Удивительно, но Стурла Легрейд к триумфу сборной Норвегии непричастен. А по силам ли ему быть лидером?

Братья Бё ушли, но ничего не поменялось. Сразу четыре норвежца в топ-6 по итогам спринта

Братья Бё ушли из спорта, а Норвегия всё равно доминирует в мужском биатлоне! В спринте на третьем этапе Кубка мира – 2025/2026 в Анси (Франция) скандинавы просто оккупировали шестёрку сильнейших, но что гораздо круче – они устроили настоящую дуэль за золото. Просто невероятно!

Все хотят на Олимпиаду!

Этой зимой в норвежской сборной настоящий хаос. Братья Бё освободили сразу два места в команде, и за эти позиции началась жесточайшая борьба. В каждой гонке любой норвежский биатлонист из ближайшего резерва пытается максимально проявить себя, чтобы закрепиться в сборной.

И спринт в Анси не стал исключением. Уже привычно порадовал своих поклонников лидер Кубка мира Йохан-Олав Ботн. С идеальной стрельбой молодой биатлонист стал четвёртым, уступив всего секунду французу Эмильену Жаклену, занявшему третье место и разбавившему норвежскую компанию.

Хорош был и Сиверт Баккен, которого подтянули в команду с Кубка IBU. Он также сделал ноль и финишировал пятым, обогнав Себастиана Самуэльссона.

Но по-настоящему удивили всех зрителей Ветле Шоста Кристиансен и Йоханнес Дале-Шевдал. Эти биатлонисты не первый год на Кубке мира, но не славятся стабильностью, поэтому высоких результатов от них обычно не ждут. Тем не менее в Анси оба сумели выдать максимум.

Ветле Шоста Кристиансен Фото: Björn Larsson Rosvall//EPA/ТАСС

Заруба норвежцев за золото

Дале-Шевдал, стартовавший в первой группе, сразу заявил о претензиях на медали. Очень помог Йоханнесу шикарнейший ход – в этой гонке никто не бежал лучше норвежца. Скорость Дале-Шевдала была настолько высокой, что даже два промаха не лишили его шансов на золото.

Правда, выиграть с таким результатом Йоханнесу всё-таки не удалось. Его превзошёл Ветле Шоста Кристиансен, стартовавший в середине протокола. Норвежец не мог похвастаться такими быстрыми ногами, как его соотечественник, зато оказался более точным на рубеже. В отличие от Дале-Шевдала, Кристиансен отработал «на ноль».

Йоханнес Дале-Шевдал Фото: Matthias Schrader/AP Photo/ТАСС

После заключительной стрельбы Ветле Шоста выигрывал у Йоханнеса около семи секунд. По сути, ему просто нужно было додержать свой отрыв, но сделать это было непросто – Дале-Шевдал очень сильно прошёл заключительный круг. Но и у Кристиансена ещё были силы, чтобы держаться.

На последнем круге Ветле упорно боролся с виртуальным Йоханнесом, то опережая его, то чуть-чуть отставая. Всё решилось на финишной прямой: Кристиансен на 3,5 секунды превзошёл результат Дале-Шевдала. Для Йоханнеса эта победа стала первой с января 2024 года. Тогда норвежец выиграл масс-старт в Антерсельве.

А что не так с Легрейдом?

По итогам гонки в топ-6 оказались сразу четыре норвежца. Всё примерно так же, как было при братьях Бё. Занятно, что роскошные результаты в декабре показывают все норвежцы, кроме того, от которого и ждали ярких побед. Стурла Легрейд, по ощущениям, выкладывается на максимум: обладатель «Большого хрустального глобуса» показывает отличную скорострельность и точность, не очень много проигрывает ногами, но пока оказывается хуже партнёров.

В спринте Легрейд не сумел войти даже в десятку сильнейших: это с одним-то промахом, пятой по скорости стрельбой и 20-м ходом (чуть больше минуты отставания от лидера). Хуже в сборной выступил лишь юный Исак Фрей, который после болезни не попал в топ-60. У Стурлы же проблем со здоровьем нет, но и хорошие результаты тоже отсутствуют. В тотале Кубка мира Стурла идёт только пятым. У него почти в два раза меньше очков, чем у лидера общего зачёта – Ботна. Не самая приятная ситуация за два месяца до Олимпиады.