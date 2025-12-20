Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Белорус Смольский обыграл всю сборную России по биатлону в мужском пасьюте, но Резцова финишировала на Кубке Содружества с флагом

Какая боль! Российские биатлонисты не готовы к возвращению на Кубок мира?
Батраз Томаев
Белорус Смольский обыграл всю сборную России
Комментарии
Сильнейших спортсменов мужской команды в очередной раз обыграл представитель сборной Беларуси. В чём дело?

В Чайковском продолжается третий этап Кубка Содружества по биатлону. В субботу, 20 декабря, там определились победители гонок преследования.

Для мужской половины сборной России итоги дня неутешительны.

Мастер-класс от Смольского

Успех в гонке преследования на 12,5 км праздновал белорусский спортсмен Антон Смольский, который отыграл пять позиций, не допустив ни одной ошибки в стрельбе. Он гордо финишировал с флагом Беларуси. А после заявил, что хорошей работе на рубеже препятствовала морозная погода.

«Долгожданная победа! Сегодня была достаточно тяжёлая гонка, непростые погодные условия, холодно было. Это сковывало движения, мышцы, и замерзали очень сильно руки. Скольжение тоже было сложным, потому что снег слишком холодный. Сегодняшняя погода доставляла много дискомфорта», – приводит слова Смольского «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Гонка преследования 10 км
20 декабря 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
33:50.0
2
Даниил Серохвостов
Россия
+26.9
3
Эдуард Латыпов
Россия
+54.4

Серебро досталось Даниилу Серохвостову (+26,9 секунды отставания), а бронзу забрал Эдуард Латыпов (+54,4). Шансов побороться за победу почти не было.

Россияне с непростыми погодными условиями не справились: никто из членов сборной не смог закрыть все мишени. У Серохвостова, ставшего вторым, – три промаха, а у Латыпова – четыре. Эдуард к тому же слишком много времени провёл на рубеже, обрабатывая каждый выстрел и теряя драгоценные секунды.

Антон Смольский

Антон Смольский

Фото: РИА Новости

Изготовка, стрельба, уход с рубежа – по всем этим параметрам Смольский на голову превзошёл лучших россиян. Пока с большим сожалением приходится констатировать, что наши спортсмены не готовы к гипотетическому возвращению на Кубок мира. И если вдруг оно случится уже этой зимой, результаты могут быть разочаровывающими.

Среди россиян ноль, кстати, сделал представитель Югры Станислав Ильиных, однако он был, мягко говоря, не очень хорош ходом. На финише Станислав стал 43-м.

В этом сезоне у Смольского уже несколько побед:
Белорусы опять победили на Кубке России! Кто-нибудь их остановит?
Белорусы опять победили на Кубке России! Кто-нибудь их остановит?

Резцова выиграла с отрывом

Практически сразу после мужского пасьюта сильнейших в этой же дисциплине выявляли стреляющие лыжницы. В гонке на 10 км золото досталось Кристине Резцовой, которая стартовала второй, однако отыграла своё отставание.
На последнем рубеже призёр Олимпиады работала в гордом одиночестве: промахнулась два раза, но всё равно победила. Соперницы позади тоже допускали ошибки, хотя ветер на стадионе вроде бы позволял стрелять точно. Резцова же на финише даже взяла российский флаг!

Кристина Резцова

Кристина Резцова

Фото: РИА Новости

Серебро досталось Инне Терещенко, которая на последнем круге разобралась с более опытной Ириной Казакевич. Она уехала от свердловчанки на заключительном повороте перед выкатом на стадион. В итоге Терещенко уступила лидеру 54,3 секунды, а Казакевич – 1.00,8.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Женщины. Гонка преследования 7.5 км
20 декабря 2025, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Кристина Резцова
Россия
31:44.4
2
Инна Терещенко
Россия
+54.3
3
Ирина Казакевич
Россия
+1:00.8

Теперь биатлонистов ждут заключительные гонки 2025 года. В воскресенье, 21 декабря, в Чайковском состоятся масс-старты. Продолжится ли там доминирование Антона Смольского? И удивит ли публику Инна Терещенко? Ответы получим совсем скоро!

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android