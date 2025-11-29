На Кубке России и Кубке Содружества будут зажигать и опытные «старички», и талантливая «молодёжь».

Топ-6 звёзд российского мужского биатлона. За кем следить, чтобы не было скучно?

Звёзды мирового биатлона открывают сезон в Эстерсунде, а россияне разгоняются в морозном Ханты-Мансийске. За кем из наших нужно следить этой зимой? Мы собрали шесть человек, которые не дадут вам заскучать!

Даниил Серохвостов (ХМАО-Югра)

Даниил Серохвостов Фото: РИА Новости

Возраст: 26 лет.

Место в рейтинге СБР: 2-е.

Количество побед в сезоне-2024/2025: 10.

Трофеи: нет.

Сейчас Серохвостов в российском биатлоне – как Йоханнес Бё был в мировом: быстрый, дерзкий, на приколе. В своих лучших кондициях представитель Югры способен справиться с любым соперником в России. Ему бы на Кубок мира…

А пока Даниил открыл зиму победой в Кубке МЛКБ, где выиграл 1 млн с недавно травмированным пальцем, а через день помог своей команде победить в эстафете. Если бы организм Серохвостова был менее подвержен всяким болячкам, он, вероятно, брал бы больше трофеев. В прошлом сезоне у него их ровно 0, несмотря на то что Даниил выиграл больше всех гонок.

Карим Халили (Московская область)

Карим Халили Фото: РИА Новости

Возраст: 27 лет.

Место в рейтинге СБР: 1-е.

Количество побед в сезоне-2024/2025: 6.

Трофеи: Кубок Александра Привалова и Кубок Анфисы Резцовой.

Сезон-2023/2024 Карим Халили завершил на втором месте рейтинга СБР, затем женился на Анастасии Гореевой и уже в прошлом сезоне возглавил этот самый рейтинг. Будем считать, что семья оказывает на него положительное влияние, ведь во второй части сезона он лишь раз вылетел за пределы топ-5.

Этот зимний сезон Карим начал неровно. Сначала провёл почти идеальную гонку в борьбе за 1 млн на Кубке МЛКБ, а после чуть не загубил свою команду на первом этапе эстафеты, да и в первом спринте не блистал.

Кстати, летом семья Халили провела сборы в Италии в надежде на допуск россиян на Олимпиаду. Значит, пик формы ребята ждут как раз в феврале, но выступать будут не на Олимпиаде в Антхольце, а на ЧР-2025 в Сочи.

Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан)

Эдуард Латыпов Фото: РИА Новости

Возраст: 31 год.

Место в рейтинге СБР: 3-е.

Количество побед в сезоне-2024/2025: 5.

Трофеи: Кубок России, малый Кубок России в зачёте гонок преследования.

Эдуард Латыпов продолжает держать марку многолетнего лидера сборной. За три года отстранения трёхкратный призёр Олимпийских игр брал все главные трофеи сезонов: Кубок Содружества и дважды – большой Кубок России.

В мастерстве Латыпова есть лишь одна, кажется, уже неисправимая брешь, – стрельба. Вот и в стартовавшем зимнем сезоне Эдуард успел наследить на рубежах: три промаха в масс-старте лишили его борьбы за первое место в Кубке МЛКБ. В эстафете он выступил блестяще, однако в спринте – опять три ошибки. Скорость у Эдуарда по-прежнему есть, так что возможность бороться за трофеи будет в прямой зависимости от того, выиграет ли он стрелковую лотерею.

Кирилл Бажин (Свердловская область)

Кирилл Бажин Фото: РИА Новости

Возраст: 27 лет.

Место в рейтинге СБР: 4-е.

Количество побед в сезоне-2024/2025: 2.

Трофеи: малый Кубок России в зачёте спринтерских гонок.

Если представить, что россиян прямо сейчас допустят к участию в международных стартах, то Кирилл Бажин наверняка стал бы частью основы национальной команды вместе с тремя предыдущими биатлонистами.

В прошлом сезоне он, как и Карим Халили, разбежался ближе к концу зимы, выиграл суперспринт на чемпионате России и даже взял малый Кубок в зачёте спринтов. Бажин, наверное, не очень ярок, но весьма стабилен.

Антон Бабиков (Республика Башкортостан)

Антон Бабиков Фото: РИА Новости

Возраст: 34 года.

Место в рейтинге СБР: 8-е.

Количество побед в сезоне-2024/2025: 0.

Трофеи: малый Кубок России в зачёте масс-стартов.

«Человек – второе место» – так можно было называть Антона Бабикова в прошлом сезоне. Чемпион мира до последней гонки Кубка России боролся за лидерство в тотале с Латыповым, однако уступил трофей. Причём Бабиков ни разу не выигрывал в гонках, а вот вторых мест насобирал аж шесть!

Антону 34 года, он один из самых опытных биатлонистов национальной команды, и, кажется ему всё тяжелее искать мотивацию для продолжения карьеры. Любопытно, что Бабиков этим летом экспериментировал с легкоатлетической подготовкой. Интересно, что из этого получится.

Александр Корнев (Удмуртская Республика)

Александр Корнев Фото: РИА Новости

Возраст: 24 года.

Место в рейтинге СБР: 9-е.

Количество побед в сезоне-2024/2025: 1.

Трофеи: Лучший молодой биатлонист U23.

Александр Корнев – не самый стабильный биатлонист сборной, но при этом самый молодой в первой десятке. Именно он по итогам прошлого сезона получил специальный приз для спортсменов не старше 23 лет.

Ещё до отстранения россиян Корнев считался сильнейшим юниором мира, а теперь регулярно привозит золото с чемпионатов России. В 2024 году Корнев выиграл большой масс-старт, в 2025-м – гонку преследования. Стабильности Александру пока не хватает, но потенциал у него, кажется, огромный.