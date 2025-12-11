Лучшие биатлонисты мира провалили старт сезона. Чего от них ждать на Олимпиаде?

Скидки
Биатлон

Лидеры провалили старт Кубка мира по биатлону: тревожный звоночек для Легрейда, Перро, Пройс, Жанмонно перед Олимпиадой-2026

Татьяна Постникова
Можно предположить, что Легрейд, Перро и Жанмонно копят силы. Но статистика заставляет насторожиться.

Старт сезона на Кубке мира выдался необычным. В лидеры выбились те, от кого вообще этого не ждали, а признанные топы провалились. И это тревожный звоночек для признанных фаворитов. Давайте разбираться почему.

Статистика настораживает

Первое объяснение, которое возникает естественным образом: лидеры целенаправленно готовятся к Олимпиаде. Мол, сейчас Легрейд, Пройс, Перро, сёстры Эберг, Джакомель, Виттоцци и Жанмонно намеренно не форсируют свою форму, чтобы подойти к Играм в Милане на пике. Звучит вполне логично, вот только реальность разбивает эту теорию.

Пока только Кентену Фийону Майе удалось добраться до медалей:
Сборная Франции по биатлону наконец-то проснулась. Есть первое личное золото в сезоне!
По сути, каждый год биатлонисты готовятся к какому-то важному турниру, проходящему в феврале. В одни годы это Олимпиада, в другие – чемпионат мира. Конечно, статус у Олимпийских игр значительно выше, чем у ЧМ, но, грубо говоря, система подготовки остаётся одной и той же. Оттого столь неожиданный спад у лидеров выглядит странно: в годы чемпионата мира подобного не происходит.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

Фото: Lehtikuva/Imago Images/ТАСС

Подтверждает это и многолетняя статистика. Топовые биатлонисты, бравшие медали на Олимпиадах в XXI веке, никогда не проваливали старт олимпийского сезона. Уле-Эйнар Бьорндален, Мартен Фуркад, Эмиль Хегле Свендсен, Йоханнес Бё, Кентен Фийон Майе, Марте Рёйселанд – все они ударно проводили первые этапы Кубка мира, затем шикарно выступали на Олимпиадах, а потом ещё и забирали «Большие хрустальные глобусы». Стоит отметить, что более возрастные спортсмены могли пропускать ради подготовки целые этапы. Однако случаев, когда звезды Олимпиады проваливали старт сезона, не было.

Как Мартен Фуркад побеждал на ОИ-2018?
Скучать не будем. И без россиян биатлон на Олимпиаде – крутое шоу
Но бывают и исключения!

Кстати, обратных примеров, когда биатлонист, блиставший на старте сезона, проваливал Олимпиаду, тоже почти не было. Исключение из правил – Кайса Мякяряйнен. Финская биатлонистка дважды бодро начинала олимпийский сезон, однако потом оставалась на Олимпиаде без медалей. Удивительно, что, несмотря на олимпийские неудачи в 2014 и 2018 годах, Мякярйнен становилась победительницей общего зачёта!

Кайса Мякяряйнен

Кайса Мякяряйнен

Фото: Lehtikuva/Imago Images/ТАСС

Есть и другой важный момент. В XXI веке случались истории, когда хорошие биатлонисты, близкие к топ-уровню, неудачно выступали на стартовых этапах Кубка мира, но потом добирались до медалей Олимпиады. Правда, это было разовым достижением, а не доминированием на главном турнире.

Пример такой истории – Жюстин Бреза-Буше в 2022 году. Француженка посредственно начала сезон, взяв медаль лишь в одной личной гонке. В Пекине у Жюстин тоже намечался провал: 40-е место в индивидуалке, 48-е – в спринте и пропуск пасьюта. Даже в эстафетах она осталась без награды. Зато в заключительной гонке – масс-старте – Бреза-Буше выстрелила так, что добралась до олимпийского золота.

Норвежские резервисты разрывают на старте сезона. Что происходит?
Почему норвежские резервисты творят сенсации на старте Кубка мира. Есть простое объяснение
Конечно, статистика прошлых лет не гарантирует, что лидеры, неудачно начавшие сезон-2025/2026 провалятся и на Олимпиаде в Италии. Всё-таки у всех разные причины поражений. Пройс заболела коронавирусом, Виттоцци пытается прийти в себя после пропуска сезона, Жанмонно, вероятно, восстанавливается после скандала с подругой Симон, чуть было не угодившей в тюрьму, Легрейд старается принять лидерскую роль в сборной после ухода братьев Бё. Тем не менее вся ситуация выглядит довольно нервной, и топовым спортсменам явно стоит задуматься о том, что могло пойти не так.

В феврале думать будет уже поздно.

