Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 15 км Масс-старт
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Биатлон Статьи

Томмазо Джакомель победил в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Анси, Перро стал вторым, Хорн — третьим

Италия будет жечь на домашней Олимпиаде! Джакомель доказал, что готов быть чемпионом
Батраз Томаев
Томмазо в декабре на Кубке мира одержал главную победу — над самим собой.

Уже который раз биатлонисты проводят последние предновогодние гонки Кубка мира во французском Анси. Наверное, лучше места для последних декабрьских гонок и нельзя было придумать: переполненные трибуны, тёплая погода и красоты французских Альп создавали ощущение праздника!

Последним аккордом 2025-го стал мужской масс-старт.

«Я чувствовал себя непобедимым»

Золото на дистанции 15 км выиграл Томмазо Джакомель.

Итальянец провёл фантастическую гонку, промахнувшись только один раз. Но важно другое: он был великолепен на проблемной для себя стрельбе из положения стоя. Томми закрывал одну мишень за другой, словно не имеет никакого отношения к прежней статистике стрельбы. Ещё в сезоне-2023/2024 у него было всего 77% точности в этой составляющей биатлона. А теперь он получил в свой арсенал самый важный элемент, тот самый кусочек мозаики, без которого его хорошая скорость на лыжне никому не была интересна.

Томмазо Джакомель

Томмазо Джакомель

Фото: Kevin Voigt/GettyImages

На финише масс-старта тренеры вручили убежавшему ото всех Джакомелю итальянский флаг, а он в ответ раздавал воздушные поцелуи. Гонку Томмазо закончил, держась за голову. В такое счастье ещё несколько лет назад он бы и не поверил! Да, мы стали свидетелями победы над самим собой.

«Это невероятно. Выиграть здесь, в Ле Гран-Борнан – это моя самая большая мечта в биатлоне. Это действительно невероятно! Сегодня я чувствовал себя практически непобедимым с самого старта. Ошибка в стрельбе лёжа на первом рубеже – моя вина, но затем мне удалось справиться с ситуацией, и я очень этим горжусь. Был небольшой запас по отношению к другим. Удалось сделать всё на высшем уровне», – приводит слова Джакомеля Fondo Italia.

Франция осталась без золота

Второе место занял Эрик Перро. Он отстал на 18,1 секунды, хотя был хорош на рубежах. Да, можно сказать француз выступил хорошо и был близок к победе, однако не об этом мечтала вся Франция, привыкшая к победам своих спортсменов. Где, как не в родном Анси, Эрику нужно было выигрывать?! Но здесь он был лишь в статусе призёра. Фанфары в его честь так и не прозвучали.

Третье место после четвёртого рубежа занимал представитель Германии Юстус Штрелов. Однако он устоял под натиском Кристиансена. Старина Ветле съел на десерт Юстуса, которому не суждено было сегодня прервать безмедальную серию: немец не может попасть на подиум уже два сезона.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 15 км Масс-старт
21 декабря 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
33:35.1
2
Эрик Перро
Франция
+18.1
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+21.3

Ещё чуть-чуть – и Штрелова достал бы и Йохан-Олав Ботн, который на сей раз остановился на пятой позиции. Это его худший результат за весь декабрь!

Впрочем, даже после пятого места Ботн остался первым в общем зачёте Кубка мира. Сможет ли Йохан-Олав сохранить лидерство в новом году? Узнаем сразу после рождественских каникул, на которые биатлонисты официально могут уже отправляться. Сезон возобновится 8 января 2026 года. В немецком Оберхофе сильнейших стреляющих лыжников будут ждать с нетерпением!

Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2025/2026
