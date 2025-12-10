Почему норвежские резервисты творят сенсации на старте Кубка мира. Есть простое объяснение

Стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде подарил немало сенсаций. И главная среди них – неожиданный взлёт норвежских резервистов. Все ждали, что после ухода братьев Бё главным биатлонистом планеты станет Стурла Легрейд, однако дерзкие новички основного состава сборной Норвегии спутали все карты.

Йохан-Олав Ботн и Мартин Улдаль сенсационно захватили лидерство, добыв по две медали в личных гонках. Хоть подобное и выглядит удивительно, этому есть вполне логичное объяснение.

Важно понимать, что текущий сезон – олимпийский, и многие спортсмены ведут борьбу за право поехать на Игры. Касается это не только Норвегии, но и любой другой сборной на Кубке мира. Просто значение этих баталий везде разное, из-за разных количества квот и уровня конкуренции.

Мужская сборная Норвегии по биатлону Фото: Mathias Bergeld/Zuma/ТАСС

На предстоящую Олимпиаду Норвегия, как и в прошлые годы, может отправить шесть биатлонистов. Вот только если раньше состав сборной практически полностью можно было предсказать на старте сезона, то сейчас сделать это практически невозможно. И всё дело в кадровом кризисе в команде.

После ухода братьев Бё из постоянных бойцов основы сборной в строю остался лишь Стурла Легрейд. Вся остальная команда постоянно меняется. То в неё попадают вчерашние резервисты Исак Фрей, Эндре Стрёмсхейм, Мартин Улдаль, Йохан-Олав Ботн, Сиверт Баккен, Вебьёрн Сёрум. То в ней оказываются опытные, но нестабильные спортсмены вроде Ветле Шоста Кристиансена и Йоханнеса Дале-Шевдала, которые в последние годы постоянно катаются с Кубка мира на Кубок IBU и обратно.

Заветные квоты на Олимпиаду получат те, кто гарантированно покажет на Играх хороший результат. Прямо сейчас такой человек в норвежской команде один – Стурла Легрейд. И он точно поедет на Олимпиаду в Милан.

Остальные же пять мест, грубо говоря, вакантны. Такая ситуация – настоящий нонсенс для норвежской команды. Все прошлые олимпийские циклы в сборной был сильный костяк из четырёх-пяти биатлонистов, поэтому борьба, шла за последнюю, шестую квоту, и вели её два-три человека.

Мартин Улдаль Фото: Mathias Bergeld/Zuma/ТАСС

Сейчас же примерно восьми спортсменам приходиться биться за пять путёвок на Игры. И эта заруба жёстче, чем можно себе представить. По сути, буквально у каждого в команде, даже у тех, кто бегает на Кубке IBU, есть шанс проявить себя и застолбить за собой место на Играх. Потому цена и ошибки, и успеха удваивается.

В такой ситуации каждый биатлонист пытается выжать из себя максимум, показать себя с лучшей стороны. Вероятно, для этого спортсмены, которым надо бороться за место в основе, форсировали свою подготовку и вышли на первый пик формы уже в самом начале зимы. Отсюда и яркие сенсации от Мартина Улдаля и Йохан-Олава Ботна. Не исключено, что на предстоящих этапах мы увидим ещё парочку таких взлётов и попыток прыгнуть выше головы.

В декабре мы также будем видеть постоянные перестановки в норвежской команде. На Кубок IBU оперативно отправят тех, кто не показывает результат на Кубке мира, и наоборот – из резерва подтянут в основу проявляющих себя биатлонистов. И всё это будет крайне интересно!