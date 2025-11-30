Скидки
Главная Биатлон Статьи

Результаты одиночной смешанной эстафеты на этапе КМ по биатлону — 2025/2026 в Эстерсунде: Швеция — первая, Норвегия — вторая

Швеция разнесла соперников в самой быстрой эстафете биатлона. Как это было?
Батраз Томаев
Себастиан Самуэльссон
Себастиан Самуэльссон и Элла Хальварссон показали всем, кто в Эстерсунде хозяин.

В Эстерсунде прошла одна из самых стремительных гонок в биатлонном календаре. На Кубке мира разыграли медали в сингл-миксте. Желающих попасть на высшую ступень пьедестала было много, но не все справились с эмоциями.

Календарь Кубка мира по биатлону - 2025/2026:

Победили на опыте

Золотая медаль после получаса яркой борьбы досталась Себастиану Самуэльссону и Элле Хальварссон. Шведы порадовали своих фанатов как следует! На домашней арене они бежали быстрее остальных и стреляли так же здорово: использовали всего четыре дополнительных патрона.

Вообще, тандем Хальварссон и Самуэльссона – крайне эффективный. Вместе они победили в одиночной смешанной эстафете прошлого сезона в Контиолахти. Тогда на их счету тоже было четыре дополнительных патрона.

Элла Хальварссон

Элла Хальварссон

Фото: Mathias Bergeld/Zuma/ТАСС

Самуэльссон здорово входит в олимпийский сезон. Накануне в мужской эстафете он был финишёром и привёл команду к бронзе. Хальварссон, в свою очередь, тоже была близка к медали вместе с коллегами: Швеция в женской эстафете заняла четвёртое место. Но теперь праздник на улице скандинавов всё же случился!

Киркеэйде – лидер сборной Норвегии?

На втором месте в смингл-миксте Эстерсунда оказались представители Норвегии. Стурла Холм Легрейд и Марен Киркеэйде больше ошибались на огневых рубежах – их тандем использовал шесть дополнительных патронов и на финише проиграл победителям 19,1 секунды.

Уверенная гонка от Легрейда ни для кого не стала сюрпризом. А вот Киркеэйде что в женской эстафете, что сейчас показала себя с лучшей стороны. Накануне она была единственной из норвежек, кому удалось провести свой этап ровно и без ощутимых провалов. Именно благодаря ей Норвегия не установила новый антирекорд и заняла всего лишь 13-е место. Ещё несколько таких хороших гонок – и Марен вполне может называть себя лидером сборной.

Марен Киркеэйде

Марен Киркеэйде

Фото: Mathias Bergeld/Zuma/ТАСС

Бронзу в смешанной командной гонке оспаривали Франция и Германия – в финишном створе сошлись Камиль Бене и Марлен Фихтнер. Немка прекратила борьбу, а француженка дотерпела и зацепила награду для себя, и для Фабьена Клода, который кстати, наломал дров – в сингл-миксте он зашёл на штрафной круг, после которого французы лишились шансов на золото.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Супермикст 6 + 7.5 км Эстафета
30 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Норвегия
3
Франция
