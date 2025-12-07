Сборная Франции по биатлону наконец-то проснулась. Есть первое личное золото в сезоне!

На первом этапе Кубка мира — 2025/2026 отличился Кентен Фийон Майе. Празднует и Себастиан Самуэльссон, который наконец одолел Норвегию.

Первый этап Кубка мира по биатлону – 2025/2026 в Эстерсунде завершился мужским пасьютом. Французы, от которых ждут побед и в женских, и в мужских гонках, пока входят в олимпийский сезон ни шатко ни валко.

Но первое личное золото «трёхцветным» добыть всё же удалось!

С победой, Кентен!

Золото мужской гонки преследования забрал Кентен Фийон Майе.

Он стартовал третьим и не был лидером на протяжении большей части дистанции, допустил по одной осечке на первом и втором рубежах, но всё равно оказался на вершине. Кентен – настоящий мастер контактных дисциплин.

Ключевыми на пути к успеху в Эстерсунде для Фийона Майе стали рубежи для стрельбы из положения стоя. Там, где соперники ошибались, Кентен отстрелял на все 100% и одержал 18-ю победу в своей карьере. Судьбу двух других медалей решали Себастиан Самуэльссон и Йохан-Олав Ботн.

Себастиан Самуэльссон Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Тактика рюкзака

Швед и норвежец вместе подошли на четвёртый огневой рубеж – тогда они шли на первом и втором местах. Себби старался экономить силы и сидел за спиной Йохана весь четвёртый круг, однако на огневом рубеже всё равно ошибся, как и его соперник. Пока парни накручивали лишние метры, их и обошёл Кентен.

Ну а в битве за серебро Самуэльсон принял решение снова «порюкзачить». И во второй раз сработало: за километр до финиша швед совершил рывок и уехал от своего визави. Он впервые за минувшую неделю обыграл норвежцев в личной гонке.

Йохан-Олав Ботн, несмотря на проигранную дуэль, остался и на подиуме, и на первом месте в общем зачёте Кубка мира – он на 45 очков опережает всё того же Самуэльссона. Фийон Майе сумел выбраться на третье место.

Немного улучшил свои результаты к концу первого этапа Кубка мира Томмазо Джакомель – ему, как всегда, не хватило хотя бы одной закрытой мишени, чтобы попасть в топ-3. Сегодня итальянец стал четвёртым. Но это шаг вверх.

На пятое место поднялся главный кандидат от сборной Франции в борьбе за победу в общем зачёте. Эрик Перро пока только окучивает пьедестал почёта. Топ-6 закрыл американец Кэмпбелл Райт, отыгравший 12 позиций.

Мало кто перед стартом Кубка мира мог предположить, что не первое место после этапа в Эстерсунде на первое место выберется вчерашний норвежский резервист. Впрочем, этому может быть разумное объяснение. Лидеры пока не форсируют форму – Олимпиада только в феврале. Ну а норвежским парням, сидевшим за спинами братьев Бё, надо доказывать, что они готовы не просто поехать на Олимпиаду, но и попасть в эстафетную четвёрку.

Впрочем, чтобы проверить эту догадку, нужно ещё немного времени. Гонки второго этапа Кубка мира пройдут с 12 по 14 декабря в Хохфильцене.