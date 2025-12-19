Дмитрий Лазовский не справился с управлением на этапе Кубка Содружества в Чайковском.

Лидер сборной Беларуси в спринте не доехал даже до первой отсечки. А победил Латыпов!

Российские и белорусские биатлонисты собрались в последний раз в этом году, чтобы выявить сильнейших. На этот раз они соревновались в рамках Кубка Содружества, третий этап которого принял Чайковский.

Там было не только снежно и интересно, но ещё и опасно!

«Я упал. Уже на первом круге»

В мужском спринте под 43-м номером стартовал победитель масс-старта на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске Дмитрий Лазовский. Не успев доехать до первой отметки (1,4 км), белорус упал и повредил свой инвентарь. Продолжать гонку после этого было невозможно.

«Я упал. Уже на первом круге. Да так «удачно», что сломал не только палку, но и лыжное крепление. На чём, собственно говоря, спринт для меня и закончился. Из позитива сообщу следующее: сам цел», – приводит слова Лазовского Sport5.by.

Гонку преследования Дмитрий ожидаемо пропустит. Скорее всего, белорус не сможет пробежать и масс-старт, так как не набрал в этом сезоне достаточного количества очков для квалификации на 15-километровую дистанцию.

Как же хорош Латыпов!

Пока Лазовский отходил от шока, в мужском спринте определялись обладатели призовых мест. Золото завоевал Эдуард Латыпов, который этой зимой вспомнил, что когда-то был безоговорочным лидером сборной России.

Латыпов во втором спринте подряд на Кубке Содружества сделал ноль. Да, Эдуард стрелял не так быстро, как хотелось бы, но в данных условиях именно благодаря надёжности на стрельбище он стал победителем гонки.

Эдуард Латыпов Фото: РИА Новости

Серебро из Чайковского увезёт Евгений Сидоров, который начал спринт сразу после Эдуарда Латыпова. По итогам второго рубежа между спортсменами было 14 секунд разницы. Но разрыв неумолимо сокращался, и если бы дистанция была чуть длиннее, то Евгений наверняка отобрал бы у более опытного конкурента первый приз. Ну а пока он проиграл на финише 4,5 секунды.

Первую личную награду Кубка Содружества в этом сезоне добыл Даниил Серохвостов, который отстал от победителя на 21,5 секунды. Даниил одним промахом в стрельбе из положения стоя лишился шансов на победу, но хотя бы попал в топ-3.

А вот Кирилл Бажин расстроил. Он стартовал в жёлтой майке лидера, но на стрельбе наломал дров. На лёжке россиянин ошибся один раз, а на стойке не закрыл аж четыре мишени! В итоге он стал 24-м на финише с проигрышем в 2 минуты 5 секунд и потерял статус лидера общего зачёта.

Лучшая юниорка России в деле!

Женская гонка была не такой представительной из-за того, что сразу несколько сильных спортсменок заболели аккурат перед её началом. В лазарете оказались Виктория Метеля, Анастасия Халили и Светлана Миронова.

Уберегла себя от вирусов Ирина Казакевич, которая сделала два ноля. Для воспитанницы Михаила Шашилова это первая победа в сезоне-2025/2026.

На финише Ирина «привезла» 9,7 секунды Инне Терещенко. 21-летняя спортсменка тоже хорошо отработала на стрельбище и благодаря этому добыла первую награду во взрослой карьере. Она двигалась к этому результату постепенно: на этапе Кубка России в Тюмени Инна стала пятой в спринте и шестой в масс-старте. А в прошлом сезоне Терещенко признали лучшей юниоркой страны. То ли ещё будет!

Инна Терещенко Фото: РИА Новости

Тройку сильнейших замкнула Кристина Резцова. Призёр Олимпиады в Пекине допустила один промах и проиграла Ирине Казакевич 10 секунд.

На четвёртом месте расположилась Виктория Сливко, которая на трассе отдала победительнице 23 секунды, при том что сделала два ноля.

Уже в субботу, 20 декабря, в Чайковском состоятся гонки преследования.