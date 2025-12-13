Рокировка. Эрик Перро обогнал только одного соперника, зато выиграл гонку на Кубке мира!

Кубок мира по биатлону – 2025/2026 продолжает разгоняться. Во второй соревновательный день второго этапа в Хохфильцене (Австрия) прошла мужская гонка преследования. В ней не было каких-то невероятных сенсаций и прорывов. Лидеры просто поменялись друг с другом местами, говоря шахматным языком, сделали рокировку. Расскажем об этом подробнее.

1. За первое место в гонке преследования сражались две восходящие звезды мирового биатлона – итальянец Томмазо Джакомель и француз Эрик Перро. Они стартовали первым и вторым соответственно, а по ходу гонки поменялись местами из-за того, что Джакомель промахнулся и пробежал штрафной круг.

После завершения первого этапа Кубка мира мы отмечали, что неудачный первый этап – это плохой знак для тех, кого считают фаворитами. Не бывало такого, чтобы кто-то провалил начало олимпийского сезона, но на самих Играх брал одно золото за другим. И вот звёзды, будто испугавшись этой статистики, доказывают, что в Эстерсунде у них были не системные, а локальные неудачи.

2. Замкнул тройку призёров норвежец Йохан-Олав Ботн, по ходу гонки поменявшийся местами с Филиппом Хорном. Ботн благодаря удивительно стабильным для вчерашнего резервиста результатам продолжает уверенно удерживать первое место в общем зачёте Кубка мира. Джакомель и Перро вышли на второе и третье место в этой таблице, обогнав Самуэльссона.

3. Самый впечатляющий прорыв в гонке преследования совершил норвежец Йоханнес Дале-Шевдал. Сезон-2025/2026 он начинал на Кубке IBU, однако оставаться на втором ярусе сборной не намерен. Стартовав 16-м, Йоханнес допустил один промах на первой же стрельбе, зато потом был безупречен на рубежах, а ещё и показал лучшую скорость. Итог – пятое место. Впереди из норвежцев только Ботн, а позади – все остальные, включая Легрейда.

4. Провалился и потерялся Мартин Улдаль. Норвежский парень, поразивший всех высокими результатами в Эстерсунде, в Хохфильцене совсем не блещет: в спринте он с двумя промахами занял очень скромное 52-е место, а в гонке преследования вообще выглядел кошмарно: на четырёх огневых рубежах допустил в общей сложности семь ошибок и решил сняться с гонки. Если после первого этапа Кубка мира казалось, что у Улдаля есть все шансы ворваться в основу олимпийской сборной Норвегии, то сейчас в этом появились сомнения.

Мартин Улдаль Фото: Matthias Schrader/AP Photo/ТАСС

5. Кстати, продолжая тему норвежцев, нельзя не отметить и Кристиансена. Ветле Шоста, стартовавший в преследовании с восьмой позиции, завершил гонку на 15-м месте – виной тому четыре промаха. 33-летний норвежец то показывает достойные результаты, то чудит. И если бы братья Бё не покинули команду за год до Олимпиады, то, вполне возможно, Кристиансена заменили бы на кого-нибудь помоложе. Но, кажется, пока у тренеров нет выбора.

6. Каждый раз любопытно видеть в топе американский флаг. Кэмпбелл Райт продолжает радовать своих поклонников высокими результатами. В гонке преследования у него восьмое место при трёх промахах (стартовал Райт с седьмой позиции). Американец показал четвёртый ход по дистанции. Кажется, этот парень становится реальным претендентом на медаль Олимпиады.