Мороз Метеле не помеха! Яркие итоги масс-старта у женщин на Кубке Содружества

IBU Кубок мира. Женщины. 7.5 км. Спринт
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Биатлон Статьи

Метеля выиграла золото в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества по биатлону – 2025/2026 в Ханты-Мансийске, Резцова – третья

Батраз Томаев
Масс-старт у женщин на Кубке Содружества
Комментарии
Борьбу за золото вели сразу несколько человек. Среди них и девушка, пока не знакомая российским поклонникам биатлона.

Сегодня, 5 декабря, в Ханты-Мансийске наступили настоящие сибирские морозы. Температура в Югре опустилась ниже -20°С, и женский масс-старт из-за этого оказался на грани отмены. Но организаторы решили всё же провести гонку, сократив дистанцию с 12,5 до 10 км, а также уменьшив длину штрафного круга со 150 до 120 м.

Здоровье спортсменок – важнее всего!

Тем более что в комбинезонах холодно:
Кто мороза не боится?

Развязка этой контактной дисциплины, как водится, происходила на заключительном круге, где на победу претендовали четыре спортсменки. Лидерами являлись Анастасия Гришина и Виктория Метеля, а за ними в погоне в 7-10 секундах были Кристина Резцова с Елизаветой Насотович.

Анастасия Гришина

Фото: РИА Новости

Пара преследовательниц очень старалась, но всё-таки не смогла догнать Гришину с Метелей. Эта ситуация сыграла на руку Виктории, которая почти не испытала проблем в борьбе за победу. Она выиграла масс-старт, несмотря на устрашающие показатели термометра в Хантах. Гришина в итоге отстала от Метели на 8,9 секунды и осталась с серебром.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт 12.5 км
05 декабря 2025, пятница. 09:30 МСК
Окончено
1
Виктория Метеля
Россия
29:36.0
2
Анастасия Гришина
Россия
+9.2
3
Кристина Резцова
Россия
+15.5

Новое имя в российском биатлоне

А вот за бронзу случилась заруба: 21-летняя Насотович вцепилась в призёра Олимпиады-2022 Резцову и не давала ей покоя до самой финишной черты.

В итоге Елизавета проиграла значительно более опытной сопернице 2,9 секунды и осталась без первой личной медали на взрослых стартах.

Виктория Метеля

Фото: biathlonrus.com

Но для неё и четвёртое место – успех! До масс-старта на Кубке Содружества о спортсменке из небольшого города Стрежевой Томской области мало кто знал. Её лучший результат в этом сезоне – 32-е место в пасьюте на первом этапе Кубка России. А теперь она выстрелила и показала, на что способна!

Пятое место в гонке с общим стартом заняла Юлия Коваленко, уступившая победительнице 20,8 секунды, а замкнула топ-6 Динара Смольская из Беларуси.

Многим биатлонисткам масс-старт дался очень тяжело из-за сильного мороза. Кристина Резцова, например, на заключительной стойке уронила из рук обойму. Пальцы не слушались. Наверное, именно поэтому никто из участниц не смог сделать четыре нуля.

Но погода в ближайшие дни лучше не станет, поэтому спортсменкам нужно запастись терпением, чтобы пробежать одну оставшуюся в рамках второго этапа Кубка Содружества в Ханты-Мансийске гонку – смешанную эстафету.

Общий зачёт Кубка Содружества по биатлону – 2025/2026
Комментарии
