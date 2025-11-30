Скидки
Главная Биатлон Статьи

Динара Смольская и Кирилл Бажин выиграли гонки преследования на Кубке России по биатлону — 2025/2026 в Ханты-Мансийске

Бажин прервал победную серию белорусов в Кубке России. Кирилл был просто неподражаем!
Батраз Томаев
Бажин прервал победную серию белорусов в КР
Последний круг мужской гонки преследования свердловчанин докатывал в спокойном режиме. А за серебро кипела нешуточная борьба!

Биатлонные выходные в Ханты-Мансийске подошли к концу. В последний день осени в обновлённой из-за мороза программе Кубка России – 2025/2026 были гонки преследования. Сначала на старт вышли стреляющие лыжницы, а чуть позже сильнейшего в контактной борьбе определили мужчины.

Общий зачёт Кубка России по биатлону — 2025/2026
Календарь Кубка России по биатлону — 2025/2026

Вот это камбэк!

При всём уважении к биатлонисткам, у мужчин была гонка куда драматичнее.

Победу в блестящем стиле одержал Кирилл Бажин. Свердловчанин был точен на всех четырёх огневых рубежах и обеспечил себе комфортное преимущество на финише. Последний круг подопечный Михаила Шашилова докатывал уже в спокойном режиме. Любопытно, что это первая победа российского биатлониста в Кубке России в новом сезоне. До этого три гонки выиграли три разных представителя сборной Беларуси.

Кирилл Бажин

Кирилл Бажин

Фото: РИА Новости

А вот за серебро и бронзу развернулась нешуточная борьба: вакантные места на подиуме разыграли Карим Халили, Антон Смольский, Александр Корнев и Александр Поварницын. Эти биатлонисты практически до самого конца ехали друг за другом, и лишь в конце Поварницын «отклеился» от основной группы, смирившись со своим пятым местом.

Зрители увидели красивую финишную разборку. На последних поворотах вперёд вышли Халили и Корнев. Карим зашёл на заключительный вираж по внутреннему радиусу и обыграл в створе Александра. Подмосковный спортсмен стал вторым, а представитель Удмуртии – третьим. Белорус Смольский на этот раз довольствовался лишь «деревяшкой» – четвёртым местом.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
30 ноября 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Кирилл Бажин
Свердловская область
34:47.5
2
Саид Каримулла Халили
Московская область
+23.1
3
Александр Корнев
Удмуртская Республика
+24.0

В теории составить компанию претендентам на медали мог и Даниил Серохвостов, но он промахивался куда чаще. На третьем рубеже югорский спортсмен едва не упал во время изготовки: на кадрах трансляции было видно, что у коврика на третьем щите, на котором стоял Даниил, не было достаточного сцепления. После столь нервного момента Серохвостов промахнулся трижды и вычеркнул себя из борьбы за медали. Но хорошо, что ему удалось вообще попасть на расширенный подиум.

— Третья стрельба лишила тебя шансов не только на медаль, но и на победу. Что там произошло?
— Ковры были скользкие, я не смог удобно встать, чтобы лыжи нормально держали. Из-за этого и со стрельбой не смог совладать. Лыжи и во время стрельбы разъезжались. А на четвёртом рубеже я чуть лёд притоптал, разогрел и встал нормально.

Не скажу, что я был в лучшей форме на трассе. Было тяжело разогнать себя. На последнем круге меня победила лень. Я не стал бросаться за парнями и до финиша просидел за Антоном Бабиковым, спасибо ему большое. Думаю, он на меня зол, так как я весь круг за ним отдыхал, а на финише его обогнал. Сегодня была установка отработать последний круг, но я сильно расстроился из-за стрельбы и решил, что на трассе отдохну, — сказал Серохвостов.

Кто в элите нашего биатлона?
Топ-6 звёзд российского мужского биатлона. За кем следить, чтобы не было скучно?
«У меня не идеальная форма»

А в женском пасьюте, который проходил раньше мужского, особо яркой борьбы не получилось, а победила Динара Смольская из Беларуси.

Она стартовала под четвёртым номером и была близка к группе лидеров. На первой стрельбе Динаре не удалось закрыть одну мишень, но больше она себе ошибаться уже не позволяла. Финишную линию призёр Олимпиады пересекла с белорусским флагом.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Женщины. 10 км. Гонка преследования
30 ноября 2025, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Динара Смольская
Беларусь
30:23.9
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+9.2
3
Анна Сола
Беларусь
+36.6

«Когда вчера настраивалась на гонку, было в планах, что могу себе позволить один промах. Девчонки, которые впереди бежали, не всегда стабильны в стрельбе. Где-то я понимала, что с одним промахом у меня будет шанс побороться за тройку призёров, однако, как оказалось, этого хватило и для золота.

Сегодня есть искренняя радость из-за того, что я настраивалась на гонку преследования, чего нельзя сказать о спринте. Там я собиралась выйти и отработать, как тренировку. Но всё же из-за промаха чувствую какую-то недосказанность. Понимаю, что у меня не идеальная форма, чтобы бороться именно четырьмя нулями», – сказала Смольская.

Динара Смольская

Динара Смольская

Фото: РИА Новости

Следом за Смольской в итоговом протоколе расположилась Наталия Шевченко, которая после спринта поднялась на пять позиций. Подопечная Михаила Шашилова допустила всего один промах, и, если бы не эта осечка на первом огневом, Наталия могла бы бороться за победу. Именно первая стрельба, похоже, повлияла на результаты лидеров.

Ирина Казакевич

Ирина Казакевич

Фото: РИА Новости

Бронзу забрала Анна Сола, которая здорово проводит начало сезона. Что ни гонка, то медаль! Однако в пасьюте белоруске не удалось собрать воедино отличный ход и хорошую стрельбу. Из числа фаворитов Анна ошибалась больше всех. Всего в её пассиве пять промахов и отставание в 36,6 секунды.

В цветочную церемонию попали россиянки Елизавета Фролова, Виктория Метеля и Ирина Казакевич. Они могли побороться за третье место, но оказались бессильны перед такой скоростью Анны Солы и подпортили себе жизнь плохой работой на стрельбе.

Интриги нового сезона:
Воля, любовь и боль. Почему нужно смотреть российский биатлон этой зимой?
