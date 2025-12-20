Какая боль! Российские биатлонисты не готовы к возвращению на Кубок мира?

В Чайковском продолжается третий этап Кубка Содружества по биатлону. В субботу, 20 декабря, там определились победители гонок преследования.

Для мужской половины сборной России итоги дня неутешительны.

Мастер-класс от Смольского

Успех в гонке преследования на 12,5 км праздновал белорусский спортсмен Антон Смольский, который отыграл пять позиций, не допустив ни одной ошибки в стрельбе. Он гордо финишировал с флагом Беларуси. А после заявил, что хорошей работе на рубеже препятствовала морозная погода.

«Долгожданная победа! Сегодня была достаточно тяжёлая гонка, непростые погодные условия, холодно было. Это сковывало движения, мышцы, и замерзали очень сильно руки. Скольжение тоже было сложным, потому что снег слишком холодный. Сегодняшняя погода доставляла много дискомфорта», – приводит слова Смольского «Матч ТВ».

Серебро досталось Даниилу Серохвостову (+26,9 секунды отставания), а бронзу забрал Эдуард Латыпов (+54,4). Шансов побороться за победу почти не было.

Россияне с непростыми погодными условиями не справились: никто из членов сборной не смог закрыть все мишени. У Серохвостова, ставшего вторым, – три промаха, а у Латыпова – четыре. Эдуард к тому же слишком много времени провёл на рубеже, обрабатывая каждый выстрел и теряя драгоценные секунды.

Антон Смольский Фото: РИА Новости

Изготовка, стрельба, уход с рубежа – по всем этим параметрам Смольский на голову превзошёл лучших россиян. Пока с большим сожалением приходится констатировать, что наши спортсмены не готовы к гипотетическому возвращению на Кубок мира. И если вдруг оно случится уже этой зимой, результаты могут быть разочаровывающими.

Среди россиян ноль, кстати, сделал представитель Югры Станислав Ильиных, однако он был, мягко говоря, не очень хорош ходом. На финише Станислав стал 43-м.

Резцова выиграла с отрывом

Практически сразу после мужского пасьюта сильнейших в этой же дисциплине выявляли стреляющие лыжницы. В гонке на 10 км золото досталось Кристине Резцовой, которая стартовала второй, однако отыграла своё отставание.

На последнем рубеже призёр Олимпиады работала в гордом одиночестве: промахнулась два раза, но всё равно победила. Соперницы позади тоже допускали ошибки, хотя ветер на стадионе вроде бы позволял стрелять точно. Резцова же на финише даже взяла российский флаг!

Кристина Резцова Фото: РИА Новости

Серебро досталось Инне Терещенко, которая на последнем круге разобралась с более опытной Ириной Казакевич. Она уехала от свердловчанки на заключительном повороте перед выкатом на стадион. В итоге Терещенко уступила лидеру 54,3 секунды, а Казакевич – 1.00,8.

Теперь биатлонистов ждут заключительные гонки 2025 года. В воскресенье, 21 декабря, в Чайковском состоятся масс-старты. Продолжится ли там доминирование Антона Смольского? И удивит ли публику Инна Терещенко? Ответы получим совсем скоро!