«Они не рискнут здоровьем». У биатлонистов сборной России возникла неожиданная проблема

Сегодня, 4 декабря, в Ханты-Мансийске открывается второй этап Кубка Содружества — 2025/2026. Там пройдут мужская и женская спринтерские гонки. Но перед стартом лучшая молодая биатлонистка сборной России прошлого сезона Виктория Метеля неожиданно забила тревогу.

Она недовольна требованием организаторов Кубка Содружества, которые хотят видеть российских биатлонистов в форме сборной. Казалось бы, ну что в этом такого? Старт считается международным, а значит, нужно выходить в соответствующем комбинезоне.

Но камнем преткновения стали опасения из-за возможных проблем со здоровьем. Оказалось, многих спортсменов родная форма согревает не так сильно, как хотелось бы. А на дворе-то в Хантах настоящая зима!

– У организаторов есть идея не допускать спортсменов, которые выйдут на старт не в экипировке сборной России. С этим есть определённые проблемы. Возможно, некоторые спортсмены не выйдут на старт. Вопрос в здоровье. В том году были некоторые проблемы. Чтобы не рисковать, я стартовала в своих комбинезонах. Холодает. Комбинезон тонкий, в нём легко замёрзнуть. Думаю, многие спортсмены не рискнут своим здоровьем. Пообщавшись с большинством ребят из сборной России, вижу, что они настроены серьёзно.

Виктория Метеля Фото: РИА Новости

– Вся сборная России гипотетически может пропустить старт?

– Считаю, да, но посмотрим, как ребята поведут себя, пойдут ли организаторы навстречу. Я тоже настроена решительно. Не стану рисковать здоровьем, – приводит слова Метели «Матч ТВ».

За день до начала гонок были опубликованы стартовые листы. Виктория в заявке есть, она может уйти в гонку под 34-м номером.

Поэтому возможных сценариев два:

Метеле и другим взволнованным спортсменам удалось уговорить оргкомитет КС позволить им выйти на старт в личных, более плотных комбинезонах;

оргкомитет настоял на том, чтобы сборная России соревновалась в своей форме, а Метеля смирилась с ситуацией.

Как бы то ни было, неясными остаются несколько моментов:

Виктория Метеля говорит, что проблеме с комбинезонами три года. Почему за это время Союз биатлонистов России не создал их утеплённые версии? Казалось бы, из всех стран, где есть биатлон, именно в нашей с её суровыми условиями об этом должны были позаботиться в первую очередь. В Ханты-Мансийске сегодня, 4 декабря, температура поднимется до -2°С, хотя неделей ранее всё было куда хуже. Неужели комбинезоны национальной команды настолько тонкие, что даже в такую погоду спортсменам в них некомфортно? Или Метеля преувеличивает?

Ещё одним тревожным звоночком стало отсутствие в мужском спринте Даниила Серохвостова. Близкий друг Виктории Метели снялся из-за простуды.

Осталось немного подождать, и все точки над «i» будут расставлены уже после старта соревнований. Женский спринт должен начаться в 13:00 мск.