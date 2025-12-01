Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Интриги нового сезона Кубка мира по биатлону – 2025/2026: Виттоцци, Вирер, Перро, Легрейд и Жанмонно

Возвращение Виттоцци и шанс Перро на трофей. 5 главных интриг нового биатлонного сезона
Батраз Томаев
5 главных интриг нового биатлонного сезона
Аудио-версия:
Комментарии
Всё внимание в личном зачёте приковано к молодому французу и уже опытной итальянке. А за кем ещё нужно следить?

Командные гонки на первом этапе Кубка мира – 2025/2026 уже отгремели. Впереди череда личных стартов: индивидуалки, а также связка спринт – пасьют. И здесь станет ясно, в какой форме находятся лидеры прошлого сезона и те, кто собирается свергнуть их с трона.

Большие гонки точно начинаются! Вот пять главных интриг олимпийского сезона.

Календарь Кубка мира по биатлону - 2025/2026

Лиза, жги!

Возвращение Лизы Виттоцци – это, пожалуй, главная положительная новость в биатлоне.

Итальянка долго готовилась к камбэку и предвкушала своё появление на Кубке мира. Год назад она была вынуждена сняться из-за постоянных проблем со спиной и пропустила подавляющее большинство гонок. Она не хотела рисковать перед домашней Олимпиадой. Однако из-за этого ей тогда так и не удалось защитить звание сильнейшей в мире биатлонистки.

Лиза Виттоцци

Лиза Виттоцци

Фото: Mathias Bergeld/Zuma/ТАСС

Сейчас на Лизе – двойная ответственность. И как на лидере сборной на домашней Олимпиаде, и как на человеке, в багаже которого пока нет ни одной личной олимпийской награды. Честно говоря, просто медаль её вряд ли устроит. Тем более совсем не факт, что итальянка поедет на ОИ-2030 и сможет там на что-то рассчитывать. Сейчас Виттоцци уже 30 лет, и это пик её карьеры.

Так что именно боеспособность Виттоцци остаётся одной из главных интриг сезона-2025/2026. Итоги двух эстафет (женской и смешанной), которые она уже пробежала в Эстерсунде, посылают фанатам позитивные сигналы — Лиза в хорошей форме!

Сможет ли она быть в топ-3 общего зачёта, да ещё и зажечь на Играх?

Сезон-2023/2024 для Виттоцци был фантастическим:
С женским Кубком мира всё понятно! Виттоцци на последнем этапе творит что-то невероятное
С женским Кубком мира всё понятно! Виттоцци на последнем этапе творит что-то невероятное

Звёздный час Перро

24-летний Эрик Перро определённо самый интересный персонаж у мужчин.

В прошлом сезоне он уехал с ЧМ-2025 в Ленцерхайде с целой россыпью наград: двумя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой. А ещё одержал три личные победы на этапах КМ и стал третьим в тотале, проиграв только Стурле Легрейду и Йоханнесу Бё.

Эрик Перро

Эрик Перро

Фото: Bjorn Larsson Rosvall/AP/ТАСС

Эрика уже тогда спрашивали про возможное завоевание «БХГ», однако он скромничал и осторожничал. Говорил, что не прочь побороться, но…

Сейчас, кажется, француз окончательно созрел. Ушли братья Бё, два более опытных товарища по команде – Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен – уже перешагнули через экватор своей карьеры и не смогут составить ему конкуренцию. Есть только Стурла Легрейд, которого Перро уже обыгрывал.

Ну что, Эрик, ты готов стать суперзвездой биатлона?

Справится ли Стурла?

Норвежец Стурла Легрейд остался за старшего в сборной Норвегии. В активе 28-летнего спортсмена есть победа в общем зачёте и семь золотых медалей с чемпионатов мира.

Да, также в копилке Легрейда золото Олимпиады, однако то было в мужской эстафете Пекина, где Стурлу сделали забойщиком. Именно в той гонке свой первый этап он и завалил, схлопотав штрафной круг.

Стурла Холм Легрейд

Стурла Холм Легрейд

Фото: Christophe Pallot/Getty Images

За четыре года поменялось вообще всё. На следующих Играх Легрейд, возможно, будет финишёром, и таких ошибок ему допускать никак нельзя. Но психологическое давление – то, над чем порой безвластны спортсмены. Пример Тандреволд – самый яркий. Она не может справиться со стойкой в эстафетах…

Путь Стурлы Легрейда потому и интересен – потянет ли он звание капитана великой сборной Норвегии?

Время делать прогнозы:
Кто станет лучшим биатлонистом мира в новом сезоне? Француз, норвежец или кто-то ещё?
Рейтинг
Кто станет лучшим биатлонистом мира в новом сезоне? Француз, норвежец или кто-то ещё?

Последняя партия Вирер

И вновь об Италии. Многое связано в этом сезоне с этой страной.

Точно известно: Доротея Вирер после гонок в Антхольце повесит лыжи и винтовку на гвоздь. Это очень грустно, ибо Доро – самый душевный человек в мировом биатлоне. Помните её слова про россиян, которых отстранили от КМ? Она надеялась, что всё вернётся на круги своя. И не побоялась ведь высказать своё мнение!

Доротея Вирер

Доротея Вирер

Фото: Pierre Teyssot/Zuma/ТАСС

Но это всё дела минувших дней. Сейчас у Вирер важная задача не ударить в грязь лицом перед домашней публикой. Игры-2026 станут кульминацией её славного пути – она закончит со спортом там, где и начинала.

У легенды есть победы на всех крупнейших стартах, кроме одного – на Олимпийских играх. На них итальянка трижды выигрывала бронзу. Должны же боги биатлона вознаградить её за путь и преданность этому виду спорта?

Реванш от Жанмонно

Лу Жанмонно – это, бесспорно, одна из неудачниц прошлого розыгрыша Кубка мира. На протяжении всего сезона-2024/2025 она вела борьбу за победу в тотале с Франциской Пройс и могла победить, если бы не упала на последнем повороте последней гонки в Хольменколлене. Тот день не смогут забыть ни она, ни мы. Ну когда ещё в биатлоне случится такая киношная развязка?

Лу Жанмонно

Лу Жанмонно

Фото: Mathias Bergeld/Zuma/ТАСС

В той неудаче Лу винит только себя. Провал в масс-старте сделал её только сильнее, и сейчас, мы уверены, француженка готова взять реванш.

В руках у Жанмонно все лучшие карты – точная стрельба, высокая скорость и цель, которую нужно достичь.

Этот сезон подарит нам ещё много интересных сюжетных поворотов. Запасайтесь успокоительными, платочками и готовьтесь лицезреть яркую и бескомпромиссную борьбу!

Красивый биатлон от француженки в эстафете:
Жанмонно дожала всех! Франция выиграла смешанную эстафету на Кубке мира по биатлону
Жанмонно дожала всех! Франция выиграла смешанную эстафету на Кубке мира по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android