 — 2 — 5 (13);

Норвегия – 4 — 3 — 2 (9).



Мужчины:

Норвегия – 4 — 1 — 1 (6);

Франция – 1 — 1 — 3 (5).



Женщины:

Франция – 3 — 1 — 2 (6);

Норвегия – 0 — 1 — 1 (2).



Смешанные эстафеты:

Франция – 2 — 0 — 0 (2);

Норвегия – 0 — 1 — 0 (1).

Каков итог противостояния?

Уже в конце сезона стало совсем очевидно – Франция сильнее Норвегии. Подопечные Сирила Бурде и Симона Фуркада выиграли зачёты Кубка наций. Они также отличались большей стабильностью в результатах.

По трофеям у французов и норвежцев – почти ничья. А если мы посмотрим на общий зачёт, то заметно, что норвежки – слабое звено. Лучшая из них – Марен Киркеэйде – стала 10-й в тотале, а худшая – 44-й, и это Рагнхильд Фемстейневик. У француженок, к слову, пятая по счёту спортсменка – Жюстин Бреза-Буше – заняла восьмое место. Вы только представьте, какая плотность!

Трофеи по итогам Кубка мира — 2024/2025

Страна Пол Кубок наций «Малые глобусы» «Большие глобусы» Всего Франция Мужчины 🏆 🏆 ❌ 2 Франция Женщины 🏆 🏆🏆🏆 ❌ 4 Норвегия Мужчины ❌ 🏆🏆🏆🏆 🏆 5 Норвегия Женщины ❌ ❌ ❌ 0

Места пяти лучших спортсменов в общем зачёте КМ-2024/2025:



Мужчины:

Норвегия: 1-е, 2-е, 8-е, 9-е, 11-е;

Франция: 3-е, 5-е, 7-е, 12-е, 21-е.



Женщины:

Норвегия: 10-е, 14-е, 24-е, 27-е, 44-е;

Франция: 2-е, 3-е, 5-е, 6-е, 8-е.

Без братьев Бё норвежским мужчинам будет сложно. Они были двигателями команды, её духом, спортсменами с большим опытом побед и парнями, на которых всегда можно положиться. Справятся ли более молодые скандинавы с давлением и как для них пройдёт Олимпиада в Антхольце? За этим будет интересно понаблюдать.

Как и за атмосферой внутри коллективов. И здесь большие вопросы к французским биатлонисткам, которые то с кредитками друг друга манипулируют, то с винтовками. Разве что битое стекло в ботинки пока никому не насыпают. От них даже тренер сбежал – не выдержал! Так что француженки рискуют провалить весь сезон, если не зароют топор войны между собой где-нибудь высоко в Альпах.

В первой же гонке сезона – женской эстафете – мы увидим демоверсию супербитвы, которая будет проходить на протяжении всей зимы.