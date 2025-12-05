Латыпов провалил масс-старт. Серохвостов не выступал. Лучшим из наших в Ханты-Мансийске стал Корнев.

Ещё один белорус обыграл всех россиян! Да что происходит с нашей сборной по биатлону?

-19°С и 90% влажности – при таких суровых погодных условиях биатлонистам предстояло пробежать масс-старт на втором этапе Кубка Содружества – 2025/2026. Чтобы не подвергать здоровье спортсменов излишнему риску, организаторы даже решили сократить дистанцию с 15 до 12,5 км. Сезон только стартовал, но можно точно сказать, что в Ханты-Мансийске прошла одна из самых непростых и захватывающих гонок зимы.

Лазовский против всех

Самое интересное происходило на последнем круге. Сразу шесть спортсменов участвовали в распределении наград. Первым после четвёртого рубежа ушёл Кирилл Бажин, но его быстро нагнали преследователи: Александр Поварницын, Дмитрий Лазовский, Александр Корнев, Олег Домичек и Алексей Вагин.

Александр Поварницын Фото: РИА Новости

На отсечке 10,9 км вперёд уже вышел Поварницын, однако убежать он не пытался, понимая, что основные события будут разворачиваться ближе к финишу.

Вскоре Поварницын передал лидерство белорусу Лазовскому, который вроде бы тоже не спешил создавать отрыв. Он вёл за собой соперников, не оглядываясь, а только чувствуя их спиной. Но потом переиграл всех: на подъёме перед выходом на стадион он «дал по газам» и, не пропустив никого вперёд, закончил гонку на первом месте. Это было тактически грамотно и очень красиво.

Как выступили россияне?

Серебро в финишной разборке взял Корнев, который проиграл белорусу 2,3 секунды. Пока Александру не удаётся одержать победу, хотя он в такой форме, что, кажется, золотая медаль – это просто дело времени.

Бронзовую медаль выиграл Поварницын, проигравший Корневу битву на финишной прямой. От второго места его отделили всего 0,4 секунды.

Лидер общего зачёта Кубка Содружества Кирилл Бажин на сей раз стал четвёртым, Вагин занял пятое место, а Домичек – шестое.

После вчерашнего спринта показалось, что лидер сборной России Эдуард Латыпов способен продолжить победную серию, но в масс-старте его выступление было разочаровывающим. Буйвол из Камышлы занял 15-е место, промахнувшись пять раз. Куда пропала стрельба, Эдуард?

Личные гонки в Ханты-Мансийске закончились. И стоит отметить, что на старте сезона белорусы превосходят россиян по количеству побед. В восьми гонках (мужских и женских) у сборной Беларуси пять золотых наград, выигранных четырьмя разными спортсменами. На счету сборной России этой зимой пока только три победы. Конечно, соседское противостояние не является принципиальным, но тренерам и спортсменам российской команды есть над чем подумать.