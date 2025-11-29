Молодёжь блистала в первой командной гонке Кубка мира — 2025/2026. А опытный Ветле Шоста Кристиансен чуть всё не испортил.

Без братьев Бё даже лучше! Сборная Норвегии удивила всех в мужской биатлонной эстафете

Не учебная тревога

В первый соревновательный день Кубка мира по биатлону – 2025/2026 прошли две классические эстафеты. И в мужской гонке, конечно, всё внимание было приковано к норвежской четвёрке. А как же иначе? Всем было интересно посмотреть, как Норвегия справится с уходом братьев Бё.

Мартин Улдаль, Исак Фрей, Стурла Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен – таким был состав сборной Норвегии на гонку. И если раньше такая четвёрка могла выйти на старт только в формате эксперимента и с целью дать отдых лидерам, то теперь это мощнейший набор норвежских биатлонистов.

А ведь у той же Франции, выигравшей в прошлом сезоне эстафетный зачёт, состав был намного мощнее: Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен, Эрик Перро. Именно эти парни с номером 1 на майке и были фаворитами гонки. За медали могли сражаться также Швеция и Германия. Остальные претендовали на топ-3 только в случае осечек лидеров.

Даёшь молодёжь!

Первый же огневой рубеж изрядно проредил группу лидеров. Норвежец, француз и немец откатились во второй десяток – на 20 секунд от итальянца Браунхофера и неувядающего австрийца Эдера, но темп гонки был небольшим, и к стойке почти все собрались в две плотные группы.

Вторая стрельба стала для многих настоящей проблемой. Лучше всех с ветром справился Улдаль, зарядивший два дополнительных патрона. А вот французу Клоду и шведу Брандту пришлось туго – два и три штрафных круга соответственно. Лидирующий норвежец, разумеется, никого ждать не стал и рванул как за олимпийским золотом, превратив четыре секунды преимущества в 25 на передаче эстафеты. Франция к тому моменту была в минуте позади. Швеция и Германия – почти в двух. Неужели на первом этапе всё было решено?

Мартин Улдаль Фото: Mathias Bergeld/ZUMA/ТАСС

Исак Фрей на втором этапе был очень хорош – классно стрелял, держал скорость. Только на третьем круге этапа чуть сбавил обороты и позволил ближайшим преследователям сократить отставание с минуты до 50 секунд. За вторую строчку на тот момент бились Италия, Австрия и Франция.

Стурла Легрейд был не так надёжен и заставил норвежских болельщиков понервничать. Сначала разок промахнулся на лёжке и подпустил к себе Эмильена Жаклена. Затем закопался на стойке и вообще позволил французу встать на соседний коврик и поддавить психологически. Однако нервы у Стурлы оказались крепкими: он все мишени закрыл, а Жаклен – нет. После штрафного круга француза отрыв Норвегии вернулся к минуте. Теперь-то точно всё?

Старик-разбойник

Как бы не так! Финишёр сборной Норвегии Ветле Шоста Кристиансен славится тем, что может возродить интригу в любой момент! Вот и сегодня Ветле решил порадовать всех зрителей биатлона, кроме норвежских. Натворил дел на лёжке: два штрафных круга, и минут просто растаяла, превратившись в 12 секунд. И за спиной уже не только француз Перро, но и швед Самуэльссон.

На втором круге спортсмены решили не рвать жилы, отложили ускорение на заключительные километры дистанции. Однако всё решила стрельба. Кристиансен, будто без борьбы ему стрелять было скучно, на этот раз отработал на ноль, как и Перро, оставшийся позади в восьми секундах. А вот Самуэльссон допустил промах и остался только с бронзой – немец, идущий четвёртым, был совсем далеко.

Кристиансен, может, стрелял и плохо, но на дистанции от Перро оторвался. Норвегия обыграла Францию в эстафете – такого не было ни в одной гонке Кубка мира прошлого сезона. Причём в каком составе и в каком стиле!

Возможно, хватавшиеся за сердце норвежские болельщики в комментариях будут требовать от тренерского штаба убрать из состава «старого» 33-летнего Кристиансена. Без него у молодых всё получалось намного лучше.

И никакие братья Бё, оказывается, не нужны.