Женский биатлон в Норвегии не мёртв! Юная Киркеэйде удивила в битве с француженками

Масс-старт в Анси должен был стать триумфом сборной Франции. Сразу три сильнейшие спортсменки из этой команды боролись за победу! Но все планы «трёхцветным» испортила Марен Киркеэйде. 22-летняя норвежка сотворила что-то феноменальное, разобравшись на финише со всеми тремя француженками. Таких красивых побед давно не было!

Новый лидер сборной Норвегии?

Сборная Норвегии, некогда доминировавшая в женском биатлоне, после ухода Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф растеряла свои высокие позиции. Ингрид Тандреволд, на которую взвалили бремя лидерства, не справилась с давлением, а вся остальная команда так и не смогла дорасти до высокого уровня.

Так было вплоть до прошлого сезона, когда о себе заявила юная Марен Киркеэйде. На Кубке мира она дебютировала ещё в 2022 году, но долго скиталась между основной и резервной командой. В прошлом же сезоне Марен провела весь сезон на Кубке мира и сумела продемонстрировать себя. Нет, юная биатлонистка не разрывала всех соперниц, выигрывая гонку за гонкой, она просто хорошо и стабильно показывала себя. Чем больше стартов Киркеэйде проводила на Кубке мира, тем больше опыта она набиралась и тем лучше становились её результаты. До своей первой личной медали она добралась в январе в Оберхофе, а через месяц взяла бронзу в масс-старте на ЧМ-2025!

В сезоне-2025/2026 Марен стала ещё сильнее. Почти во всех гонках она попала в десятку сильнейших, а несколько раз вообще заехала в тройку призёров. И вот теперь Киркеэйде добралась до своей первой личной победы.

Марен Киркеэйде Фото: Pauline FIGUET/ZUMA/ТАСС

На Киркеэйде никто не ставил

Вряд ли кто-то перед началом масс-старта рискнул бы поставить на норвежку. Всё-таки уж слишком хороши были француженки на родной трассе в Анси. Да и итальянки давали серьёзный бой. Но Марен нашла чем удивить.

Со старта Киркеэйде зацепилась за группу лидеров. Правда, это довольно быстро ей аукнулось. На первой же лёжке норвежка зашла на штрафной круг и оказалась вне топ-20. Всю остальную гонку Марен пришлось быть в роли догоняющей. Она постепенно обходила одну соперницу за другой, показывая высокую скорость, и раз за разом идеально работала на рубеже.

К заключительной стрельбе она уже подошла в шестёрке сильнейших. И тут на руку Марен сыграли ошибки соперниц. Жанмонно и Бреза-Буше зашли на штрафные круги, а Киркеэйде спокойно отработала на ноль. На заключительный круг норвежка ушла на второй позиции, уступая 14,1 секунды Камиль Бене. Правда, вслед за Марен на дистанцию выбежали хищные Лу и Жюстин.

Шикарная финишная разборка

Казалось, что Бене удастся спокойно одержать победу в то время, как Киркеэйде, Жанмонно и Бреза-Буше зарубятся за оставшиеся медали, однако не тут-то было! Норвежка бросилась в погоню за Камиль и за километр до финиша «съела» её. В стороне не остались и другие француженки: Лу и Жюстин поддержали темп Марен и также обогнали свою соотечественницу.

А на последних поворотах пошла тактическая борьба. В один из моментов Киркеэйде рванула вперёд и по внешнему радиусу обошла Жанмонно и Бреза-Буше. Правда, француженки тоже ускорились и не дали сопернице оторваться. Всё решалось в финишном створе: наглее и сильнее оказалась норвежка. Марен буквально на 0,3 секунды опередила Лу и на 0,8 секунды – Жюстин.

Своей мощной победой Киркеэйде доказала, что женский биатлон в Норвегии ещё жив. Быть может, вот она – новый лидер, который взбудоражит всю команду и вернёт ей былую мощь. По крайней мере, теперь у Ингрид Тандреволд появится возможность немного расслабиться.

Что будет дальше – покажет время. Впереди – новогодний перерыв, после которого на Кубке мира начнутся по-настоящему серьёзные разборки! А дальше будет Олимпиада. И, конечно, Марен мечтает привезти из Италии медали.