На Олимпиаде-2026 будет очень жарко! 5 неожиданных тенденций в мировом биатлоне

Лидером у мужчин стал вчерашний резервист. А претенденток на медали у женщин больше, чем пальцев на двух руках.

Ровно треть Кубка мира по биатлону позади. Впереди ещё три этапа, а потом – долгожданная Олимпиада. За полтора месяца на международной арене случилось немало сенсаций или ожидаемых событий.

Пока биатлонисты отправились на зимние каникулы, мы подводим итоги декабря. А интересных тенденций, надо сказать, набралось немало.

Чехарда в сборной Норвегии

После ухода братьев Бё ни у кого не было сомнений, что новым лидером сборной станет Стурла Легрейд. Всё-таки норвежец долгие годы был вторым номером в мире и только в прошлом сезоне наконец-то добрался из-за спины уходящего из спорта Йоханнеса до «Большого хрустального глобуса».

Стурла Холм Легрейд Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Вот только на старте этого Кубка мира оказалось, что Стурла не готов к лидерству. За три этапа норвежец ни разу не попал в призы, лишь пару раз оказавшись в «цветах». Что не так с формой Легрейда – непонятно. Возможно, как-то сказалась адаптация к новой винтовке, но показатели в стрельбе не стали сильно хуже. Видно, что Стурла выкладывается, однако этого не хватает.

А в стане норвежцев никто не стал ждать, пока Легрейд придёт в себя. В компании голодных до побед норвежских резервистов и нашёлся новый лидер – Йохан-Олав Ботн. 26-летний биатлонист – новое лицо на Кубке мира, но со старта Кубка мира он задал высокую планку. За три этапа Ботн ни разу не опускался ниже пятого места! Кажется, такое начало сезона выдавали лишь великие. Логично, что норвежец удерживает лидерство в общем зачёте.

Самое интересное, что Ботну удаётся побеждать и брать медали, не показывая чего-то феноменального. Биатлонист не отличается сумасшедшей скоростью: ногами он хорош, но не поражает, а на стрельбище работает долго. Зато точность у него шикарная: 93% на лёжке и 99% (!) на стойке. Молодой спортсмен умеет тактически рассчитывать, за счёт чего может прибавить, а чем может пожертвовать. Пожалуй, это и есть главный секрет норвежца.

Однако не только Ботн с Легрейдом «мутят воду» в сборной Норвегии. В команде сейчас идут постоянные перестановки: тренерский штаб то отправляет кого-то на Кубок IBU, то выдёргивает кого-то оттуда на Кубок мира. Так норвежцы пытаются найти идеальную комбинацию на Игры. Поиск идёт успешно: в некоторых гонках в топ-6 заезжали по четыре норвежца, как во времена братьев Бё. Поэтому будет очень интересно посмотреть, кто же в итоге поедет на Олимпиаду и какие результаты там покажут спортсмены. Пока есть ощущение, что Игры в Италии станут кошмаром для Легрейда и сказкой для Ботна.

Хаос в женском биатлоне

В этом сезоне женский биатлон напоминает женский теннис: заранее невозможно предсказать, кто выиграет гонку, а претенденток на медали больше, чем пальцев на руках. За три стартовых этапа на подиуме успели побывать 12 человек! Более того, многие из спортсменок либо брали медали впервые в карьере, либо оказывались в тройке впервые за долгие годы.

Суви Минккинен Фото: Jasmin Walter/Getty Images

Вряд ли перед началом Кубка мира кто-то мог предположить, что на пьедестал попадут Соня Лейнамо (Финляндия), Камиль Бене (Франция), Анна Магнуссон (Швеция), Лиза Тереза Хаузер (Австрия) и Доротея Вирер (Италия). Как бы хороша ни была Доро раньше, почти никто не сомневался, что её поезд ушёл.

А ещё же есть Суви Минккинен и Марен Киркеэйде. Обе ярко заявляли о себе и в прошлом сезоне, но в этом году стали звёздами. Финской биатлонистке удалось примерить жёлтый биб, норвежка стала лидером сборной. Никто не удивится, если и на Олимпиаде они смогут побороться за медали.

Вообще, в женских гонках на Играх нас будет ждать что-то невероятное. Мощные итальянки Вирер и Виттоцци, сильные француженки Жанмонно, Симон, Бреза-Буше, пытающаяся вернуть свою лучшую форму немка Франциска Пройс, а также все те, кого уже назвали выше Претенденток на медали не счесть, давненько среди лидеров женского биатлона не было такого хаоса.

Проблемы сборной Франции

Стартовые этапы Кубка мира явно показали – в женской сборной Франции не всё в порядке. Кажется, история с судом над Жулией Симон ударила по «трёхцветным» гораздо сильнее, чем ожидалось. С возвращением 10-кратной чемпионки мира в состав в декабре ситуация лишь ухудшилась. Всё дошло до того, что даже биатлонисты из мужской сборной Франции открыто заявили о плохой атмосфере у девушек.

Жулия Симон Фото: Jasmin Walter/Getty Images

Очевидно, что это сказывалось на результатах. За два первых этапа «трёхцветные» не выиграли ни одной эстафеты, хотя в прошлом году уничтожали всех в командных гонках. До медалей добрались лишь Камиль Бене с Осеан Мишлон, взявшие по бронзе, и Лу Жанмонно, добывшая золото.

Но этап в родном Анси, похоже, помог команде разогнаться. В призы и «цветы» сумели пробиться Жюстин Бреза-Буше и Жулия Симон. А Жанмонно вообще расцвела: за три гонки она ни разу не опустилась ниже второго места.

Вообще, сейчас именно Лу – главная надежда и опора сборной Франции. Пока только 28-летняя биатлонистка действительно радует поклонников команды. А вот у других представительниц «трёхцветных» всё пока не слишком хорошо: в десятку тотала входят лишь двое, помимо Жанмонно. Нынешняя сборная Франции – совсем не та машина, которая сметала всех в прошлом году. И если в команде всё не наладится, то и на Олимпиаде будет очень сложно.

Взлёт итальянской сборной

А вот у итальянцев всё наоборот. В год домашней Олимпиады идёт настоящий взлёт. Три лидера команды – Лиза Виттоцци, Томмазо Джакомель и Доротея Вирер – в отличной форме и в прекрасном настроении.

Томмазо улучшил свою точность и одержал первую победу на Кубке мира! Всего же в этом сезоне у него два золота, серебро и два попадания в «цветы».

Неплохо выглядит и Лиза Виттоцци, пропустившая весь прошлый сезон. Итальянка показывает одну из самых высоких скоростей стрельбы на Кубке мира, да и ходом тоже хороша. Неудивительно, что Виттоцци уже удалось одержать одну победу и дважды оказаться в «цветах».

Настоящую вторую молодость переживает Доротея Вирер. Итальянка планировала завершить карьеру в этом сезоне, поэтому высоких результатов от неё никто не ждал, даже она сама. Вирер хотела лишь попасть в топ-15 тотала, чтобы без проблем отобраться в масс-старт на Играх и там провести последнюю гонку. Вот только сейчас Доротея идёт… на третьем месте в общем зачёте, уступая лишь Лу Жанмонно и Марен Киркейде. В копилке у 35-летней биатлонистки золото, две бронзы и одно попадание в топ-6. Мощный результат!

Лиза Виттоцци Фото: Jasmin Walter/Getty Images

Равняясь на своих лидеров, подтягиваются и другие члены команды. В Анси сюрприз преподнесла Ребекка Пасслер. 24-летняя итальянка впервые в карьере заехала в топ-15, причём сделала это дважды подряд. Да, это не выглядит очень уж впечатляюще, однако Пасслер может хорошо проявить себя в эстафете. Тем более что сборной Италии в этом сезоне уже удалось взять серебро.

Короче, Италия на Олимпиаде будет ждать всех в полной боеготовности. Вопрос лишь в том, насколько много сюрпризов команда преподнесёт.

Возрождение девушек из Швеции

Своего рода ренессанс перед Олимпиадой начался и в шведской команде. В последние годы сборную, по сути, тащила лишь Эльвира Эберг, у остальных девушек, даже у Ханны Эберг, были проблемы. Но всё изменилось.

Со старта Кубка мира о себе громко заявила Анна Магнуссон. 30-летняя биатлонистка ударно провела начало сезона, выиграв два серебра и две бронзы в личных гонках. Долгое время она даже носила жёлтую майку лидера общего зачёта Кубка мира. Жанмонно забрала биб лишь на этапе в Анси.

К тому же постепенно стала приходить в себя Ханна Эберг. Старшая из самых сильных биатлонных сестёр одержала первую победу за более чем 1000 дней! Правда, нестабильность всё ещё мешает Ханне постоянно быть в топе.

Эльвира же не блистает, как годом ранее, но всё равно показывает сносные результаты. Когда биатлонистке удаётся справиться со стрельбой, она спокойно попадает в «цветы». В общем и целом чувствуется, что шведки готовы расти и улучшать свои результаты. Просто для понимания: в топ-10 Кубка мира сейчас столько же представительниц Швеции, сколько и француженок.