В российском женском биатлоне бешеная конкуренция. Кто способен забрать главные трофеи?

Шесть девушек. Шесть претенденток. Каждая может выиграть всё!

Первые две женские гонки Кубка России по биатлону выиграли спортсменки из Беларуси. Но наши девушки своё ещё возьмут! Тем более что в нашей сборной такая бешеная конкуренция, что выделить одну главную претендентку на трофеи решительно невозможно. Мы выбрали сразу шесть биатлонисток, способных побороться за лидерство и в отдельных гонках, и в сезоне!

Виктория Сливко (Тюменская область)

Виктория Сливко Фото: РИА Новости

Возраст: 31 год.

Место в рейтинге СБР: 1-е.

Количество побед в сезоне-2024/2025: 6.

Трофеи: Кубок России, Кубок Содружества, малый Кубок России в зачёте спринтерских гонок, малый Кубок России в зачёте гонок преследований, малый Кубок Содружества в зачёте масс-стартов.

Первые места в рейтинге СБР и общих зачётах Кубка Содружества и Кубка России – только по этим показателям Виктории Сливко в прошлом сезоне становится ясно, что биатлонистка была в полном порядке.

Межсезонье Виктория вместе с тренером Андреем Падиным провела в окружении мужчин – с основным составом сборной России под руководством Юрия Каминского. Спортсменка отмечала, что всегда хотела потренироваться с ребятами, и, очевидно, этот опыт может пойти «железной леди» на пользу.

Наталия Шевченко (Свердловская область)

Наталия Шевченко Фото: РИА Новости

Возраст: 25 лет.

Место в рейтинге СБР: 2-е.

Количество побед в сезоне-2024/2025: 6.

Трофеи: нет.

В прошлый сезон Наталия Шевченко заходила в качестве лидера рейтинга СБР и обладательницы Кубка России. Бывшая лыжница собиралась повторить успех, и у неё были на это все шансы, но в последний момент её подкосила болезнь, и Кубки прямо из-под носа увела её прямая конкурентка Виктория Сливко.

Новый сезон Шевченко начала с побед на летнем этапе Кубка Содружества, заехала в призы на летнем чемпионате России и показала стабильность в первых зимних гонках. Наталия – один из главных фаворитов сезона.

Анастасия Халили (Московская область)

Анастасия Халили Фото: РИА Новости

Возраст: 26 лет.

Место в рейтинге СБР: 3-е.

Количество побед в сезоне-2024/2025: 8.

Трофеи: нет.

Анастасия Халили уже несколько лет плотно держится в числе лидеров женского биатлона и претендует на медали в каждой гонке. Но биатлонистке не хватает стабильности: она то заезжает на высшую ступень пьедестала, то вылетает за пределы десятки (или даже двадцатки!) сильнейших.

К новому сезону Анастасия обещала готовиться как к олимпийскому. В межсезонье она вместе со своим мужем Каримом Халили даже провела тренировочный сбор в Италии. Ребята, кажется, действительно готовы и к Олимпиаде, но выступать им придётся только в России, увы.

Тамара Дербушева (Свердловская область)

Тамара Дербушева Фото: РИА Новости

Возраст: 30 лет.

Место в рейтинге СБР: 4-е.

Количество побед в сезоне-2024/2025: 3.

Трофеи: малый Кубок Содружества в зачёте спринтерских гонок, приз «Железная Леди».

Среди своих в биатлонном мире «железной леди» принято считать Сливко, но в прошлом сезоне такой приз учредили специально в честь неутомимой Тамары Дербушевой. Спортсменка из Свердловской области не пропустила ни одной из 39 гонок сезона! Такую стойкость не смогли продемонстрировать даже мужчины. В отсутствие основных конкуренток Тамара также взяла медали в каждой гонке чемпионата России и стала его главной героиней.

Дербушева редко проявляет себя особо ярко, но за счёт потрясающей стабильности способна быть в лидерах российских турниров.

Кристина Резцова (Московская область)

Кристина Резцова Фото: РИА Новости

Возраст: 29 лет.

Место в рейтинге СБР: 5-е.

Количество побед в сезоне-2024/2025: 2.

Трофеи: нет.

Кристина Резцова – одна из самых ярких российских биатлонисток, ещё успевшая проявить себя на мировых стартах до отстранения.

В прошлом сезоне вернувшегося из декрета призёра Олимпийских игр штормило: то возьмёт золото, то финиширует в конце первой двадцатки. В новом же Резцова ставит для себя необычную цель – «не забеременеть». Такие шутки очень даже в духе всегда позитивной Кристины. Ну а когда Резцова в хорошем настроении и в хорошей форме, сдержать её невозможно.

Виктория Метеля (ХМАО-Югра)

Виктория Метеля Фото: РИА Новости

Возраст: 22 года.

Место в рейтинге СБР: 7-е.

Количество побед в сезоне-2024/2025: 1.

Трофеи: Лучшая молодая биатлонистка U23.

Виктория Метеля получила свои первые мгновения биатлонной славы только в начале прошлого сезона и с тех пор не пропадала из виду, стремительно ворвавшись в когорту лидеров женского биатлона. Она даже неожиданно для многих взяла золото в масс-старте на Кубке сильнейших в Раубичах!

Новый зимний сезон Виктория открыла победой в Кубке МЛКБ, где выиграла 1 млн рублей. А ещё за это время она успела окрепнуть и, кажется, способна навязать борьбу своим куда более опытным соперницам.