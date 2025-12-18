Тысяча и одна ночь без побед. Олимпийская чемпионка из Швеции прервала чёрную полосу

Реальные шансы на успех в спринте Анси были сразу у пяти биатлонисток. Всё решилось не на стрельбище, а на трассе.

Во французском Анси стартовал последний в этом году этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт вышли прекрасные дамы. И это была огненная спринтерская гонка, в которой почти все лидеры стреляли на отлично.

Но победа досталось той, кто особенно её ждал!

У Ханны получилось!

Быстрее всех дистанцию в 7,5 км преодолела двукратная олимпийская чемпионка из Швеции Ханна Эберг.

Она стартовала под 60-м номером и уже знала результаты почти всех главных соперниц. Однако одного этого знания было бы недостаточно, если бы шведка не закрыла все мишени. Ханна не подвела ни саму себя, ни тренерский штаб национальной команды – на стрельбище у неё всё получилось!

Ханна Эберг Фото: Kevin Voigt/GettyImages

А после работы на втором рубеже её повели уже по времени Лу Жанмонно. Когда Эберг-старшая уходила со стойки, она уступала француженке 3,9 секунды, однако затем Ханне удалось не просто нивелировать отставание, но и получить преимущество. На финише она привезла хозяйке трассы 3,3 секунды.

Таким образом, Ханна одержала первую личную победу за 1005 дней. Почти тысяча и одна ночь, только чуть больше. До этого она побеждала 19 марта 2023 года на этапе КМ в Хольменколлене в масс-старте. Даже не верится, что спортсменка такого уровня почти три года провела без побед.

Недавно Эберг совершила огромный прорыв: Ханна Эберг отыграла 50 мест в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Лу Жанмонно, ставшая в итоге второй, постепенно нащупывает форму и потихоньку возвращается к чемпионским кондициям. Она тоже была точна в стрельбе, но в этот раз её, возможно, подвели лыжи. Данный нюанс ещё нужно будет уточнить штабу сборной Франции вечером после гонки.

Третье место досталось Доротее Вирер. 35-летняя итальянка тоже боролась за победу в спринте, однако чуть-чуть не дотерпела до финиша: уступила Эберг 11,4 секунды. И всё же для Доро сегодняшняя гонка является успешной. Далеко не каждый способен брать медали Кубка мира в таком возрасте! А ведь у Вирер в активе уже вторая личная награда в олимпийском сезоне.

Провал лидера сезона

Без медали, но с идеальной стрельбой закончили гонку сразу несколько спортсменок из топ-10: Лиза Виттоцци (Италия), Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия), Суви Минккинен (Финляндия), Каролин Кноттен (Норвегия) и Дидра Ирвин (США).

Для последней сегодняшняя гонка явно пошла в копилку воспоминаний. 34-летняя спортсменка – нечастый гость в десятке сильнейших. Это всего лишь третий случай за её карьеру.

Дидра Ирвин Фото: Jasmin Walter/Getty Images

А ещё представительница США может указать на полях, что обыграла в этом спринте 10-кратную чемпионку мира Жулию Симон. При отменной стрельбе француженка заняла 14-е место, уступив 49,3 секунды. Пока у биатлонистки, пережившей суд по делу о мошенничестве, что-то идёт не так…

Кстати, вернулась после болезни немка Франциска Пройс. Но ей явно нужно разбежаться, ибо 18-е место с одним промахом и целой минутой отставания от победительницы – явно не предел мечтаний.

А вот у лидера общего зачёта после двух этапов Кубка мира случился настоящий провал. Анна Магнуссон заняла только 38-е место, проиграв 1 минуту и 23 секунды лидеру. Шведка сдаёт после пика в Эстерсунде?

Все, кто хочет отыграться, смогут сделать это уже в субботу, 20 декабря. Именно в этот день состоится женская гонка преследования. Начало – в 14:15 мск.