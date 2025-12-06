Скидки
Главная Биатлон Статьи

Кубок мира по биатлону — 2025/2026, результаты спринта в Эстерсунде, норвежский резервист стал лидером общего зачёта

Лидером Кубка мира стал норвежский резервист. Что творится в мировом биатлоне?!
Татьяна Постникова
Йохан-Олав Ботн
Бедный Стурла Легрейд рискует потерять звание лидера сборной, толком его и не получив.

Все ждали, что после ухода братьев Бё лидером сборной Норвегии станет Стурла Легрейд. Всё-таки он много лет был вторым номером команды и жил в тени Йоханнеса. Но на старте сезона-2025/2026 у Легрейда пока не складывается, и этим пользуются его соотечественники. Мартин Улдаль и Йохан-Олав Ботн, которые ещё недавно бегали за дубль, стали лидерами Кубка мира!

Йохан-Олав Ботн и Мартин Улдаль неожиданно хорошо проявили себя в индивидуальной гонке. Молодые биатлонисты заняли два первых места, обставив не только всю норвежскую команду, но и всех соперников из других стран. И это при том, что Ботн с Улдалем – наименее опытные в сборной. До этого норвежцы лишь по разу поднимались на подиум в личных гонках.

Как Ботн и Улдаль обыграли всех в индивидуальной гонке?
Да как они это делают?! Норвежские резервисты обскакали всех в индивидуальной гонке
Да как они это делают?! Норвежские резервисты обскакали всех в индивидуальной гонке

При всём этом успех Йохан-Олава и Мартина выглядел скорее случайностью, чем началом какой-то тенденции. Однако в спринте парни доказали, что всё не просто так. Сперва огня дал Ботн: сделал ноль на обоих рубежах и показал просто невероятную скорость. Для понимания: космическому Понсилуоме норвежец проиграл всего две секунды ногами! Ожидаемо, что с такими показателями состязаться с Йохан-Олавом было невозможно. Вторая победа подряд укрепила норвежца в статусе лидера общего зачёта!

Следом прекрасно выступил и Улдаль. Как и его товарищ по команде, он идеально отработал на двух рубежах. Однако ногами он был похуже: пятое место и 16,2 секунды отставания. Но этого хватило, чтобы занять второе место. Победившему соотечественнику Мартин уступил 11,3 секунды.

Единственным, кто попытался противопоставить что-то Ботну и Улдалю, был Кентен Фийон-Майе. Настоящий ветеран биатлона был точен на рубежах и показал высокую скорость. После заключительного рубежа у Кентена даже были все шансы обойти Мартина, однако, видимо, возраст всё-таки берёт своё. Француз не сумел удержать свои позиции и пропустил вперёд молодого норвежца.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 10 км Спринт
06 декабря 2025, суббота. 18:30 МСК
Окончено
1
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
24:26.3
2
Мартин Улдаль
Норвегия
+11.1
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+14.3

А что же случилось с остальной сборной Норвегии, с теми опытными бойцами, от которых ждали высоких результатов перед стартом сезона? Они по разными причинам упустили шансы попасть на подиум. Легрейд был хорош ходом, но неточен – на рубеже. Кристиансен же отработал на ноль, однако еле передвигал ногами. В итоге оба попали в топ-6, но до тройки так и не добрались.

Если Легрейд не опомнится, то вернуть статус первого лидера может быть уже трудно. После второй гонки у Ботна будет уже 180 очков, у Улдаля – 150. Стурле, дважды не попавшему на подиум, пока приходится довольствоваться 105 очками. Понятно, что весь сезон ещё впереди, однако тенденция для Легрейда складывается не слишком приятная, особенно накануне Олимпиады.

