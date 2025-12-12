Итальянец очень долго шёл к успеху на короткой дистанции. Взяв золото, он заявил о своих претензиях и на «Глобусы».

Это новый уровень! Джакомель наконец-то сделал ноль и выиграл спринт на Кубке мира

Биатлонисты перевернули первую страницу календаря сезона-2025/2026 и отправились в Австрию. Сегодня, 12 декабря, в Хохфильцене начался второй этап Кубка мира. На мужской спринт заявилось 105 человек.

И быстрее всех 10 км преодолел тот, от кого давно этого ждали!

Новый уровень Джакомеля

Это Томмазо Джакомель. Он победитель спринта.

Итальянец закрыл все 10 мишеней и одержал первую победу на этой дистанции во взрослой карьере. До этого он трижды останавливался в шаге от верхней ступени пьедестала и один раз довольствовался бронзой.

Томми разблокировал следующий уровень в своей карьере. Теперь он способен не только быстро бежать в спринте, но и стрелять при этом без ошибок.

Джакомель уже в прошлом году был среди фаворитов на Кубке мира, однако ему вечно чего-то не хватало на короткой дистанции. Последний его успех случился 19 января 2025 года. Тогда итальянец разобрался со всеми в масс-старте Рупольдинга.

В спринте Хохфильцена на подиуме нет лишних. Каждый из призёров заслужил медаль. Эрик Перро тоже был точен на огневых рубежах, но на финише в итоге проиграл Томмазо Джакомелю четыре секунды и стал вторым. Его вели по секундам лидера, однако сотворить чудо французу не удалось.

Эрик Перро Фото: Matthias Schrader/AP/ТАСС

Третье место досталось немцу Филиппу Хорну, которого от победителя отделило шесть секунд. Ногами он стал пятым. 31-летний спортсмен из Германии провёл лучшую гонку в жизни, завоевав первую личную медаль в карьере. К ней он шёл очень долго.

Хорн обрадовал не только родной Оберхоф, но и всю свою страну, ведь в Эстерсунде никто из его коллег по сборной так и не поднялся на подиум, даже Франциска Пройс осталась без медалей. А если говорить о мужской части бундестим, то сегодня у неё вообще праздничный день – её стреляющие лыжники не добывали медалей в личных гонках целый год!

Главной биатлонистки Германии в Хохфильцене не будет: Франциска Пройс заразилась коронавирусом

Йохан с нами надолго

В пятёрке сильнейших все стреляли здорово.

Четвёртое место занял Йохан-Олав Ботн, проигравший Джакомелю 9,1 секунды. В гонке-открытии этапа в Австрии он не смог победить, но всё равно укрепил своё положение в общем зачёте Кубка мира, первым набрав 300 очков. Его успех в Эстерсунде – точно не случайность.

«Мне кажется, что я стреляю медленно. Но именно это нужно для того, чтобы быть лидером в общем зачёте», – приводит слова Ботна TV2.

Пятое место по итогам спринта досталось Стурле Легрейду, который пока не вышел на свои праймовые показатели: ногами он уступил 23 секунды. Это много.

Лучший ход в гонке – у Эмильена Жаклена. Он должен был побеждать, однако француза всё ещё лихорадит в стрельбе.

Эмильен здорово отработал лёжку — на коврике он провёл всего 27 секунд. Но затем на стойке опытный француз ошибся три раза и похоронил все шансы на медаль в спринте. В итоговом протоколе он стал лишь 14-м, а в общем зачёте идёт 16-м.

13 декабря в Хохфильцене пройдёт гонка преследования, где Томмазо Джакомелю с первых же метров придётся отбиваться от атак разъярённых соперников. Они наверняка захотят взять реванш.