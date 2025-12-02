Вау, Вирер возвращается! Доротея выиграла первую гонку на Кубке мира с 2023 года

Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде!

Такое никого не удивило бы лет пять назад, но теперь это приятная неожиданность! Блистательная итальянка, которой весной исполнилось 35, не побеждала, да и в целом не поднималась на подиум больше двух лет.

Неужели нас ждёт великое возвращение к Олимпиаде?

«У меня больше не было сил»

Доротея Вирер – до сих пор одна из главных звёзд биатлона для многих российских болельщиков, хотя в последний раз итальянка здорово выступала в сезоне-2022/2023. Тогда она 11 раз заехала на подиум и стала второй в тотале. Все последующие годы у некогда великой Вирер получились крайне посредственными.

Доротея Вирер Фото: Kevin Voigt/GettyImages

В сезоне-2023/2024 она лишь дважды взяла медали в смешанных эстафетах, в личных гонках едва попала в топ-10, а потом завершила выступления досрочно. Всё выглядело так, будто Доротея вскоре собирается оставить спорт. Однако итальянка всех успокоила. В мае 2024-го она провела пресс-конференцию, где объявила, что уйдёт только после домашней Олимпиады 2026 года.

«Я почувствовала, что с моим телом что-то не то. Поэтому я и решила прекратить выступления после чемпионата мира. У меня больше не было сил, и я не могла спать по ночам. Мне приходилось принимать снотворное. Мне хотелось немного подумать, отдохнуть с учётом моего физического и психологического состояния. Было бы обидно завершать свою карьеру таким образом.

Я буду продолжать выступать до Олимпийских игр 2026 года. Мне будет непросто, но я постараюсь быть по-настоящему готовой. С сегодняшнего дня фактически я начала подготовку со своей командой. С людьми, которые мне помогут быть готовой к Олимпиаде», – сказала спортсменка.

Следующий сезон итальянская дива провела гораздо увереннее. Хоть до медалей Доро не добралась, в «цветы» ей попасть удалось. Да и из-за болезней она пропустила значительно меньше стартов.

На старте сезона-2025/2026 уже мало кто ждал от итальянки крутых результатов. Всё-таки казалось, что время Вирер уже ушло, ей нужно лишь добегать своё. Даже сама Доро не ждала от себя многого, периодически подчёркивала проблемы со спиной. Однако ей удалось сотворить чудо.

Доротея Вирер с партнёрами по сборной Италии Фото: Christian Manzoni/NordicFocus/Getty Images

Красивая точка. Или ещё нет?

В индивидуалке Эстерсунда всё сыграло на руку Вирер. Сильнейшие биатлонистки вроде Пройс, Жанмонно, Виттоцци подкачали. Они не только не смогли справиться с сильными порывами ветра, но и показали невысокую скорость. Доротея же, несмотря на два промаха, была значительно лучше ногами. Всё это позволило итальянке уверенно выиграть гонку!

Правда, этой победы могло бы не быть, если бы Вирер не обладала таким несгибаемым характером. После заключительного рубежа итальянка ушла на дистанцию второй, проигрывая финке Лейнамо 9,4 секунды. На последнем круге Доротея сокращала своё отставание на пару секунд с каждой отсечкой, однако было видно, что эта погоня забирает все силы у 35-летней биатлонистки.

Всё складывалось так, что судьба золота должна была решиться в финишном створе. Так и случилось! Вирер опередила Лейнамо буквально на 0,3 секунды.

С того момента, как итальянка в последний раз поднималась на верхнюю ступень пьедестала почёта, прошло два с половиной года. Доро держала золото в руках 12 марта 2023-го в масс-старте в том же Эстерсунде.

История в каком-то смысле закольцевалась.

Поняв, что выиграла, Доротея лишь мило улыбнулась, отреагировав так, будто ничего не произошло. Так, будто это просто её очередная победа, будто не было у неё этого спада и сложного периода в спортивной карьере.

Очевидно, Вирер решила уйти красиво. Ух, ждём Олимпиаду!