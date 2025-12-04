Драма в спринте на Кубке Содружества. Россиянка проиграла в борьбе за золото 0,5 секунды!

В Ханты-Мансийске стартовал первый зимний этап Кубка Содружества – 2025/2026. И первая же гонка подарила настоящую драму. Ирина Казакевич боролась за победу с Динарой Смольской. У россиянки были все шансы опередить соперницу из Беларуси, но на финише соперниц разделили буквально 0,5 секунды!

Динара Смольская уверенно стартовала на Кубке Содружества после неудач на Кубке России. Всю гонку она была в лидерах, этому способствовали и шикарная скорость, и идеальная стрельба.

Увы, российские спортсменки ничего не могли противопоставить сопернице. Лучшие биатлонистки страны были хороши ходом, однако поголовно допускали ошибки на стрельбище. Из-за этого мимо подиума пролетели Виктория Метеля, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия и Наталья Шевченко. В этой когорте могла бы оказаться и Ирина Казакевич, но у неё особая история.

Как и многие, отработать на ноль свердловчанка не смогла. Если на первом рубеже её стрельба была идеальной, то на втором она допустила один промах. Однако к стойке у скоростной Казакевич было настолько внушительное преимущество, что ошибка всё равно позволяла ей бороться за золото. После рубежа Ирина вышла второй с отставанием в 9,8 секунды от Смольской.

Весь последний круг россиянка работала на пределе возможностей, пытаясь догнать соперницу. Она с каждой отсечкой сокращала своё отставание, но, увы, выйти на первое место Казакевич не удалось. На финише спортсменок разделили буквально 0,5 секунды!

«Конечно, работала на максимум последний круг. Почти больше половины круга шла одинаково с Динарой. На последнем километре начала отыгрывать, не хватило совсем чуть-чуть. Небольшое разочарование, но отдала всё, что было.

Была бы впереди зелёная линия, за которой ты должен угнаться, тогда бы, может, хватило. У меня было преимущество, меня вели по Динаре. Не хватило буквально полшага. Красивая борьба получилась, спасибо всем девчонкам.

Мне приятно оказаться в тройке сильнейших, особенно когда я сравниваю себя в прошлом году и сейчас. В Ханты-Мансийске получилось показать хороший результат. Обычно начало сезона складывалось у меня не очень хорошо, а сейчас я чувствую радость. Выходить на гонки, имея уверенность, легче, чем справляться с неудачами», – призналась Казакевич в эфире «Матч ТВ».

Тройку призёров, кстати, замкнула ещё одна белоруска Анна Сола. Она проиграла лидеру 8,2 секунды.

В мужской гонке же преимущество было за россиянами. Шикарную гонку провёл Эдуард Латыпов. Буйвол из Камышлы впервые за год отработал на ноль, что и позволило ему одержать уверенную победу. Отрыв Эдуарда от ближайшего преследователя Кирилла Бажина составил 44,2 секунды! Третью позицию занял Антон Смольский из Беларуси (+46,1).

Уже завтра, 5 декабря, в Ханты-Мансийске пройдут масс-старты. Посмотрим, как там проявят себя биатлонисты.