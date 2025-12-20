Скидки
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Биатлон Статьи

Кубок мира по биатлону — 2025/2026, женский пасьют в Анси, результат, Лу Жанмонно выиграла и стала лидером общего зачёта

На Кубке мира по биатлону сменился лидер! Лу Жанмонно красиво вернула себе жёлтую майку
Татьяна Постникова
Лу Жанмонно красиво вернула себе жёлтую майку
Француженка уверенно выиграла пасьют в Анси.

Похоже, в сборной Франции по биатлону всё налаживается! После череды неудач биатлонистки из этой команды снова возвращаются в мировой топ. Лу Жанмонно провела шикарнейший пасьют, не оставив соперницам ни шанса, а после этого уверенно захватила лидерство в общем зачёте. Жулия Симон же впервые после скандала с мошенничеством впервые попала в «цветы». Символично, что возрождение команды происходит в родном Анси!

Шикарная победа!

После возвращения Жулии Симон в сборную на втором этапе в Хохфильцене в стане «трёхцветных» неожиданно начались проблемы. Как рассказывали биатлонисты из мужской команды, в женском составе царила недружелюбная атмосфера и чувствовалось психологическое напряжение.

Франция даже провалилась в эстафете:
Швеция одержала безоговорочную победу в женской эстафете на КМ! А что не так с Францией?
Швеция одержала безоговорочную победу в женской эстафете на КМ! А что не так с Францией?

Это ожидаемо сказывалось на результатах сборной. В эстафете Хохфильцена французские девушки, доминировавшие весь прошлый сезон, провалились, не попав в тройку. Да и в личных гонках спортсменок лихорадило: даже если кто-то с трудом забирался в медали, то остальные лидеры с трудом попадали в топ-10.

Но в родном Анси «трёхцветные» добились крутых результатов. Француженки неплохо проявили себя в спринте, а в пасьюте устроили настоящее шоу.

Практически идеальную гонку провела Лу Жанмонно. Француженка почти со старта захватила лидерство и спокойно удерживала его до финиша. Спортсменка выиграла с полуминутным преимуществом над Суви Минкиннен!

Лу Жанмонно

Лу Жанмонно

Фото: Mathias Bergeld/ZUMA/ТАСС

По ходу пасьюта Жанмонно допустила лишь один промах, да и тот – на последнем рубеже, когда уже имела почти минутное преимущество над соперницами. Да и ходом Лу была хороша: она показала восьмую скорость, хотя, по сути, последний круг докатывала в очень спокойном темпе.

Симон вернулась?

Помимо Жанмонно, прекрасную гонку провела Жулия Симон. У француженки в этом году получились, мягко говоря, смазанная подготовка к сезону и его старт. Неудивительно, что в первых гонках после возвращения на Кубок мира она показывала не лучшие результаты. Однако в Анси Жулию прорвало.

За что судили Жулию Симон?
Звёздная биатлонистка получила срок за мошенничество. Но на ОИ-2026 она всё равно поедет?
Звёздная биатлонистка получила срок за мошенничество. Но на ОИ-2026 она всё равно поедет?

Стартовав под 14-м номером, Симон постепенно пробиралась к лидерам гонки. Помогли ошибки соперниц, но и сама Жулия не сплоховала: она допустила лишь один промах и показала неплохой ход. В итоге после заключительного рубежа француженка оказалась на четвёртой позиции. Её отставание от Доротеи Вирер, уходившей на дистанцию на третьем месте, составляло всего секунду!

У Симон были все шансы зарубиться с опытной итальянкой, однако, видимо, смазанная подготовка сыграла своё дело – сил на финиш не хватило. Жулия осталась лишь четвёртой, но впервые в этом сезоне попала в «цветы».

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 10 км Гонка преследования
20 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
27:58.8
2
Суви Минккинен
Финляндия
+30.2
3
Доротея Вирер
Италия
+32.7

Новый лидер Кубка мира

Неплохой старт получился и у Жюстин Бреза-Буше. С четырьмя промахами француженка смогла добыть место в топ-10. При этом Жюстин ожидаемо выдала лучший ход. Она опередила Анамарию Лампич на 10,4 секунды.

Но всё-таки главной звездой в Анси была Лу Жанмонно. Благодаря шикарной победе Жанмонно перехватила у Анны Магнуссон лидерство в общем зачёте! В копилке Лу теперь 406 очков, отрыв от Доротеи Вирер – 51 очко.

Общий зачёт Кубка мира

Так что в масс-старте француженке удастся вновь примерить жёлтую майку лидера общего зачёта. Ту самую, которую она драматично потеряла в последней гонке прошлого сезона вместе с «Большим хрустальным глобусом».

Последняя гонка была невероятной:
Самая эмоциональная развязка Кубка мира по биатлону. За последние 10 лет — точно!
Самая эмоциональная развязка Кубка мира по биатлону. За последние 10 лет — точно!
Новости. Биатлон
Все новости RSS

