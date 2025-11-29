У Франции праздник, а у Норвегии — антирекорд! Как стартовал олимпийский сезон в биатлоне

В Эстерсунде начался большой биатлон – стартовал Кубок мира — 2025/2026. Первый комплект наград олимпийского сезона разыграли в женской эстафете.

И гонка была очень горячей!

Статус фаворита подтверждён

В женской эстафете победила… Франция. Да-да, это самый ожидаемый результат. «Трёхцветные» не сходят с пьедестала в этой дисциплине на протяжении уже шести гонок. Весь прошлый, а теперь и текущий сезон они неизменно выигрывают медали.

Сегодня, 29 ноября, в Эстерсунде они оказались самой стабильной командой, использовав на четверых восемь дополнительных патронов.

Первый этап за Францию бежала Жанна Ришар, которая всё время держалась рядом с топ-3. Она передала эстафету Осеан Мишлон, будучи в плотной борьбе четвёртой, и с отставанием в 12,6 секунды.

Мишлон сегодня чуть не стала слабым звеном в команде. Она едва не заехала на штрафные круги, но спаслась дополнительными патронами. А затем отправила в гонку Жюстин Бреза-Буше с проигрышем в четыре секунды.

Осеан Мишлон Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Олимпийская чемпионка выверяла каждый выстрел, и её терпеливость команде очень помогла. По итогам шестого огневого рубежа Жюстин шла в лидерах, однако оторваться от соперниц к концу своего отрезка ей всё же не удалось.

На последнем этапе эстафету принимала Лу Жанмонно. И решение вопроса о победе легло именно на её плечи. Лу с этой задачей справилась, хоть и использовала два дополнительных патрона. На последний круг она уходила с преимуществом в 9-10 секунд от итальянки Ханны Аухенталлер. Сумев додержать небольшое преимущество, Жанмонно принесла Франции очередную победу в эстафете и первое золото в олимпийском сезоне.

Такая мощная Италия

Та самая Аухенталлер гарантировала Италии серебро. Однако оно было бы невозможным, если бы, например, не работа Доротеи Вирер в роли забойщицы. Ведь такой быстрой Доро мы не видели давно! Благодаря ей итальянки после первого этапа даже лидировали, но Микела Каррара перенервничала и зашла на штрафной круг. Она передала эстафету Лизе Виттоцци, которая и улучшила положение дел итальянок.

Лиза Виттоцци Фото: Mathias Bergeld/Zuma/ТАСС

Камбэк итальянской дивы после пропущенного сезона получился эффектным. За свой этап Лиза лишь один раз достала запасной патрон, а ещё показала лучшую скорость на лыжне.

Сборная Италии впервые с 18 февраля 2023 года оказалась на подиуме в женской эстафете. До этого они были где-то рядом с тройкой сильнейших.

Бронза досталась Чехии, спортсменки которой использовали восемь дополнительных патронов. А ещё чешские биатлонистки взяли первые медали в этом виде с 13 января 2019-го! Чёрная полоса для Маркеты Давидовой и её команды закончилась.

Норвегия начала очень плохо

«Деревянная» медаль досталась хозяйкам трассы. Но для них это не трагедия по тому, как складывалась гонка. Шведки могли быть куда ниже на финише, ведь они начинали эстафету из рук вон плохо. Юханна Скоттхейм с ходу зашла на два штрафных круга. Затем на стойке спортсменка заехала ещё разок на 150 метров и передала эстафету Анне Магнуссон, будучи 19-й.

Магнуссон уже подтянула команду на 11-е место. Затем помогла и Элла Хальварссон, которая передала эстафету финишёру Ханне Эберг шестой. Хороший результат в текущих реалиях, не так ли?

Выступление шведок – это ещё цветочки! Норвегия подтвердит.

Ингрид Ландмарк Тандреволд Фото: Mathias Bergeld/Zuma/ТАСС

До второго этапа норвежки были шестыми, однако затем в бой вступила их капитан — Ингрид Тандреволд. За свой отрезок эстафеты она трижды отправилась на штрафные круги: один раз на лёжке и дважды – на стойке. Эстафету своей коллеге Рагнхильд Фемстейневик лидер норвежек передала на 17-м месте с отставанием в 2 минуты 16 секунд.

Фемстейневик «поддержала» коллегу и тоже заехала на штрафной круг. Уже к концу своего этапа Норвегия проигрывала критические 3 минуты 50 секунд и занимала 17-е место. Позади была только Украина, а в перспективе команду вполне могли снять как круговых. Вы вообще можете себе такое представить?

На четвёртом этапе ситуацию немного выправила Каролин Кноттен. Она подтянула Норвегию на 13-е место. Антирекорда всех времён им удалось избежать. В Эстерсунде норвежки всего лишь повторили свой худший результат в эстафетах.