Кубок мира по биатлону — 2025/2026, мужской пасьют, результаты, Ботн одержал уверенную победу, это заявка на Олимпиаду, обзор

Норвежский резервист снова красиво выиграл на Кубке мира! Это заявка на золото Олимпиады?
Татьяна Постникова
Йохан-Олав Ботн одержал победу на Кубке мира
Йохан-Олав Ботн даже позволил себе пижонскую выходку на финише.

В последние 10-летия в мужском биатлоне картина была схожей: всегда выделялся один явно доминирующий спортсмен. Эта роль была у Уле-Эйнара Бьорндалена, потом – у Мартена Фуркада, а следом – у Йоханнеса Бё.

После ухода последнего из спорта казалось, что наконец-то нас ждёт равная борьба, но появился Йохан-Олав Ботн. 26-летний новичок уже почти полсезона творит чудеса и подтверждает – он новый фаворит Кубка мира!

Йохан-Олав Ботн показывает просто сумасшедшие результаты по ходу сезона. За шесть личных гонок норвежец ни разу не опустился ниже четвёртого места! Да и на четвёртой позиции он оказывался лишь дважды, в том числе – в спринте Анси.

По сути, гонка с раздельным стартом во Франции оказалась одной из худших для Ботна в этом сезоне. Хотя крайне удивительно называть такой результат плохим. Тем не менее после этой неудачи Йохан-Олав собрался.

В пасьюте норвежец выдал настоящую красоту. Сразу после старта Ботн пробился в группу лидеров. В ней 26-летний спортсмен шёл довольно спокойно, в своём темпе, в отличие от многих более опытных соперников. Постепенно их нервы давали о себе знать ошибками на рубеже: по очереди отвалились Самуэльссон, Кристиансен и Понсилуома. На грани балансировал и Эмильен Жаклен, которого спасали лишь скорострельность и быстрый ход.

Пока соперники ошибались, Йохан-Олав был точен, что и позволило ему выйти на первую позицию уже к середине гонки. Оставшуюся дистанцию норвежец шёл бок о бок со своим соотечественником Йоханнесом Дале-Шевдалом. Казалось, что нас ждут мощные разборки на финише, однако судьба гонки решилась гораздо раньше – на четвёртом рубеже. Дале-Шевдал в нервной обстановке промазал дважды, а Ботн был точен. В итоге Йохан-Олав спокойно убежал на последний круг, имея солидное преимущество в 20 секунд.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
20 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
31:20.8
2
Эмильен Жаклен
Франция
+17.6
3
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
+17.9

Докатить до финиша, не растеряв свой отрыв, не составило для норвежца труда. Он уверенно выиграл, опередив ближайшего соперника на 17,6 секунды.

Отрыв позволил Ботну завершить гонку красиво: пересекая финишную черту, биатлонист пафосно бросил палки на снег. И такое пижонство Йохан-Олав вполне мог себе позволить: он доказал, что по праву носит жёлтую майку.

При всём этом в Ботне нет чего-то феноменального. Парень не показывает сумасшедшую скорость и не бьёт рекорды по скорострельности. Ходом биатлонист всегда где-то в топ-15, а по скорости работы на рубеже вообще частенько оказывается вне топ-40. Но, несмотря на это, Йохан-Олав стабилен – в этом его главная сила.

Пока его соперники рискуют и ошибаются, он всё делает тактически грамотно. Долгая работа на рубеже компенсируется идеальной стрельбой. Прямо сейчас у Ботна 95% точности на лёжке и 98% – на стойке! А при таких раскладах несложно находиться высоко, показав хороший ход по дистанции: соперники же устают из-за штрафных кругов или просто неправильно раскладывают силы по гонке.

И вот так Йохан-Олав раз за разом оказывается лучшим. И такая стабильность заставляет задуматься о том, что и на Олимпиаде норвежец может быть крут.

