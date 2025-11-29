Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Кубок России по биатлону — 2025/2026, главные звёзды среди мужчин: Серохвостов, Халили, Латыпов, Бажин, Бабиков, Корнев

Топ-6 звёзд российского мужского биатлона. За кем следить, чтобы не было скучно?
Юлия Сидорова
Главные звёзды мужского Кубка России по биатлону
Аудио-версия:
Комментарии
На Кубке России и Кубке Содружества будут зажигать и опытные «старички», и талантливая «молодёжь».

Звёзды мирового биатлона открывают сезон в Эстерсунде, а россияне разгоняются в морозном Ханты-Мансийске. За кем из наших нужно следить этой зимой? Мы собрали шесть человек, которые не дадут вам заскучать!

Что нужно знать о новом российском сезоне?
Воля, любовь и боль. Почему нужно смотреть российский биатлон этой зимой? Воля, любовь и боль. Почему нужно смотреть российский биатлон этой зимой?
Полное расписание российского биатлонного сезона-2025/2026. В календаре немало нового! Полное расписание российского биатлонного сезона-2025/2026. В календаре немало нового!

Даниил Серохвостов (ХМАО-Югра)

Даниил Серохвостов

Даниил Серохвостов

Фото: РИА Новости

Возраст: 26 лет.
Место в рейтинге СБР: 2-е.
Количество побед в сезоне-2024/2025: 10.
Трофеи: нет.

Сейчас Серохвостов в российском биатлоне – как Йоханнес Бё был в мировом: быстрый, дерзкий, на приколе. В своих лучших кондициях представитель Югры способен справиться с любым соперником в России. Ему бы на Кубок мира…

А пока Даниил открыл зиму победой в Кубке МЛКБ, где выиграл 1 млн с недавно травмированным пальцем, а через день помог своей команде победить в эстафете. Если бы организм Серохвостова был менее подвержен всяким болячкам, он, вероятно, брал бы больше трофеев. В прошлом сезоне у него их ровно 0, несмотря на то что Даниил выиграл больше всех гонок.

А у Серохвостова есть мотивация?
«Остаётся только один главный старт». Российских биатлонистов оставили без Олимпиады-2026
«Остаётся только один главный старт». Российских биатлонистов оставили без Олимпиады-2026

Карим Халили (Московская область)

Карим Халили

Карим Халили

Фото: РИА Новости

Возраст: 27 лет.
Место в рейтинге СБР: 1-е.
Количество побед в сезоне-2024/2025: 6.
Трофеи: Кубок Александра Привалова и Кубок Анфисы Резцовой.

Сезон-2023/2024 Карим Халили завершил на втором месте рейтинга СБР, затем женился на Анастасии Гореевой и уже в прошлом сезоне возглавил этот самый рейтинг. Будем считать, что семья оказывает на него положительное влияние, ведь во второй части сезона он лишь раз вылетел за пределы топ-5.

Этот зимний сезон Карим начал неровно. Сначала провёл почти идеальную гонку в борьбе за 1 млн на Кубке МЛКБ, а после чуть не загубил свою команду на первом этапе эстафеты, да и в первом спринте не блистал.

Кстати, летом семья Халили провела сборы в Италии в надежде на допуск россиян на Олимпиаду. Значит, пик формы ребята ждут как раз в феврале, но выступать будут не на Олимпиаде в Антхольце, а на ЧР-2025 в Сочи.

Нелёгкий старт для Халили:
Конфуз в первой же гонке биатлонного сезона! Все фавориты попадали на последнем подъёме
Конфуз в первой же гонке биатлонного сезона! Все фавориты попадали на последнем подъёме

Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан)

Эдуард Латыпов

Эдуард Латыпов

Фото: РИА Новости

Возраст: 31 год.
Место в рейтинге СБР: 3-е.
Количество побед в сезоне-2024/2025: 5.
Трофеи: Кубок России, малый Кубок России в зачёте гонок преследования.

Эдуард Латыпов продолжает держать марку многолетнего лидера сборной. За три года отстранения трёхкратный призёр Олимпийских игр брал все главные трофеи сезонов: Кубок Содружества и дважды – большой Кубок России.

В мастерстве Латыпова есть лишь одна, кажется, уже неисправимая брешь, – стрельба. Вот и в стартовавшем зимнем сезоне Эдуард успел наследить на рубежах: три промаха в масс-старте лишили его борьбы за первое место в Кубке МЛКБ. В эстафете он выступил блестяще, однако в спринте – опять три ошибки. Скорость у Эдуарда по-прежнему есть, так что возможность бороться за трофеи будет в прямой зависимости от того, выиграет ли он стрелковую лотерею.

Есть первая победа Эдуарда в сезоне:
Латыпов и с двумя промахами — чемпион России. Лидер сборной выиграл индивидуальную гонку
Латыпов и с двумя промахами — чемпион России. Лидер сборной выиграл индивидуальную гонку

Кирилл Бажин (Свердловская область)

Кирилл Бажин

Кирилл Бажин

Фото: РИА Новости

Возраст: 27 лет.
Место в рейтинге СБР: 4-е.
Количество побед в сезоне-2024/2025: 2.
Трофеи: малый Кубок России в зачёте спринтерских гонок.

Если представить, что россиян прямо сейчас допустят к участию в международных стартах, то Кирилл Бажин наверняка стал бы частью основы национальной команды вместе с тремя предыдущими биатлонистами.

В прошлом сезоне он, как и Карим Халили, разбежался ближе к концу зимы, выиграл суперспринт на чемпионате России и даже взял малый Кубок в зачёте спринтов. Бажин, наверное, не очень ярок, но весьма стабилен.

Бажин начал сезон с победы:
Ну что за классный биатлон в Сочи! Бажин с идеальной стрельбой — лучший
Ну что за классный биатлон в Сочи! Бажин с идеальной стрельбой — лучший

Антон Бабиков (Республика Башкортостан)

Антон Бабиков

Антон Бабиков

Фото: РИА Новости

Возраст: 34 года.
Место в рейтинге СБР: 8-е.
Количество побед в сезоне-2024/2025: 0.
Трофеи: малый Кубок России в зачёте масс-стартов.

«Человек – второе место» – так можно было называть Антона Бабикова в прошлом сезоне. Чемпион мира до последней гонки Кубка России боролся за лидерство в тотале с Латыповым, однако уступил трофей. Причём Бабиков ни разу не выигрывал в гонках, а вот вторых мест насобирал аж шесть!

Антону 34 года, он один из самых опытных биатлонистов национальной команды, и, кажется ему всё тяжелее искать мотивацию для продолжения карьеры. Любопытно, что Бабиков этим летом экспериментировал с легкоатлетической подготовкой. Интересно, что из этого получится.

Как Бабиков победил Латыпова, но проиграл Кубок:
«Просто терпи». Латыпов чудом выиграл Кубок России по биатлону
«Просто терпи». Латыпов чудом выиграл Кубок России по биатлону

Александр Корнев (Удмуртская Республика)

Александр Корнев

Александр Корнев

Фото: РИА Новости

Возраст: 24 года.
Место в рейтинге СБР: 9-е.
Количество побед в сезоне-2024/2025: 1.
Трофеи: Лучший молодой биатлонист U23.

Александр Корнев – не самый стабильный биатлонист сборной, но при этом самый молодой в первой десятке. Именно он по итогам прошлого сезона получил специальный приз для спортсменов не старше 23 лет.

Ещё до отстранения россиян Корнев считался сильнейшим юниором мира, а теперь регулярно привозит золото с чемпионатов России. В 2024 году Корнев выиграл большой масс-старт, в 2025-м – гонку преследования. Стабильности Александру пока не хватает, но потенциал у него, кажется, огромный.

Главная победа сезона для Корнева:
Вот это эмоции! Гонка преследования на чемпионате России превратилась в драму
Вот это эмоции! Гонка преследования на чемпионате России превратилась в драму
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android