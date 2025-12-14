На Кубке России по биатлону закрутилась нешуточная интрига. Бажин пока впереди

Борьба за первое место в общем зачёте обостряется до предела как у мужчин, так и у женщин.

В Тюмени завершился второй этап Кубка России. На турнир не приехали белорусы, поэтому медальные разборки между собой устроили россияне. В отсутствие соседей наши биатлонисты заметно обострили борьбу за лидерство в общем зачёте. Ближайшие этапы будут очень напряжёнными.

Возвращение в элиту

В Тюмени на фоне остальных спортсменок выделялись две биатлонистки. Первая – Юлия Коваленко. Нет, это не новое лицо в нашем биатлоне, это всем известная Юлия Шеллер, которая летом вышла замуж и поменяла фамилию.

Молодая спортсменка со старта сезона постепенно разгонялась: сначала оказалась в десятке, потом заехала в «цветы». В Тюмени у Юлии наконец-то получилось добраться до медалей. Коваленко взяла серебро в индивидуальной гонке и бронзу – в спринте. Увы, большой масс-старт биатлонистке не совсем удался: она стала лишь девятой.

Но эти результаты позволили Юлии укрепить свои позиции в общем зачёте. Сейчас Коваленко идёт на четвёртом месте в турнирной таблице, проигрывая Наталии Шевченко, занимающей первое место, 31 очко.

Второй биатлонисткой, сиявшей в Тюмени, была Кристина Резцова. После небольшого спада формы в конце ноября она начала приходить в себя. Череду неудач Резцова прервала ещё в последней гонке Кубка Содружества. На Кубке России Кристина продолжила позитивную серию: за три гонки она ни разу не выпала из топ-4. В индивидуалке спортсменка выиграла бронзу, а в масс-старте победила. И это при том, что ни в одной гонке Резцова не стреляла на ноль! Скоростные качества биатлонистки просто феноменальны!

Такие результаты позволили Кристине вплотную подобраться в общем зачёте к Шевченко. Сейчас спортсменок разделяют лишь 17 очков.

Невероятная дуэль

У мужчин расклады получились ещё более интересными. Отлично проявили себя в Тюмени сразу трое, однако главными действующими лицами стали Александр Поварницын и Кирилл Бажин. Биатлонисты устроили красочную дуэль за лидерство в общем зачёте!

И Бажин, и Поварницын на этапе в Тюмени показали примерно одинаковые результаты. Александр выиграл индивидуальную гонку и взял бронзовые медали в спринте и большом масс-старте. Кирилл стал вторым в индивидуалке, четвёртым – в спринте и одержал победу в гонке с общего старта.

Благодаря более успешному выступлению на первом этапе Кубка России (золото и шестое место против серебра и пятого места) лидерство в тотале захватил свердловчанин Бажин. Вот только отставание тюменца Поварницына составляет всего четыре очка! Дальше нас ждёт мощная битва.

Третьим впечатлившим спортсменом стал Эдуард Латыпов. Буйвол из Камышлы выиграл спринт и финишировал четвёртым в масс-старте. Правда, это не позволило биатлонисту всерьёз включиться в борьбу за лидерство в общем зачёте: сказался пропуск индивидуальной гонки. Тем не менее Латыпов показал, что находится в хорошей форме. Эдуард в обеих гонках был силён ходом, а в менее нервном спринте доказал, что способен работать на ноль.

Следующий этап Кубка России пройдёт в середине января в Дёмине. За это время ещё многое может поменяться, но уже понятно одно – до конца сезона нас будут ждать красивые битвы за лидерство в тотале.