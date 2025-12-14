«Трёхцветным» нужно срочно что-то придумывать, если они хотят навязать молодым скандинавам борьбу за победу.

Норвегия сделала заявку на золото Олимпиады в эстафете! Мощная Франция осталась не у дел

Мужская эстафета в Хохфильцене стала последней командной гонкой на Кубке мира в уходящем году. Именно после неё стало окончательно понятно, какие сборные являются фаворитами в борьбе за золото зимних Игр в Антхольце.

Есть два претендента, а остальные – где-то позади.

Убежали с самого начала

В эстафете на втором этапе КМ за золото боролись Норвегия и Франция. Именно им, похоже, и придётся биться за победу на Олимпийских играх. Вероятно, поэтому они уже сейчас решили опробовать самые боеспособные составы.

На первом этапе сегодняшней эстафеты норвежцы и французы сразу же ушли в отрыв от всех остальных. Фабьен Клод и Йоханнес Дале-Шевдал привезли соперникам полминуты.

Тенденция продолжилась и во время второго этапа, хотя там уже начались внутренние разборки: Эмильен Жаклен пытался убежать от Йохан-Олава Ботна, однако ошибки в стрельбе не позволили ему оторваться от норвежца. Йохан взял своё на последнем круге, когда сократил отставание от француза до минимального. К тому моменту все остальные уступали лидерам уже больше минуты!

Перро дрогнул

А дальше свои команды к успеху вели обладатели «Большого хрустального глобуса» разных лет – Стурла Легрейд и Кентен Фийон Майе.

В этой дуэли сильнее оказался Стурла, он и стрелял быстрее и точнее. И на лыжне привозил сопернику на каждом круге по 15-20 секунд. Эстафету Ветле Шоста Кристиансену он передал с отрывом в 53 секунды. Ну просто фантастика!

На заключительном этапе Ветле работал спокойно, в кои-то веки не дёргаясь и не давая возможностей подобраться к себе Эрику Перро. Молодое французское дарование отыграл 10 секунд, но на большее ему рассчитывать не приходилось.

Кристиансен не подвёл и во время восьмой стрельбы, отработав как в спортивной школе: никуда не торопясь, выверяя каждый выстрел. Закрыв все мишени, он убежал к победе. А вот Перро перспектива остаться вторым настолько раздосадовала, что француз едва не отправился на штрафной круг. К счастью, вовремя опомнился.

На финиш Ветле Шоста Кристиансен приехал, держась за голову. Он был счастлив! Норвегия использовала только три дополнительных патрона. Это серьёзная заявка на медаль Олимпиады-2026.

У Франции вновь серебро, как и в Эстерсунде. В этом сезоне обыграть норвежцев им пока не удаётся.

Америка могла переписать историю

За бронзу борьба тоже была интересной. Последняя медаль эстафеты досталась сборной Швеции, которая первую половину гонки держалась в тени. Всё изменилось на четвёртом этапе, когда свой квартет ближе к лидерам подтянул Себастиан Самуэльссон. Он отбил атаки американцев и немцев, а ещё и добавил ногами на последнем круге.

США в итоге стали четвёртыми, хотя могли показать лучшую гонку за многие десятилетия. Вдумайтесь: последний раз американские биатлонисты поднимались на пьедестал почёта в мужской эстафете в сезоне-1987/1988. Тогда они стали третьими в Рупольдинге. Возможно, у них получится переписать историю уже в январе 2026-го.

Германия долго шла на третьей позиции, однако в итоге откатилась на пятое место. А топ-6 замкнула Италия, которую своим штрафным кругом подвёл Дидье Биона.