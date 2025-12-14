Виттоцци провела первую идеальную гонку после возвращения! Лиза рвётся к золоту Олимпиады?

В последний раз лидер сборной Италии побеждала почти два года назад!

Поклонники сборной Италии по биатлону и лично Лизы Виттоцци ликуют! Чемпионка мира и победительница общего зачёта Кубка мира – 2023/2024 впервые по-настоящему показала себя после возвращения. Целый сезон Лиза пропустила из-за проблем со здоровьем, но теперь она снова на высоте.

Гонка преследования в исполнении Лизы на этапе Кубка мира в Хохфильцене была просто идеальной. Итальянка стартовала с 14-й позиции, однако с каждым кругом была всё ближе и ближе к вершине. Помогали идеальная стрельба и очень высокая скорость по дистанции. А ещё – ошибки соперниц.

После второго огневого рубежа в гонке с хорошим отрывом лидировала шведка Анна Магнуссон, но, промахнувшись один раз и пробежав штрафной круг, она позволила конкуренткам себя достать. Перед последним огневым рубежом отличные шансы на победу были уже у француженки Жанмонно, однако на второй стойке она дрогнула под давлением преследовательниц, отправила мимо цели два выстрела и откатилась в итоге на седьмое место.

А Виттоцци всё делала чётко: стреляла не только точно, но и быстро, а на последнем круге ещё и показала скорость на дистанции – убежала от Магнуссон. В итоге итальянка добыла золото, шведка – серебро. А бронзу в красивой разборке за счёт быстрых ног получила норвежка Киркеэйде.

Эта победа, безусловно, очень важна для Лизы, ведь после возвращения она ещё ни разу не забиралась в топ-10 в личных гонках, и это золото должно придать ей уверенности в собственных силах накануне домашних Игр.

Стоит отметить, что в последний раз Лиза побеждала почти два года назад – весной 2024-го на этапе Кубка мира в канадском Канморе. В мировом биатлоне с тех пор столько воды утекло, но Виттоцци всё ещё здесь, всё ещё среди лидеров, готовых бороться и за «Глобусы», и за медали Олимпиады.

Победа позволила ей взлететь на седьмое место в общем зачёте Кубка мира. Однако отставание от стабильной Магнуссон составляет всего 110 очков. Совсем немного, если учитывать, что впереди ещё семь полных этапов турнира.