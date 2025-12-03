Болельщики сборной Норвегии точно не грустят после ухода братьев Бё, ведь у них теперь есть Ботн, Улдаль и Баккен!

Да как они это делают?! Норвежские резервисты обскакали всех в индивидуальной гонке

Наверное, поклонники норвежского биатлона очень переживали, когда прошлой зимой о скором завершении спортивной карьеры объявили Йоханнес и Тарьей Бё. Во-первых, это грустное окончание выдающейся истории двух спортсменов. А во-вторых, вопрос: а кто будет побеждать дальше?

Остаётся, конечно, Легрейд – уже победитель Кубка мира, уже стабильный и опытный биатлонист, претендующий на золотые медали Олимпиады в Италии. Но кто ещё? Ну неужели не самый стабильный Кристиансен?

Первая личная гонка мужчин на Кубке мира – 2025/2026 не то чтобы развеяла все опасения норвежских болельщиков, однако точно настроила их на позитивный лад. Индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась для сборной Норвегии триумфально: её представители заняли первое, второе, четвёртое и пятое места в финишном протоколе. Причём Легрейд был… пятым!

Но кто же те трое, которые обскакали и победителя Кубка мира, и вообще всех соперников? А это вчерашние резервисты: 26-летний Йохан-Олав Ботн, 24-летний Мартин Улдаль и 27-летний Сиверт Баккен. Не сказать, что совсем уж юные ребята, однако они плотно сидели за спинами ушедших лидеров сборной, получали на Кубке мира эпизодическое шансы и только теперь кучно прорвались в основу национальной команды. Целым поколением!

Да, безусловно, индивидуальная гонка – это особый биатлонный жанр, она часто преподносит неожиданности и даже сенсации. Но сенсацией-то норвежский прорыв точно не назвать. Контрольным результатом можно считать выступление шведа Себастиана Самуэльссона, который разбавил эту норвежскую компашку, показав второй ход, допустив один промах и заняв третье место. Так вот, выигравший гонку Ботн и стрелял без промахов, и чистым ходом Самуэльссона обошёл. Улдаль, занявший второе место, тоже был безупречен на стрельбище, хотя и не так хорош по чистой скорости. Однако на последнем круге он упёрся и в заочной борьбе не отдал шведу серебро. Ставший четвёртым Баккен уступил Самуэльсону 43 секунды ходом и, соответственно, опередил бы его, если бы не допустил досадный промах на четвёртом рубеже.

Безусловно, многое в данном случае решила классная стрельба, но вся тройка перечисленных норвежцев по скорости вошла в топ-6. И это на 20 км!

Конечно, можно предположить, что бывшие норвежские резервисты делают особую ставку на первые этапы сезона: нужно зарекомендовать себя и застолбить за собой вакантные места в составе олимпийской сборной. Но чтобы так мощно, так кучно и в первой же личной гонке сезона – это круто!

Остальным сборным пока остаётся только завидовать. Особенно грустно должно быть французам – каждый из представителей «трёхцветных» получил минимум две штрафные минуты. А лидером был Эрик Перро – 10-е место. Не лучший старт для того, кого многие считают главным фаворитом Кубка мира.