«Можно желать большего». Итоги первой части сезона-2025/2026 в российском биатлоне

Резцова вернула себе звание лидера сборной. Латыпов вспомнил, как нужно стрелять. Юная Терещенко ярко заявила о себе.

Декабрь почти подошёл к концу. А вместе с ним – и первая часть Кубка России и Кубка Содружества сезона-2025/2026. Российских и белорусских биатлонистов пока не собираются допускать до международных стартов даже в нейтральном статусе, а потому всё их внимание было направлено на внутренние старты.

Чем удивили стреляющие лыжники в конце 2025 года?

Резцова — лидер сборной

Кристина Резцова ударно провела начало сезона. Она стала призёром 7 из 11 личных гонок. Впервые москвичка победила в большом масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени, а затем уже подтвердила класс в Чайковском, на Кубке Содружества. Там ей покорились гонка преследования и масс-старт.

Кристина Резцова Фото: РИА Новости

Сейчас Кристина возглавляет общий зачёт Кубка Содружества, имея в активе 715 очков. От Наталии Шевченко, идущей следом, её отделяет 14 очков.

«Всегда можно желать большего. Хочется с такими же результатами выступать на мировой арене. Я более чем довольна и счастлива, потому что получается реализовываться. Наверное, это лучшее завершение года. А как Новый год встретишь, так его и проведёшь», – приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

Смольский — топ! А наши где?

Круто стартовал и Антон Смольский, который лидирует в тотале Кубка Содружества среди мужчин. В этом рейтинге за ним охотятся несколько россиян, но в 2025-м белорус всё же сохранил своё место на троне.

Антон Смольский Фото: РИА Новости

Единственная неудачная гонка у Антона — масс-старт в Чайковском, где он стал 16-м. А в остальном белорус себя показывал здорово. Если бы его допустили до международных стартов, то там он наверняка бы смог сохранить лицо.

А что с россиянами? Лучший среди россиян – Эдуард Латыпов, который идёт вторым в тотале Кубка Содружества и пока пятым — в общем зачёте Кубка России.

Эдуарду не хватает стабильности и точности в контактных дисциплинах, впрочем, как и другим российским биатлонистам. Но в спринтах он традиционно хорош. Этой зимой три победы лидера сборной случились именно в этой дисциплине: золото он добыл в Ханты-Мансийске, Тюмени и Чайковском, ни разу не промахнувшись.

Эдуард Латыпов Фото: РИА Новости

Кстати, вспомнил свои лучшие годы и чемпион мира Александр Логинов, ставший в масс-старте Чайковского вторым. Он больше восьми месяцев оставался без наград в личных видах, а перед Новым годом порадовал себя!

В России зажглась новая звезда?

В женском биатлоне случился прорыв: в медали наконец-то попала лучшая юниорка по итогам прошлого сезона Инна Терещенко.

21-летняя спортсменка зажгла в декабре! Сначала Инна заявила о себе на втором этапе Кубка России в Тюмени, став пятой в спринте, а затем — и шестой в гонке с общего старта. А уже на соревнованиях в Чайковском девушка взяла две серебряные медали в связке спринт — гонка преследования. Первые во взрослой карьере — и точно не последние!

Инна Терещенко Фото: РИА Новости

А ещё Союз биатлонистов России на волне прорывов в других видах спорта подал иск в CAS, чтобы поскорее вернуться на мировую арену. Но Олле Далин и компания встречать наших на Кубке мира не торопятся. Возможно, скоро в Лозанне будет принято какое-то судьбоносное решение, однако пока сильнейшие биатлонисты из России и Беларуси настраиваются на «Гонку чемпионов», которая пройдёт уже 3 и 4 января в Рязани.