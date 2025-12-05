Мороз Метеле не помеха! Яркие итоги масс-старта у женщин на Кубке Содружества

Борьбу за золото вели сразу несколько человек. Среди них и девушка, пока не знакомая российским поклонникам биатлона.

Сегодня, 5 декабря, в Ханты-Мансийске наступили настоящие сибирские морозы. Температура в Югре опустилась ниже -20°С, и женский масс-старт из-за этого оказался на грани отмены. Но организаторы решили всё же провести гонку, сократив дистанцию с 12,5 до 10 км, а также уменьшив длину штрафного круга со 150 до 120 м.

Здоровье спортсменок – важнее всего!

Кто мороза не боится?

Развязка этой контактной дисциплины, как водится, происходила на заключительном круге, где на победу претендовали четыре спортсменки. Лидерами являлись Анастасия Гришина и Виктория Метеля, а за ними в погоне в 7-10 секундах были Кристина Резцова с Елизаветой Насотович.

Анастасия Гришина Фото: РИА Новости

Пара преследовательниц очень старалась, но всё-таки не смогла догнать Гришину с Метелей. Эта ситуация сыграла на руку Виктории, которая почти не испытала проблем в борьбе за победу. Она выиграла масс-старт, несмотря на устрашающие показатели термометра в Хантах. Гришина в итоге отстала от Метели на 8,9 секунды и осталась с серебром.

Новое имя в российском биатлоне

А вот за бронзу случилась заруба: 21-летняя Насотович вцепилась в призёра Олимпиады-2022 Резцову и не давала ей покоя до самой финишной черты.

В итоге Елизавета проиграла значительно более опытной сопернице 2,9 секунды и осталась без первой личной медали на взрослых стартах.

Виктория Метеля Фото: biathlonrus.com

Но для неё и четвёртое место – успех! До масс-старта на Кубке Содружества о спортсменке из небольшого города Стрежевой Томской области мало кто знал. Её лучший результат в этом сезоне – 32-е место в пасьюте на первом этапе Кубка России. А теперь она выстрелила и показала, на что способна!

Пятое место в гонке с общим стартом заняла Юлия Коваленко, уступившая победительнице 20,8 секунды, а замкнула топ-6 Динара Смольская из Беларуси.

Многим биатлонисткам масс-старт дался очень тяжело из-за сильного мороза. Кристина Резцова, например, на заключительной стойке уронила из рук обойму. Пальцы не слушались. Наверное, именно поэтому никто из участниц не смог сделать четыре нуля.

Но погода в ближайшие дни лучше не станет, поэтому спортсменкам нужно запастись терпением, чтобы пробежать одну оставшуюся в рамках второго этапа Кубка Содружества в Ханты-Мансийске гонку – смешанную эстафету.