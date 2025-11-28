Француженки против всех. Кто будет главной звездой в женском мировом биатлоне?

Биатлонный сезон почти стартовал! Уже 29 ноября в Эстерсунде (Швеция) начнётся первый этап Кубка мира. Предстоящий олимпийский сезон обещает быть богатым на интриги и интересную борьбу.
Перед стартом Кубка мира – 2025/2026 мы предлагаем вам составить рейтинг спортсменок, которые лучше всего проявят себя в новом сезоне.
Лу Жанмонно (Франция)
Француженка два сезона подряд ведёт активную борьбу за «БХГ», но пока постоянно остаётся второй. Кажется, саму Лу это не особо устраивает, поэтому в этот раз она постарается забрать трофей. Летние старты уже показали максимальную готовность Жанмонно: в суперспринте на Blink она одолела Виттоцци. Так что нет сомнений, что 27-летняя биатлонистка в этом сезоне вновь станет лидером сборной Франции и проявит себя наилучшим образом.
Франциска Пройс (Германия)
В прошлом сезоне немецкая биатлонистка полноценно вернулась после нескольких лет неудач. Франциска, которая долго боролась с проблемами со здоровьем, взяла «Большой хрустальный глобус», в 19 из 25 личных стартов попала в топ-5 и впервые в карьере стала чемпионкой мира в личной гонке. Нет никаких сомнений, что и в этом сезоне немка попытается проявить себя лучшим образом. Быть может, она не отличается шикарным ходом, но отличная стрельба и сильная менталка точно делают Пройс одной из главных фаворитов.
Эльвира Эберг (Швеция)
К своим 26 годам Эльвира полноценно затмила свою старшую сестру Ханну. Последние четыре сезона Эберг-младшая неизменно входит в топ-5 Кубка мира, берёт медали главных стартов сезона. Единственное, что мешает шведке стать настоящей звездой – не слишком точная стрельба. Правда, её Эльвира старается компенсировать умопомрачительной скоростью. Посмотрим, получится ли в этом сезоне у Эберг-младшей улучшить свои результаты и наконец-то по-настоящему побороться за «Большой хрустальный глобус».
Лиза Виттоцци (Италия)
Весь прошлый сезон итальянка пропустила из-за проблем со здоровьем. Тем не менее обладательница «Большого хрустального глобуса» сезона-2023/2024 уже явно дала понять, что находится в прекрасной форме. Виттоцци уверенно выиграла на летних фестивалях Blink и Loop One. Все мы знаем, что Лиза – настоящий боец, который умеет в нужный момент показывать шикарные результаты. Так что нет сомнений, что итальянка проявит себя в предстоящем сезоне. Тем более Олимпиада пройдёт у неё на родине.
Жулия Симон (Франция)
Попадание француженки в этот топ – скорее одолжение. Последние сезоны Симон проявляла себя по-настоящему здорово: сперва выиграла «БХГ», а потом уверенно финишировала в топ-5 тотала. И, вполне вероятно, если бы не суд, биатлонистка и в этот раз претендовала бы на высокие места. Вот только за свои мошеннические действия Жулия схлопотала месяц бана, из-за которого не попадёт на первый этап Кубка мира. Конечно, Симон не раз доказывала, что даже после серьёзных потрясений она может собраться и выдать что-то феноменальное. Вопрос лишь в том, сработает ли подобное в этом сезоне или преступление окончательно загубит карьеру француженки.
Осеан Мишлон (Франция)
Мишлон – одна из двух молодых звёзд сборной Франции. Вместе с Жанной Ришар они стремительно влетели в мировую элиту и устроили жёсткую схватку за синюю майку, которую получает лучший биатлонист до 25 лет. В итоге именно Осеан удалось выиграть дуэль с соотечественницей. Кроме того, Мишлон завершила сезон на пятой строчке общего зачёта. Да и в летний период межсезонья 23-летняя француженка уже показала отличные результаты: она дважды стала второй на летнем чемпионате Франции.
Жанна Ришар (Франция)
Ришар и Осеан Мишлон в прошлом сезоне произвели настоящий фурор. Молодые девчонки стремительно ворвались на топ-уровень. Обе биатлонистки показывали настолько хорошие результаты, что устроили настоящую дуэль за звание лучшей биатлонистки до 25 лет. Увы, Жанна уступила своей соотечественнице, причём спортсменок разделили буквально пять баллов! По итогам сезона француженка заняла шестое место в тотале. На летнем чемпионате Франции 23-летняя Ришар дважды стала четвёртой. Не лучший результат, но не исключено, что зимой она будет выступать сильнее.
Марен Киркеэйде (Норвегия)
В прошлом сезоне Киркеэйде впервые полноценно выступала на Кубке мира за сборную Норвегии и, что удивительно, почти сразу стала её лидером. Юная биатлонистка нередко заезжала в «цветы» и брала медали на Кубке мира, а также впервые в карьере поднялась на подиум ЧМ в эстафетах. У 22-летней Марен есть огромный потенциал, который только предстоит раскрыть в ближайшие годы. Не исключено, что в новом сезоне норвежца доберётся до первых побед на Кубке мира и медалей Олимпиады. Тем более что на летнем старте в Мюнхене она уверенно проявила себя, заехав в топ-5.