«Мне было тяжело и так больно». Биатлониста сборной Норвегии нашли мёртвым

Скоропостижно скончался 27-летний Сиверт Баккен. Буквально два дня назад он выступал на Кубке мира.

23 декабря из стана сборной Норвегии по биатлону пришла печальная новость.

В своём гостиничном номере в итальянской Лавазе был найден мёртвым 27-летний Сиверт Гутторм Баккен. В Союзе биатлонистов Норвегии сообщили, что причины смерти пока неизвестны.

«В первую очередь мы думаем о семье Сиверта и обо всех его близких. Мы на связи с итальянскими властями, которые работают на месте событий. Товарищей по команде биатлониста просят сохранять спокойствие в это трудное время», – сказала и. о. генерального секретаря организации Эмили Нордскар.

В текущем сезоне Баккен закрепился в основном составе сборной Норвегии. Буквально 19 декабря он стал пятым в спринте на третьем этапе в Анси, проиграв победителю Ветле Шоста Кристиансену 8,6 секунды. А 3 декабря занял четвёртое место в индивидуальной гонке в Эстерсунде.

В общем зачёте он располагался на 13-й позиции.

Новость потрясла всех

Спортивный путь Сиверта был непростым.

Баккен принимал участие в зимней юношеской Олимпиаде-2016, где взял два золота и одно серебро. Его дебют на Кубке мира случился в сезоне-2020/2021 в Оберхофе. Тогда же он финишировал в топ-3 тотала Кубка IBU и выиграл зачёт по программе пасьютов.

В сезоне-2021/2022 он несколько раз попал в цветочную церемонию на Кубке мира, а потом поехал на Олимпиаду-2022, где был резервистом.

Сиверт Баккен Фото: Getty Images

После введения третьей дозы вакцины от коронавируса он испытывал проблемы со здоровьем и мог завершить карьеру. С 2022 года выходцу из Лиллехаммера пришлось пройти множество медицинских обследований, которые подтвердили влияние препарата на его организм.

«Через несколько дней после введения третьей дозы я почувствовал усиливающуюся боль, как будто кто-то приложил кулак к сердцу и сжал его. В прошлом у меня несколько раз были проблемы с фибрилляцией сердца, поэтому я думал, что боль идёт оттуда. В последующие месяцы ситуация ухудшалась, мне было тяжело и так больно. Это длилось намного дольше, чем я ожидал», – говорил Баккен в 2024 году в интервью TV2.

Но он не сдался и не ушёл из биатлона. Летом 2024 года врачи дали Сиверту добро на физические нагрузки. Уже на чемпионате Европы – 2025 он стал обладателем двух золотых медалей: в спринте и в эстафете.

В тот момент казалось, что все его проблемы остались позади.

«Это огромная потеря»

Легенда биатлона Уле-Эйнар Бьорндален одним из первых высказался о смерти талантливого соотечественника. Он немного общался с Сивертом Баккеном.

«Это самый настоящий шок. Он был самым терпеливым человеком в мире. Он долго восстанавливался, начинал тренироваться шаг за шагом и вернулся на вершину мирового уровня. И тут приходит эта новость… Трагичнее исхода просто не придумать.

Я очень редко так говорю о людях, однако он был абсолютно надёжным человеком, невероятно честным, любознательным, трудолюбивым, всегда в хорошем настроении и с улыбкой. Казалось, ему присущи только хорошие качества. Я не был с ним знаком много времени, но он звонил мне, мы общались, встречались на соревнованиях, вместе катались на лыжах. Это огромная потеря для биатлонного сообщества», – приводит слова Бьорндалена VG.

Сиверт Баккен Фото: Getty Images

Отреагировали на событие и в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«У нас нет слов после новостей о смерти Сиверта Гутторма Баккена. Мы соболезнуем его родными, друзьям, товарищам по команде и всем близким в это непростое время. Сиверт, нам будет тебя не хватать», – написала пресс-службы организации в социальных сетях.

Сиверт Баккен должен был ехать на вторую Олимпиаду: уже через несколько месяцев, в Милане, он мог выйти на трассу и побороться за награды.

Но иногда жизнь бывает чертовски несправедливой.