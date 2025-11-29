Белорусы опять победили на Кубке России! Кто-нибудь их остановит?

Антон Смольский уверенно выиграл золото в спринте. Ветер и мороз в Ханты-Мансийске ему оказались нипочём!

И всё-таки он состоялся! В Ханты-Мансийске в рамках Кубка России по биатлону прошёл мужской спринт, который несколько раз переносили из-за морозной погоды. К субботе, 29 ноября, в Югре потеплело аж до -10°C.

И гонка выдалась интересной!

«Золотой» дубль от Беларуси

Антон Смольский поддержал успех Анны Солы и победил в спринте. В непростых ветровых условиях он был одним из немногих, кому удалось закрыть все мишени.

Белорус стартовал под 40-м номером и уже примерно понимал баланс сил на дистанции. Возможно, это дополнительно ему помогло.

Антон Смольский Фото: РИА Новости

«Ветер сегодня порывистый, переменчивый. Сложно было пристреляться. Рад, что получилось сработать чисто. У меня не было порывов на стрельбе. Лыжи работали хорошо», – сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».

Результат белоруса атаковал Александр Поварницын, также идеально отработавший на стрельбе. На последний круг тюменец отправлялся с отставанием в 6,5 секунды. Отсечка за отсечкой, одно отталкивание, другое… он сокращал разрыв как только мог. Но сил не хватило, и Поварницын проиграл Антону Смольскому 2,8 секунды.

К когорте самых метких присоединился и Антон Бабиков. Нули на рубежах позволили ему стать третьим в спринте, однако в борьбе за золото опытный боец всё-таки не участвовал – скорость на лыжне не позволила.

Серохвостов — за бортом

За третье место с Бабиковым красиво рубились Евгений Сидоров и Даниил Серохвостов. 61-й и 62-й номера в итоге показали одинаковое время на финише, проиграв лидеру 25,4 секунды. Но это лишь четвёртый и пятый результаты. Причём Серохвостов, который славится своим последний кругом, на сей раз не смог одолеть Сидорова, пусть и в заочном противостоянии.

Даниил Серохвостов Фото: РИА Новости

Эдуард Латыпов стартовал в жёлтой майке лидера – в статусе действующего чемпиона прошлого сезона. Он занял шестое место, промахнувшись трижды. На стойке Эдуард ошибся дважды, причём выцеливал последний выстрел больше 10 секунд!

Пока плохи дела у Карима Халили, который стал только 22-м. Два промаха и проигрыш в 1,5 минуты. Это точно не результат одного из лидеров сборной. Возможно, у Карима были проблемы с лыжами или даже плохое самочувствие, ведь на последнем круге он отдал лидеру 17 секунд.

У Халили и всех остальных будет время поразмышлять над итогами сегодняшнего старта, а у 30 сильнейших – возможность снова показать себя в пасьюте. Гонка начнётся в 12:30 мск в воскресенье, 30 ноября.