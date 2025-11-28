Француженки против всех. Кто будет главной звездой в женском мировом биатлоне?

Биатлонный сезон почти стартовал! Уже 29 ноября в Эстерсунде (Швеция) начнётся первый этап Кубка мира. Предстоящий олимпийский сезон обещает быть богатым на интриги и интересную борьбу.

Перед стартом Кубка мира – 2025/2026 мы предлагаем вам составить рейтинг спортсменок, которые лучше всего проявят себя в новом сезоне.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.