Италия будет жечь на домашней Олимпиаде! Джакомель доказал, что готов быть чемпионом

Уже который раз биатлонисты проводят последние предновогодние гонки Кубка мира во французском Анси. Наверное, лучше места для последних декабрьских гонок и нельзя было придумать: переполненные трибуны, тёплая погода и красоты французских Альп создавали ощущение праздника!

Последним аккордом 2025-го стал мужской масс-старт.

«Я чувствовал себя непобедимым»

Золото на дистанции 15 км выиграл Томмазо Джакомель.

Итальянец провёл фантастическую гонку, промахнувшись только один раз. Но важно другое: он был великолепен на проблемной для себя стрельбе из положения стоя. Томми закрывал одну мишень за другой, словно не имеет никакого отношения к прежней статистике стрельбы. Ещё в сезоне-2023/2024 у него было всего 77% точности в этой составляющей биатлона. А теперь он получил в свой арсенал самый важный элемент, тот самый кусочек мозаики, без которого его хорошая скорость на лыжне никому не была интересна.

Томмазо Джакомель Фото: Kevin Voigt/GettyImages

На финише масс-старта тренеры вручили убежавшему ото всех Джакомелю итальянский флаг, а он в ответ раздавал воздушные поцелуи. Гонку Томмазо закончил, держась за голову. В такое счастье ещё несколько лет назад он бы и не поверил! Да, мы стали свидетелями победы над самим собой.

«Это невероятно. Выиграть здесь, в Ле Гран-Борнан – это моя самая большая мечта в биатлоне. Это действительно невероятно! Сегодня я чувствовал себя практически непобедимым с самого старта. Ошибка в стрельбе лёжа на первом рубеже – моя вина, но затем мне удалось справиться с ситуацией, и я очень этим горжусь. Был небольшой запас по отношению к другим. Удалось сделать всё на высшем уровне», – приводит слова Джакомеля Fondo Italia.

Франция осталась без золота

Второе место занял Эрик Перро. Он отстал на 18,1 секунды, хотя был хорош на рубежах. Да, можно сказать француз выступил хорошо и был близок к победе, однако не об этом мечтала вся Франция, привыкшая к победам своих спортсменов. Где, как не в родном Анси, Эрику нужно было выигрывать?! Но здесь он был лишь в статусе призёра. Фанфары в его честь так и не прозвучали.

Третье место после четвёртого рубежа занимал представитель Германии Юстус Штрелов. Однако он устоял под натиском Кристиансена. Старина Ветле съел на десерт Юстуса, которому не суждено было сегодня прервать безмедальную серию: немец не может попасть на подиум уже два сезона.

Ещё чуть-чуть – и Штрелова достал бы и Йохан-Олав Ботн, который на сей раз остановился на пятой позиции. Это его худший результат за весь декабрь!

Впрочем, даже после пятого места Ботн остался первым в общем зачёте Кубка мира. Сможет ли Йохан-Олав сохранить лидерство в новом году? Узнаем сразу после рождественских каникул, на которые биатлонисты официально могут уже отправляться. Сезон возобновится 8 января 2026 года. В немецком Оберхофе сильнейших стреляющих лыжников будут ждать с нетерпением!