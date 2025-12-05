Финская биатлонистка сотворила сенсацию на Кубке мира. Такого точно никто не ждал!

Пока Финляндия выступает лучше, чем Франция! Можете себе такое представить?

Все ждали, что в женском биатлоне весь сезон бал будет править сборная Франции. Но шикарно проявить себя на старте Кубка мира «трёхцветным» в личных гонках пока не удаётся. В это время бремя лидерства на себя неожиданно взяли… девушки из Финляндии. Как вам такое?!

Пару дней назад в индивидуальной гонке настоящую сенсацию сотворила Соня Лейнамо. Биатлонистка, которая до этого лишь раз заезжала в топ-10, неожиданно чуть не забрала золото. От победы её отделили 0,3 секунды!

Правда, на старт спринта Лейнамо не вышла. Но и без неё было кому ярко представить сборную Финляндии. Суви Минккинен стартовала позднее многих лидеров. И это явно сыграло ей на руку: всё-таки она знала все расклады.

На первой части дистанции биатлонистка показывала средний ход, однако после первого нуля на рубеже будто включилась. Суви вышла в лидеры и с каждым шагом увеличивала свой отрыв от соперниц. Идеальная стрельба на стойке лишь укрепила позиции Минккинен. Чтобы забрать победу, финке нужно было лишь додержаться до конца гонки. Для Суви это не стало проблемой. На финиш она пришла с превосходством в 16,6 секунды над ближайшей соперницей – Анной Магнуссон! Тройку призёров замкнула француженка Осеан Мишлон (+20,8).

Залог победы Минккинен кроется не только в идеальной стрельбе. Финская спортсменка показала и шикарную скорость. Ногами Суви уступила лишь экс-лыжнице Анамарии Лампич и скоростной Жюстин Бреза-Буше.

Конечно, сыграли на руку и ошибки фавориток. Итальянки Вирер и Виттоцци, француженки Бене, Жанмонно и Ришар допускали промахи на рубежах. Франциска Пройс же вообще снялась с гонки из-за болезни.

И даже при таких раскладах прорыв финок на старте сезона – удивителен. Сперва чудо сотворила Лейнамо, теперь – Минккинен. Конечно, шансов у Суви на медали было больше, чем у Сони. Всё-таки она уже в прошлом сезоне показывала, что со счетов сбрасывать её не стоит. Медали чемпионата мира явно говорят об этом. Но после ухода Кайсы Мякяряйнен от финского флага на пьедестале поклонники биатлона как-то отвыкли. Теперь привыкают вновь!

После двух личных гонок в копилке сборной Финляндии уже есть золото и серебро. Для понимания: у великолепных француженок всего лишь две бронзы.

Кто-то мог представить себе такое начало сезона?