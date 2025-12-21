Скидки
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 15 км Масс-старт
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Биатлон Статьи

Россияне Серохвостов и Резцова выиграли масс-старты на Кубке Содружества в Чайковском, результаты гонок 21 декабря 2025 года

Психовал, но выиграл. Как прошли последние гонки 2025 года в российском биатлоне?
Батраз Томаев
Даниил Серохвостов
Комментарии
Серохвостов и Резцова точно получат подарки от Деда Мороза!

Российские и белорусские биатлонисты мощно завершили календарный 2025 год. В Чайковском закрылся третий этап Кубка Содружества – лучшие из лучших состязались в гонках с общего старта.

И россияне дали жару!

Серохвостову было тяжело

Воскресным утром золото наконец-таки добыл Даниил Серохвостов. В масс-старте россиянин промахнулся только один раз и впервые с весны одержал личную победу.

В этом сезоне на официальных стартах до Чайковского он не блистал, но под конец декабря расцвёл и попадал в призы буквально в каждой гонке: бронза – в спринте, серебро – в пасьюте и теперь высшая награда – в масс-старте!

Даниил Серохвостов

Фото: РИА Новости

Однако герой дня не всем доволен: он испытывал проблемы с лыжами ещё с самого старта соревнований.

«Сегодня было тяжело. Проблемы начались с первого круга, когда я сидел в пелотоне, отставал. Ехал, психовал на эти чёртовы лыжи, но отлично отработал на рубежах – это позволило мне выиграть.

Мне сегодня повезло на стойке. Поддувал неприятный ветер. Я попробовал вести по ветру, и всё получилось», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Эксклюзив
На 19,3 секунды позже победителя финишировал Александр Логинов, допустивший две ошибки в стрельбе. 33-летний экс-лидер сборной России впервые попал на подиум в личных стартах в этом сезоне.

А тройку сильнейших замкнул его товарищ по «Союзу трёх биатлонистов» – Александр Поварницын. Он ошибся три раза и проиграл 31,9 секунды.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Масс-старт 15 км
21 декабря 2025, воскресенье. 09:05 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Россия
39:30.9
2
Александр Логинов
Россия
+19.3
3
Александр Поварницын
Россия
+31.9

Ещё два заметных героя показали слабые результаты. Лидер тотала Антон Смольский, кажется, одной ногой уже был на каникулах. На стрельбище минчанин четыре раза не закрыл мишени, в результате чего стал 16-м с отставанием в 1 минуту 46 секунд. Это худший результат Смольского за последний год.

А Карим Халили вообще промазал пять раз! Он только 24-й с отставанием больше трёх минут.

Резцова — снова чемпионка!

Затем в Чайковском прошёл женский масс-старт.

Его триумфатором стала Кристина Резцова. Россиянка здорово себя чувствовала на трассе, однако немного испортила впечатление от своей формы последней стрельбой. Там россиянка промахнулась дважды, когда флажки на рубеже завертелись в разные стороны.

Кристина Резцова

Фото: РИА Новости

К тому моменту преимущество Резцовой перед соперницами было больше 30 секунд, а значит, небольшой запас на прохождение штрафных кругов у неё имелся. Но соперницы сделали Кристине подарок – они также испытали проблемы на стойке.

В итоге Резцова финишировала с преимуществом 26,2 секунды от Виктории Сливко, занявшей второе место. Бронзу добыла Елизавета Бурундукова, которая уходила с четвёртого рубежа седьмой! На последнем круге она отыграла 30 секунд.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Женщины. Масс-старт 12.5 км
21 декабря 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Кристина Резцова
Россия
37:05.6
2
Виктория Сливко
Россия
+26.8
3
Елизавета Бурундукова
Россия
+49.3

Утром 1 января Кристина Резцова и Даниил Серохвостов могут смело заглядывать под ёлку, ведь Дед Мороз их за старания на Кубке Содружества точно не обделит. А другим звёздам биатлона предстоит поработать в 2026-м!

