23-летняя экс-лыжница добралась до медали в биатлоне. Скоро будет выносить всех?

На юношеской Олимпиаде Соня Лейнамо была 46-й. А сейчас — в мировом топе!

После того как Кайса Мякяряйнен завершила спортивную карьеру, казалось, женский биатлон в Финляндии вымер. Но спустя годы в стране появляются новые звёзды. В прошлом сезоне выстрелила Суви Минккинен, а теперь проявила себя Соня Лейнамо. 23-летняя биатлонистка в первой же личной гонке сезона взяла серебро! А ведь ещё недавно Лейнамо была лыжницей.

Карьерный поворот

Соня начинала свою карьеру в спортивной школе Соткамо. Она быстро стала показывать хорошие результаты и попала к Юхо Халонену, который тренирует ведущих финских лыжников по сей день.

Соня Лейнамо Фото: Mathias Bergeld/ZUMA/ТАСС

На юниорском уровне Лейнамо успела выиграть чемпионат Финляндии и съездить на юношеские Олимпийские игры – 2020. Правда, выступила там не особо уверенно: 24-е место в спринте и 46-е в гонке на 5 км классикой. Возможно, когда-нибудь Соня могла бы стать топовой лыжницей, но случилась травма, и спортсменка решила перейти в биатлон.

«Мы с моим младшим братом Яакко Халоненом уговаривали Соню заняться биатлоном, когда она училась в старшей школе. Гонка коньком на среднюю дистанцию получалась у неё в лыжах лучше всего. К тому же Соня немного стреляла в юношестве.

В итоге из-за небольшой травмы она всё-таки перешла в биатлон. С каждым годом Соня всё больше прогрессирует в стрельбе и лыжной составляющей. Мы намерены продолжать совершенствоваться», – рассказывал Халонен, который и по сей день работает с Лейнамо.

В своём первом биатлонном сезоне Соня сумела отобраться на юношеский чемпионат мира – 2021. На том турнире блистала Жанна Ришар, отлично выступала наша Анастасия Гришина и пыталась пробиться на топ уровень Осеан Мишлон. У Лейнамо в Обертиллиахе получалось неважно. Она финишировала вне топ-30, а иногда даже выпадала за пределы первой полусотни.

Следующие пару сезонов Лейнамо провела на Кубке IBU, а оттуда её, несмотря на невысокие результаты, подтянули в основу сборной Финляндии. На Кубке мира Соня тоже не блистала. В основном оказывалась вне очковой зоны.

«Я никогда не делала два нуля»

Если бы так пошло и дальше, никто бы не обратил внимание на Лейнамо, но Соня заслужила это своими результатами. В сезоне-2024/2025 она, видимо, вдохновившись успехами соотечественницы Минккинен, сама сотворила невероятное. Благодаря чистой стрельбе Соня стала восьмой в спринте Оберхофа! В шоке были все: тренеры, финские эксперты и сама биатлонистка.

«Я никогда не делала два нуля, так что не знаю, как это произошло», – удивлялась финка тогда.

Тогда-то и стало понятно, что Соня способна бороться за высокие места. Для этого достаточно лишь добавить точную стрельбу к её хорошему лыжному ходу. Правда, сделать это было непросто. В оставшихся гонках сезона повторить тот перформанс у Лейнамо не вышло.

Соня Лейнамо Фото: Mathias Bergeld/ZUMA/ТАСС

Зато в первой же гонке Кубка мира – 2025/2026 у Сони получилось! В индивидуальной гонке Эстерсунда финка умудрилась пройти четыре рубежа, допустив лишь один промах. А ведь в этой гонке из-за сильнейших порывов промахивались даже самые надёжные стрелки вроде Пройс и Виттоцци! Просто для понимания: у Лейнамо точность на лёжке – 88%, а на стойке – 78%.

Однако Соня добыла свою первую личную медаль на Кубке мира! Увидев результат, спортсменка расплакалась прямо на финише. Занимательно, что финка едва не забрала золото. От победы её отделили какие-то 0,3 секунды!

«Всё ещё думаю, что это сон, или, может, я пробежала гонку не по той трассе. Когда уходила с последнего рубежа, наш технарь крикнул, что я лидирую. Я подумала: «Простите, что?!» Очень хорошо, что у меня не было никаких отрывов до рубежа. Это помогло мне сосредоточиться на своей стрельбе и не думать ни о чём другом.

В комнате точно будет торт. Это настолько важное событие, что, как только я это осознаю, нужно будет отпраздновать», – призналась Лейнамо.

Кстати, Соня – вторая самая молодая финская биатлонистка в истории, бравшая медали на Кубке мира. Она выиграла серебро в 23 года 9 месяцев. Рекорд же удерживает Мари Лампинен, которая в 1995 году взяла стала бронзовым призёром в 23 года 4 месяца. Даже великая Кайса Мякяряйнен добралась до своей первой медали почти в 25 лет.

«Я так горжусь ей за то, что она так смело стреляла на последнем рубеже. Мы видели, что Соня приближается к таким результатам, но ей не хватало уверенности в себе и смелости. Мы не оказываем на неё давления, и я не ожидаю, что она каждый раз будет финишировать на первом месте», – пояснил радостный тренер финской команды Эрик Кулстад.

Конечно, девушка из Финляндии не попала бы в призы, если бы лидеры не допустили ошибок. Но, как говорится, история не знает сослагательного наклонения. Лейнамо добралась до медали, о которой и не могла мечтать. Кто знает, быть может, Соню этот успех зарядит на дальнейшие свершения. Скорость у неё есть, точная стрельба бывает. А что ещё надо для успеха?