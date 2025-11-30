Жанмонно дожала всех! Франция выиграла смешанную эстафету на Кубке мира по биатлону

Кубок мира – 2025/2026 по биатлону начался с полного набора эстафет. В первый день прошли женская и мужская гонки, а во второй – смешанные. Первые три золота сезона достались разным странам: Франции, Норвегии и Швеции. И было интересно, расширит ли классический микст географию победителей или кто-то сможет порадоваться во второй раз.

Италия усилиями Доротеи Вирер и Лизы Виттоцци могла побороться за победу, но золото всё-таки досталось Франции. В решающий момент Лу Жанмонно оказалась сильнее, быстрее и точнее всех своих соперниц.

Шоу по-американски. Райт подгонял норвежца!

Мужская половина гонки (а это два первых этапа) принесла три любопытных наблюдения. Итак, что бросилось в глаза? Что было необычного?

1. Катастрофически закопалась в родном снегу сборная Швеции. Первый номер на нагрудном номере не помог ни Йесперу Нелину, ни Мартину Понсилуоме. Первый на стойке оставил незакрытой одну мишень, второй – две. В итоге после первой половины гонки сборная Швеции бултыхалась где-то в середине второго десятка с двумя минутами отставания от лидеров и без шансов на медали. Порадовались болельщики победе в сингл-миксте – и хватит!

2. Как же хорош лидер сборной США Кэмпбелл Райт. Он и накануне в классической мужской эстафете смотрелся бодро, и в воскресенье был крут. Дело даже не только в его скорости и точности, а в каком-то расслабленном отношении к происходящему, в умении делать шоу. В суматохе на передаче эстафеты он успел послать кому-то воздушный поцелуй, а на третьем круге – подогнать не кого-нибудь, а члена сборной Норвегии. Да, это был Йохан-Олав Ботн, но нет сомнений, что Райт даже младшего Бё бы подстегнул.

Кэмпбелл Райт (третий слева) Фото: Mathias Bergeld/ZUMA/ТАСС

3. Когда первые два этапа бегут мужчины, гонка смотрится более динамично. Борьба завязывается потуже. Во время первой передачи эстафеты в специальной зоне оказались представители сразу пяти команд. Ну и, конечно, интересно смотреть, как лидеры подгоняют друг друга. Тому же Жаклену на первом этапе после неудачной стрельбы пришлось изрядно постараться, чтобы не позволить команде Франции сильно отстать от Норвегии и Италии.

Вирер — молодец. Но Норвегия сильнее!

Два женских этапа свелись к противостоянию трёх сборных: Франции, Норвегии и Италии. Именно эти команды и поделили между собой медали.

4. На третьем этапе в числе лидеров была и сборная США. Хлое Левинс долго держалась на третьем месте – наверное, она в своей карьере никогда не была так высоко на мировом уровне. Но всё-таки класса Америке в противостоянии со звёздами из Европы пока не хватает. Хлое потихонечку отстала от норвежки, пропустила вперёд итальянку и француженку, ну и откатилась от лидирующей тройки на целую минуту. Даже опытной Дидре Ирвин было не под силу вернуть сборную США в борьбу за медали. Итог – шестое место. Всё закономерно.

5. А Доротея Вирер-то в форме! В последнее время итальянская суперзвезда выпала из числа главных фаворитов, однако перед домашней Олимпиадой Доро, возможно, выжмет из себя всё. В смешанной эстафете Вирер показала неплохой ход – в одни ноги с той же норвежкой Кноттен и всего в 25 секундах от француженки Бреза-Буше. А быстрее неё была только экс-лыжница Лампич. За два рубежа Доротея использовала три дополнительных патрона (все три – на стойке), и выполнила главную задачу – удержать сборную Италии в борьбе с лидерами и передать эстафету Виттоцци без отставания. Получилось!

Доротея Вирер Фото: Hanna Brunlof/EPA/ТАСС

6. На четвёртом этапе друг с другом рубились Лу Жанмонно (Франция), Ингрид Тандреволд (Норвегия) и Лиза Виттоцци (Италия). Жанмонно была чуть быстрее соперниц и даже немного оторвалась от них перед стойкой, но всё равно исход гонки решила точность. Лу стреляла без ошибок, а Лиза, готовая уже сорваться за соперницей, пятым выстрелом всё-таки промахнулась. Молниеносно перезарядить винтовку не вышло, и секундомер насчитал на выходе разницу в 20 секунд – судьба золота и серебра была решена. Ну а Ингрид на стойке в эстафете вновь испытывала большие сложности – зашла на один штрафной круг. Впрочем, запаса хватало, чтобы спокойно удержать бронзу.