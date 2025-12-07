Кубок Содружества по биатлону пора как-то менять. Иногда гонки почти невозможно смотреть!

Понятно, что регламент во многом определяется международным статусом турнира, но зрителям от этого не легче.

В субботу, 6 декабря, в Ханты-Мансийске прошла заключительная гонка второго этапа Кубка Содружества – смешанная эстафета. Её начало уже переносили из-за суровой погоды, а в итоге решили провести на день раньше.

Наверное, многие поклонники биатлона были рады тому, что её не отменили вовсе. Но зрелище, прямо скажем, получилось только для ценителей.

На старт микста вышло сразу 19 команд из двух стран (16 из России и три – из Беларуси). В этом беда турнира, но за четыре года мы к этому привыкли. Нюанс в том, что Кубок Содружества, в отличие от Кубка России (проходящего на тех же трассах с теми же участниками), носит международный статус, и в нём настоятельно подчёркивается национальная принадлежность спортсменов.

В личных гонках-то конкуренция отличная, а вот в командных стартах начинаются проблемы. И если в Кубке России ещё можно отдельно поболеть за команды, скажем, Тюмени или Москвы, которые хотя бы визуально отличаются друг от друга; то на Кубке Содружества очень трудно быть вовлечённым в гонку, в которой сборная России №1 борется со сборной России №4, а сборная России №14 сражается за бронзу со сборной России №8. Во-первых, гонку невозможно смотреть без списка всех этих сборных. Во-вторых, от обилия одинаковых надписей, флагов и цветов на экране просто рябит в глазах.

Телевизионная графика командной гонки Фото: Кадр из трансляции

Да, командные виды на Кубке Содружества бегают ровно столько же, сколько и существует сам турнир. Однако четвёртый сезон смотреть это уже сложно.

Как можно реорганизовать эстафеты? Есть несколько вариантов.

Первый, самый радикальный. Исключить из программы Кубка Содружества командные дисциплины. Хочется верить, что в отчётах в последние три года никто не пишет, что сборная России выиграла столько-то эстафет на международных стартах. И без этих безликих забегов, которые куда лучше смотрятся на чемпионате и Кубке России, вполне можно обойтись.

В конце концов, спортсмены сами периодически жалуются на загруженность календаря. Зритель не заметит отсутствия восьми гонок, а действующие лица получат несколько важных дней отдыха по ходу сезона.

Второй – хотя бы назвать команды как-то иначе. Пусть на бумаге это будут сборные России №1, №2 и №3, а в трансляции – команды Тихонова, Чепикова, Зайцевой. Хоть какой-то способ различать разные квартеты.

Третий – превратить командные гонки в отдельный зачёт, даже жанр шоу-соревнований. Устраивать драфт в команды (с обязательной трансляцией), организовать отдельный рейтинговый зачёт для спортсменов, которые каждый раз выступают с разными четвёрками (кто может побеждать с любыми партнёрами – получает по окончании сезона специальный приз). Превратить эстафеты из рудимента в изюминку любого биатлонного этапа.

Потому что сейчас зритель уже почти не отличает Кубок России от Кубка Содружества. А соперничество Россия – Беларусь хоть и держится, но порядком утомило болельщиков в обеих странах. И путей в данном случае два: либо пытаться нововведениями освежить интерес к важным для нас турнирам, либо просто ждать, когда нас наконец-то допустят на мировые старты.

Тогда проблема, конечно, решится сама собой.