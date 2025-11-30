Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Кубок России по биатлону — 2025/2026, главные звёзды сезона среди женщин: Сливко, Шевченко, Халили, Дербушева, Резцова, Метеля

В российском женском биатлоне бешеная конкуренция. Кто способен забрать главные трофеи?
Юлия Сидорова
В российском женском биатлоне бешеная конкуренция
Аудио-версия:
Комментарии
Шесть девушек. Шесть претенденток. Каждая может выиграть всё!

Первые две женские гонки Кубка России по биатлону выиграли спортсменки из Беларуси. Но наши девушки своё ещё возьмут! Тем более что в нашей сборной такая бешеная конкуренция, что выделить одну главную претендентку на трофеи решительно невозможно. Мы выбрали сразу шесть биатлонисток, способных побороться за лидерство и в отдельных гонках, и в сезоне!

А вот наша шестёрка лидеров у мужчин:
Топ-6 звёзд российского мужского биатлона. За кем следить, чтобы не было скучно?
Топ-6 звёзд российского мужского биатлона. За кем следить, чтобы не было скучно?

Виктория Сливко (Тюменская область)

Виктория Сливко

Виктория Сливко

Фото: РИА Новости

Возраст: 31 год.
Место в рейтинге СБР: 1-е.
Количество побед в сезоне-2024/2025: 6.
Трофеи: Кубок России, Кубок Содружества, малый Кубок России в зачёте спринтерских гонок, малый Кубок России в зачёте гонок преследований, малый Кубок Содружества в зачёте масс-стартов.

Первые места в рейтинге СБР и общих зачётах Кубка Содружества и Кубка России – только по этим показателям Виктории Сливко в прошлом сезоне становится ясно, что биатлонистка была в полном порядке.

Межсезонье Виктория вместе с тренером Андреем Падиным провела в окружении мужчин – с основным составом сборной России под руководством Юрия Каминского. Спортсменка отмечала, что всегда хотела потренироваться с ребятами, и, очевидно, этот опыт может пойти «железной леди» на пользу.

Триумфальный сезон Сливко:
Всем всё доказала. Как Виктория Сливко стала лидером российского биатлона
Всем всё доказала. Как Виктория Сливко стала лидером российского биатлона

Наталия Шевченко (Свердловская область)

Наталия Шевченко

Наталия Шевченко

Фото: РИА Новости

Возраст: 25 лет.
Место в рейтинге СБР: 2-е.
Количество побед в сезоне-2024/2025: 6.
Трофеи: нет.

В прошлый сезон Наталия Шевченко заходила в качестве лидера рейтинга СБР и обладательницы Кубка России. Бывшая лыжница собиралась повторить успех, и у неё были на это все шансы, но в последний момент её подкосила болезнь, и Кубки прямо из-под носа увела её прямая конкурентка Виктория Сливко.

Новый сезон Шевченко начала с побед на летнем этапе Кубка Содружества, заехала в призы на летнем чемпионате России и показала стабильность в первых зимних гонках. Наталия – один из главных фаворитов сезона.

Шевченко начала сезон с победы:
«Отдала все силы, еле стою на ногах». Первая гонка биатлонного сезона получилась шикарной
«Отдала все силы, еле стою на ногах». Первая гонка биатлонного сезона получилась шикарной

Анастасия Халили (Московская область)

Анастасия Халили

Анастасия Халили

Фото: РИА Новости

Возраст: 26 лет.
Место в рейтинге СБР: 3-е.
Количество побед в сезоне-2024/2025: 8.
Трофеи: нет.

Анастасия Халили уже несколько лет плотно держится в числе лидеров женского биатлона и претендует на медали в каждой гонке. Но биатлонистке не хватает стабильности: она то заезжает на высшую ступень пьедестала, то вылетает за пределы десятки (или даже двадцатки!) сильнейших.

К новому сезону Анастасия обещала готовиться как к олимпийскому. В межсезонье она вместе со своим мужем Каримом Халили даже провела тренировочный сбор в Италии. Ребята, кажется, действительно готовы и к Олимпиаде, но выступать им придётся только в России, увы.

Новое достижение Халили:
«Я говорила, что не опускаю руки». Как Анастасия Халили стала лидером нашего биатлона?
«Я говорила, что не опускаю руки». Как Анастасия Халили стала лидером нашего биатлона?

Тамара Дербушева (Свердловская область)

Тамара Дербушева

Тамара Дербушева

Фото: РИА Новости

Возраст: 30 лет.
Место в рейтинге СБР: 4-е.
Количество побед в сезоне-2024/2025: 3.
Трофеи: малый Кубок Содружества в зачёте спринтерских гонок, приз «Железная Леди».

Среди своих в биатлонном мире «железной леди» принято считать Сливко, но в прошлом сезоне такой приз учредили специально в честь неутомимой Тамары Дербушевой. Спортсменка из Свердловской области не пропустила ни одной из 39 гонок сезона! Такую стойкость не смогли продемонстрировать даже мужчины. В отсутствие основных конкуренток Тамара также взяла медали в каждой гонке чемпионата России и стала его главной героиней.

Дербушева редко проявляет себя особо ярко, но за счёт потрясающей стабильности способна быть в лидерах российских турниров.

Триумфальное выступление Дербушевой:
Главная героиня ЧР-2025 по биатлону удивляет. Такой мощи от Дербушевой никто не ждал!
Главная героиня ЧР-2025 по биатлону удивляет. Такой мощи от Дербушевой никто не ждал!

Кристина Резцова (Московская область)

Кристина Резцова

Кристина Резцова

Фото: РИА Новости

Возраст: 29 лет.
Место в рейтинге СБР: 5-е.
Количество побед в сезоне-2024/2025: 2.
Трофеи: нет.

Кристина Резцова – одна из самых ярких российских биатлонисток, ещё успевшая проявить себя на мировых стартах до отстранения.

В прошлом сезоне вернувшегося из декрета призёра Олимпийских игр штормило: то возьмёт золото, то финиширует в конце первой двадцатки. В новом же Резцова ставит для себя необычную цель – «не забеременеть». Такие шутки очень даже в духе всегда позитивной Кристины. Ну а когда Резцова в хорошем настроении и в хорошей форме, сдержать её невозможно.

Резцова претендовала на главные трофеи:
Чехарда в женском биатлоне прекратилась! Теперь ясно, кто претендует на главные награды
Чехарда в женском биатлоне прекратилась! Теперь ясно, кто претендует на главные награды

Виктория Метеля (ХМАО-Югра)

Виктория Метеля

Виктория Метеля

Фото: РИА Новости

Возраст: 22 года.
Место в рейтинге СБР: 7-е.
Количество побед в сезоне-2024/2025: 1.
Трофеи: Лучшая молодая биатлонистка U23.

Виктория Метеля получила свои первые мгновения биатлонной славы только в начале прошлого сезона и с тех пор не пропадала из виду, стремительно ворвавшись в когорту лидеров женского биатлона. Она даже неожиданно для многих взяла золото в масс-старте на Кубке сильнейших в Раубичах!

Новый зимний сезон Виктория открыла победой в Кубке МЛКБ, где выиграла 1 млн рублей. А ещё за это время она успела окрепнуть и, кажется, способна навязать борьбу своим куда более опытным соперницам.

Чего добьётся Метеля?
Воля, любовь и боль. Почему нужно смотреть российский биатлон этой зимой?
Воля, любовь и боль. Почему нужно смотреть российский биатлон этой зимой?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android