На Кубке мира по биатлону сменился лидер! Лу Жанмонно красиво вернула себе жёлтую майку

Похоже, в сборной Франции по биатлону всё налаживается! После череды неудач биатлонистки из этой команды снова возвращаются в мировой топ. Лу Жанмонно провела шикарнейший пасьют, не оставив соперницам ни шанса, а после этого уверенно захватила лидерство в общем зачёте. Жулия Симон же впервые после скандала с мошенничеством впервые попала в «цветы». Символично, что возрождение команды происходит в родном Анси!

Шикарная победа!

После возвращения Жулии Симон в сборную на втором этапе в Хохфильцене в стане «трёхцветных» неожиданно начались проблемы. Как рассказывали биатлонисты из мужской команды, в женском составе царила недружелюбная атмосфера и чувствовалось психологическое напряжение.

Это ожидаемо сказывалось на результатах сборной. В эстафете Хохфильцена французские девушки, доминировавшие весь прошлый сезон, провалились, не попав в тройку. Да и в личных гонках спортсменок лихорадило: даже если кто-то с трудом забирался в медали, то остальные лидеры с трудом попадали в топ-10.

Но в родном Анси «трёхцветные» добились крутых результатов. Француженки неплохо проявили себя в спринте, а в пасьюте устроили настоящее шоу.

Практически идеальную гонку провела Лу Жанмонно. Француженка почти со старта захватила лидерство и спокойно удерживала его до финиша. Спортсменка выиграла с полуминутным преимуществом над Суви Минкиннен!

Лу Жанмонно Фото: Mathias Bergeld/ZUMA/ТАСС

По ходу пасьюта Жанмонно допустила лишь один промах, да и тот – на последнем рубеже, когда уже имела почти минутное преимущество над соперницами. Да и ходом Лу была хороша: она показала восьмую скорость, хотя, по сути, последний круг докатывала в очень спокойном темпе.

Симон вернулась?

Помимо Жанмонно, прекрасную гонку провела Жулия Симон. У француженки в этом году получились, мягко говоря, смазанная подготовка к сезону и его старт. Неудивительно, что в первых гонках после возвращения на Кубок мира она показывала не лучшие результаты. Однако в Анси Жулию прорвало.

Стартовав под 14-м номером, Симон постепенно пробиралась к лидерам гонки. Помогли ошибки соперниц, но и сама Жулия не сплоховала: она допустила лишь один промах и показала неплохой ход. В итоге после заключительного рубежа француженка оказалась на четвёртой позиции. Её отставание от Доротеи Вирер, уходившей на дистанцию на третьем месте, составляло всего секунду!

У Симон были все шансы зарубиться с опытной итальянкой, однако, видимо, смазанная подготовка сыграла своё дело – сил на финиш не хватило. Жулия осталась лишь четвёртой, но впервые в этом сезоне попала в «цветы».

Новый лидер Кубка мира

Неплохой старт получился и у Жюстин Бреза-Буше. С четырьмя промахами француженка смогла добыть место в топ-10. При этом Жюстин ожидаемо выдала лучший ход. Она опередила Анамарию Лампич на 10,4 секунды.

Но всё-таки главной звездой в Анси была Лу Жанмонно. Благодаря шикарной победе Жанмонно перехватила у Анны Магнуссон лидерство в общем зачёте! В копилке Лу теперь 406 очков, отрыв от Доротеи Вирер – 51 очко.

Так что в масс-старте француженке удастся вновь примерить жёлтую майку лидера общего зачёта. Ту самую, которую она драматично потеряла в последней гонке прошлого сезона вместе с «Большим хрустальным глобусом».