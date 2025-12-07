Скидки
Главная Биатлон Статьи

Кубок мира по биатлону — 2025/2026: Лиза Тереза Хаузер обыграла Суве Минккинен в битве за золото в гонке преследования 7 декабря

Очень странные дела в женском биатлоне. Золото теперь делят Австрия и Финляндия
Татьяна Постникова
Лиза Тереза Хаузер
Суве Минккинен удерживает жёлтую майку лидера общего зачёта Кубка мира — 2025/2026.

В женском биатлоне на Кубке мира пока творится что-то очень странное.

По привычке все ждали подвигов и свершений от француженок. Может быть, от немок или шведок. А пока всех удивляют девушки из Финляндии! В гонке преследования в Эстерсунде именно Суви Минккинен из Суоми боролась за победу с Лизой Терезой Хаузер из Австрии. Шикарная заруба вышла!

Минккинен не уступает!

Пару дней назад Суви Минккинен неожиданно для всех выиграла спринт и стала лидером общего зачёта Кубка мира. И в пасьюте у финской биатлонистки были все шансы закрепить успех. На первых трёх рубежах Суви стреляла на ноль и шла на первой позиции с запасом. А вот на заключительной стойке дрогнула: допустила один промах и позволила соперницам к себе приблизиться.

Как Минккинен выиграла спринт:
Финская биатлонистка сотворила сенсацию на Кубке мира. Такого точно никто не ждал!
Ошибкой соперницы лучше всех воспользовалась Лиза Тереза Хаузер, которая давно не радовала болельщиков хорошими результатами. Но в спринте австрийка стала четвёртой, получив возможность бороться за медали. В пасьюте Лиза Тереза стреляла на ноль и понемногу подбиралась к лидеру. А после заключительного рубежа Хаузер уступала Минккинен всего 12,6 секунды.

Растаявшие силы

Казалось, что австрийка не сможет отыграть такое отставание. Всё-таки Лиза Тереза больше славилась шикарной стрельбой, нежели ходом. Однако она сотворила чудо! Хаузер выкладывалась на максимум и неумолимо приближалась к финке. За 1,2 км до финиша разрыв между биатлонистками составлял 6,8 секунды!

Суви Минккинен

Фото: Mathias Bergeld/Zuma/ТАСС

Силы Суви, как и её преимущество, таяли на глазах. Было видно, как финке тяжело даются заключительные метры дистанции. Хаузер же летела за Минккинен на кураже. Буквально за 400 м до финиша она обошла соперницу и убежала вперёд. Навязать сопернице борьбу Минккинен уже не могла.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 10 км Гонка преследования
07 декабря 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Окончено
1
Лиза Тереза Хаузер
Австрия
30:14.2
2
Суви Минккинен
Финляндия
+2.5
3
Анна Магнуссон
Швеция
+31.8

Любопытно, что по ходу дистанции обе биатлонистки показали почти одинаковый ход по дистанции. Австрийка была 20-й ногами с отставанием 1.10,1 от быстрейшей француженки Жюстин Бреза-Буше, а финка – 22-й (+1.13,3). Правда, на отдельно взятом заключительном круге Хаузер была быстрее Минккинен (10,6 секунды проигрыша Лампич против 25,2).

Хаузер вернулась из небытия

Для австрийки эта победа стала первой за три года! Последний раз Хаузер поднималась на подиум в декабре 2022 года в масс-старте Анси. После той победы у Лизы Терезы были сложные времена: она бегала в районе 40-х мест и выпала из топ-30 тотала Кубка мира. Однако австрийка не сдалась, набрала форму и сначала вернулась в десятку сильнейших, а теперь – и на подиум!

В мужском биатлоне тоже происходят удивительные вещи:
Лидером Кубка мира стал норвежский резервист. Что творится в мировом биатлоне?!
Несмотря на упущенную победу, Минккинен сохранила за собой жёлтый биб лидера общего зачёта Кубка мира. Её ближайшей соперницей в этой таблице же будет Анна Магнуссон, которая в пасьюте замкнула топ-3.

Общий зачёт Кубка мира – 2025/2026

Лидеры двух прошлых сезонов в тотале пока вне топ-6. Эльвира Эберг довольствуется восьмым местом, Лу Жанмонно – девятым, а Лиза Виттоцци – 10-м. Похоже, олимпийский сезон будет крайне интересным.

