Лучшие биатлонисты мира провалили старт сезона. Чего от них ждать на Олимпиаде?

Старт сезона на Кубке мира выдался необычным. В лидеры выбились те, от кого вообще этого не ждали, а признанные топы провалились. И это тревожный звоночек для признанных фаворитов. Давайте разбираться почему.

Статистика настораживает

Первое объяснение, которое возникает естественным образом: лидеры целенаправленно готовятся к Олимпиаде. Мол, сейчас Легрейд, Пройс, Перро, сёстры Эберг, Джакомель, Виттоцци и Жанмонно намеренно не форсируют свою форму, чтобы подойти к Играм в Милане на пике. Звучит вполне логично, вот только реальность разбивает эту теорию.

По сути, каждый год биатлонисты готовятся к какому-то важному турниру, проходящему в феврале. В одни годы это Олимпиада, в другие – чемпионат мира. Конечно, статус у Олимпийских игр значительно выше, чем у ЧМ, но, грубо говоря, система подготовки остаётся одной и той же. Оттого столь неожиданный спад у лидеров выглядит странно: в годы чемпионата мира подобного не происходит.

Мартен Фуркад Фото: Lehtikuva/Imago Images/ТАСС

Подтверждает это и многолетняя статистика. Топовые биатлонисты, бравшие медали на Олимпиадах в XXI веке, никогда не проваливали старт олимпийского сезона. Уле-Эйнар Бьорндален, Мартен Фуркад, Эмиль Хегле Свендсен, Йоханнес Бё, Кентен Фийон Майе, Марте Рёйселанд – все они ударно проводили первые этапы Кубка мира, затем шикарно выступали на Олимпиадах, а потом ещё и забирали «Большие хрустальные глобусы». Стоит отметить, что более возрастные спортсмены могли пропускать ради подготовки целые этапы. Однако случаев, когда звезды Олимпиады проваливали старт сезона, не было.

Но бывают и исключения!

Кстати, обратных примеров, когда биатлонист, блиставший на старте сезона, проваливал Олимпиаду, тоже почти не было. Исключение из правил – Кайса Мякяряйнен. Финская биатлонистка дважды бодро начинала олимпийский сезон, однако потом оставалась на Олимпиаде без медалей. Удивительно, что, несмотря на олимпийские неудачи в 2014 и 2018 годах, Мякярйнен становилась победительницей общего зачёта!

Кайса Мякяряйнен Фото: Lehtikuva/Imago Images/ТАСС

Есть и другой важный момент. В XXI веке случались истории, когда хорошие биатлонисты, близкие к топ-уровню, неудачно выступали на стартовых этапах Кубка мира, но потом добирались до медалей Олимпиады. Правда, это было разовым достижением, а не доминированием на главном турнире.

Пример такой истории – Жюстин Бреза-Буше в 2022 году. Француженка посредственно начала сезон, взяв медаль лишь в одной личной гонке. В Пекине у Жюстин тоже намечался провал: 40-е место в индивидуалке, 48-е – в спринте и пропуск пасьюта. Даже в эстафетах она осталась без награды. Зато в заключительной гонке – масс-старте – Бреза-Буше выстрелила так, что добралась до олимпийского золота.

Конечно, статистика прошлых лет не гарантирует, что лидеры, неудачно начавшие сезон-2025/2026 провалятся и на Олимпиаде в Италии. Всё-таки у всех разные причины поражений. Пройс заболела коронавирусом, Виттоцци пытается прийти в себя после пропуска сезона, Жанмонно, вероятно, восстанавливается после скандала с подругой Симон, чуть было не угодившей в тюрьму, Легрейд старается принять лидерскую роль в сборной после ухода братьев Бё. Тем не менее вся ситуация выглядит довольно нервной, и топовым спортсменам явно стоит задуматься о том, что могло пойти не так.

В феврале думать будет уже поздно.