Фавориты включились в борьбу! Лу Жанмонно одержала первую победу в сезоне

И всё-таки это случилось! Женская сборная Франции добралась до первой победы в личной гонке в новом сезоне. Золото стране в спринте принесла Лу Жанмонно. 27-летней француженке просто не было равных в Хохфильцене!

Лу Жанмонно несколько сезонов подряд оставалась в шаге от «Большого хрустального глобуса». Казалось, что в этот раз француженка уж точно не будет отпускать заветный трофей. Вот только старт сезона у 27-летней биатлонистки не задался. Лу хорошо показывала себя в эстафетах, но в личных гонках у неё не сложилось: четвёртое место в индивидуалке, 11-е и 16-е места в спринте и пасьюте.

Свои результаты Жанмонно объясняла проблемами со стрельбой, но откуда они взялись – было неясно. Может, сказалось психологическое давление из-за суда над подругой Жулией Симон, а может, были технические недочёты.

В любом случае на втором этапе в Хохфильцене Жанмонно всё-таки пришла в себя. Лу шикарно выступила в спринте, одержав победу. Главное – француженка сделала два нуля, хотя стреляла крайне медленно. Для понимания: только 20 спортсменок из 104 работали на рубеже дольше Жанмонно.

Свою медлительность Лу компенсировала впечатляющим ходом. Ногами француженка выдала третий результат, проиграв скоростной Жюстин Бреза-Буше всего восемь секунд. Кстати, символично, что именно в спринте Хохфильцена после дисквалификации вернулась Жулия Симон. Десятикратная чемпионка мира финишировала 19-й (+1.09,7) с одним промахом.

Но вернёмся к Жанмонно. С такой Лу состязаться даже среди топовых биатлонисток не смог никто. Эльвира Эберг, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Лиза Виттоцци допустили слишком много ошибок на рубеже, чтобы ввязаться в борьбу. Не спасала даже шикарная скорость. Жанна Ришар и Ханна Эберг с промахом и точные Камила Бене с Доротеей Вирер оказались не очень хороши ходом.

Зато нашлись те, кто всё-таки смог удивить. Марен Киркеэйде, допустившая одну ошибку на рубеже, была шикарна ногами, что и позволило ей добраться до серебра. Правда, отставание от Жанмонно всё равно получилось солидным – 15,3 секунды.

Хороша оказалась и Анна Магнуссон, которая творит чудеса на старте сезона. С нулём она замкнула топ-3, отстав от лидера на 16,1 секунды. Кстати, шведка уже в третий раз подряд в этом сезоне поднялась на подиум в личной гонке. Именно это позволило ей стать лидером общего зачёта (239 очков). Правда, ей на пятки наступает Жанмонно (200 очков). Фавориты наконец-то включились в борьбу!

Впереди у биатлонисток пасьют (14 декабря), вот только они пробегут ещё и эстафету (13 декабря). Учитывая этот факт и плотность результатов в спринте, в гонке преследования стоит ждать огненной борьбы!