Фавориты гонки даже не смогли попасть в топ-3. Всему виной плохая стрельба.

Швеция одержала безоговорочную победу в женской эстафете на КМ! А что не так с Францией?

В австрийском Хохфильцене прошла женская эстафета в рамках Кубка мира — 2025/2026. Организаторы пытались выровнять трассу после мужского пасьюта, но погода всё равно её испортила, ведь в Тироле в эти дни установилась весенняя погода, и температура воздуха прогрелась до +5°C.

Возможно, такие нетипичные условия соревнований повлияли на положение дел в итоговом протоколе.

Шведки выступили здорово

Первое место уверенно забрала Швеция.

Девушки из Скандинавии начали эстафету очень быстро. Элла Хальварссон создала небольшой просвет перед первой стрельбой, да и после неё уехала лидером. В целом за свой этап Элла ошиблась дважды. Она передала эстафету Анне Магнуссон с отрывом в 10,2 секунды.

На втором этапе Швеция усилиями той самой Магнуссон увеличила своё преимущество вдвое. В этом биатлонистке помогли, конечно же, хорошо подготовленные лыжи.

Анна Магнуссон Фото: Kevin Voigt/GettyImages

На стойке Анна ошиблась один раз, однако затем быстро провела работу над ошибками, пока соперницы копошились на стрельбище.

На следующей передаче эстафеты преимущество Швеции увеличилось уже до 28,9 секунды. В ход пошла тяжёлая артиллерия в лице Эльвиры Эберг. На своём этапе чемпионка мира — 2025 продемонстрировала ювелирную работу в стрельбе из положения лёжа, отправив все пули точно в цель. На стойке Эльвира позволила себе ошибиться всего раз. У неё было комфортное преимущество, и она точно не хотела растерять его перед заключительным этапом гонки.

Ханна Эберг отправилась на дистанцию с отрывом в 39,5 секунды. Финишёру шведской сборной нужно было просто довести дело до логического завершения. И Ханна не подвела! Швеция взяла золото в женской эстафете, использовав семь дополнительных патронов. Это лучшая стрельба в гонке.

Серебро после провала в Эстерсунде досталось Норвегии, представительницы которой на этот раз не зашли на штрафной круг, а ограничились только девятью запасными патронами. Они проиграли лидерам 40,3 секунды, но определённо выступили весьма неплохо. Состав с Марте Йохансен, Ингрид Тандреволд, Каролин Кноттен и Марен Киркеэйде – рабочий вариант.

Бронзовая медаль на сей раз досталась немкам, которые тоже реабилитировались за провал на старте сезона. Отличились Анна Вайдель, Юлия Таннхаймер, Янина Хеттих и Ванесса Фойгт.

Франция не в своей тарелке

А вот главный фаворит – сборная Франции – стала только шестой. На лыжне и в стрельбе француженки на сей раз не блистали. Камиль Бене была забойщицей, однако не смогла обойтись без дополнительных патронов и передала эстафету Жанне Ришар на восьмом месте. Та, в свою очередь, только ухудшила ситуацию, отправившись на штрафной круг и отбросив команду на 11-ю строчку.

В этот момент подопечные Сирила Бурде проигрывали больше минуты! Жюстин Бреза-Буше подтащить сборную ближе к топ-3 была не в силах из-за разрывов на дистанции. Казалось, что Францию хотя бы к бронзе может поднять Лу Жанмонно, но и её пределом оказалось только попадание в «цветы». Лучшая сборная мира в итоге отстала на полторы минуты на финише.

Вы удивитесь, однако лучше француженок выступили даже Финляндия и Словакия, которые на сей раз заняли четвёртое и пятое места соответственно.

Женских эстафет до Нового года больше не будет. И это хорошо для тренерских штабов команд, у которых появилась очередная пища для размышлений. В январе они почти наверняка будут менять составы своих команд, чтобы получить идеальное сочетание к Олимпийским играм в Антхольце.