Шоу от Серохвостова, уход братьев Бё, кубки Сливко. 25 моментов 2025 года в биатлоне

2025 год в биатлоне был очень интересным, драматичным, непредсказуемым и порой грустным. Мы следили за последними гонками братьев Бё, впечатлялись успехами молодых французов и норвежцев, наблюдали за фантастической развязкой в Кубке мира у женщин, оплакивали погибшую Лауру Дальмайер и радовались тому, что российский биатлон живее всех живых.
Эти 12 месяцев подарили нам массу драгоценных воспоминаний, которые мы положим в красивую шкатулку и будем время от времени доставать, чтобы наполнить сердца чем-то особенно тёплым.
Определить самый ценный момент года крайне сложно, но вы – те, кто читал «Чемпионат» всё это время – нам поможете. Сделайте же свой выбор!
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Моменты распределяются в соответствии с голосами в онлайн-режиме.
Карим Халили подарил своё золото белорусу
Фэйр-плей существует и в биатлоне! Спринт на чемпионате России — 2025 де-факто выиграл белорус Дмитрий Лазовский, однако организаторы из-за национального уровня соревнований вручили золото Кариму Халили, хотя тот стал только вторым. В итоге россиянин просто отдал свою награду белорусу, чем определённо наработал на звание главного джентльмена среди стреляющих лыжников.
Трагическая гибель Лауры Дальмайер
Минувшим летом биатлон оплакивал трёхкратную олимпийскую чемпионку и 15-кратную чемпионку мира Лауру Дальмайер. 28 июля 2025-го немка, уже завершившая карьеру, погибла в горах Пакистана из-за камнепада, когда совершала восхождение на Пик Лайла. Улыбчивая чемпионка и любимица фанатов навсегда осталась в горах, которые любила больше всего на свете.
Битва за «Глобус» в последней гонке
В последней женской гонке Кубка мира – 2024/2025 Лу Жанмонно и Франциска Пройс бились за победу в тотале: их разделяло всего пять очков. Немка в итоге стала чемпионкой. Кульминация случилась на повороте перед заключительным подъёмом – француженка упала и проиграла эпическую битву.
Уход братьев Бё
Легенды мирового биатлона – Йоханнес и Тарьей Бё – в марте объявили о завершении карьеры. Новость застала врасплох всех фанатов биатлона, которые надеялись на выступление великих чемпионов на Олимпиаде-2026. Йоханнес – пятикратный олимпийский чемпион, Тарьей – трёхкратный. Если сложить вместе их золотые медали, добытые в гонках на чемпионатах мира и этапах Кубка мира, получится гора из более чем 200 наград. И это только золото!
Виктория Сливко собрала все трофеи в России
Виктория Сливко в минувшем году собрала все значимые титулы. Одной из самых опытных биатлонисток страны покорились Кубок Содружества и Кубок России – она выиграла оба турнира. Всего за сезон тюменская спортсменка одержала восемь побед и показала, кто в нашем биатлоне хозяйка.
Смерть главного фаната биатлона в мире
В июне мир биатлона простился с одним из самых преданных фанатов — Норбертом Штарке. Любимый во всём мире дедушка в цилиндре, усыпанном значками, старался не пропускать ни одной гонки Кубка мира и чемпионатов мира, но возраст взял своё. Его запоминающаяся шляпа больше не появится в телевизионных трансляциях. Теперь она хранится в музее в Оберхофе.
Йоханнес Бё побил рекорд Бьорндалена
Йоханнес Бё стал лучшим в истории чемпионатов мира. 15 февраля 2025 года он выиграл 21-е золото на мировых первенствах, обойдя по этому показателю своего не менее легендарного соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена. За последними победами великого Йоси мы следили с особым трепетом!
Американец Кэмпбелл Райт удивил всех
22-летний американец вошёл в элиту мирового биатлона. Всё благодаря сенсационному выступлению на ЧМ-2025, где он выиграл два серебра – в спринте и пасьюте. Он на равных боролся с Бё-младшим, а сейчас подливает масла в огонь во время разборок с Йохан-Олавом Ботном и Эриком Перро.
Сенсация от швейцарцев на Кубке мира
На седьмом этапе Кубка мира – 2024/2025 в Поклюке в супермиксте неожиданно победила… Швейцария! Такого развития событий не ожидал никто, но Аита Гаспарин и Никлас Хартвег сотворили невозможное – они оставили за спиной именитых французов, норвежцев и шведов.
Виттоцци триумфально вернулась после паузы
Итальянская биатлонистка вынужденно пропускала предолимпийский сезон-2024/2025 из-за травмы спины. Но всё лето после него усиленно готовилась, чтобы вернуться и зажечь на домашней Олимпиаде. Камбэк Лизы состоялся: итальянка уже на первом этапе в Эстерсунде была около топ-10, а в Хохфильцене одержала эффектную победу в пасьюте.
Серохвостов проспорил свои волосы. И побрился!
Один из самых харизматичных биатлонистов России, а то и мира – Даниил Серохвостов – в январе стал главным героем в СМИ. Россиянин проиграл спор тренеру по стрельбе Игорю Охотникову и побрился налысо. Всё из-за того, что он не смог чисто отстреляться на этапе Кубка Содружества в Дёмине.
Метеля – новый лидер женской сборной России?
В 2025 году Виктория не просто заявила о себе как о талантливой спортсменке, а стала претендовать на звание сильнейшей биатлонистки России. Судите сами: в декабре 2025-го она выиграла два золота и одну бронзу в личных гонках и проявила себя в качестве надёжного эстафетного бойца.
Суви Минккинен – открытие года
На ЧМ-2025 в Ленцерхайде зажгла Суви Минккинен. Наследница Кайсы Мякяряйнен выиграла бронзу в спринте и ещё трижды была близка к наградам в личных гонках. Уже в олимпийском сезоне финка одержала дебютную победу на Кубке мира. Эта девушка – настоящее открытие года.
Суд над обладательницей Кубка мира
В октябре 2025-го была поставлена точка в деле о мошенничестве с участием француженки Жулии Симон. Суд приговорил спортсменку, пользовавшуюся банковскими картами подруг по команде, к трём месяцам условного заключения и штрафу в размере € 15 тыс. Из-за этого Симон пропустила первый этап Кубка мира и навсегда оставила тёмный след в своей биографии.
Легрейд выиграл «Большой глобус»
Стурла Холм Легрейд шёл к победе в общем зачёте Кубка мира пять долгих лет. Всё время ему мешал Йоханнес Бё, тенью которого Стурла и оставался. Однако в последний сезон легенды Легрейд всё-таки взял своё и закрыл гештальт.
Устюгова всё-таки лишили медалей Олимпиады
В мае 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Евгения Устюгова на решение CAS о его дисквалификации и аннулировании результатов на ОИ-2010 в Ванкувере. Соответственно, Россия официально лишилась двух медалей с тех Игр: золота Евгения в масс-старте и бронзы у мужчин в эстафете. Пересмотру подверглись и итоги ЧМ-2011 в Ханты-Мансийске.
Личное золото Эрика Перро на ЧМ-2025
В феврале в Ленцерхайде зажглась звезда молодого француза Эрика Перро. 19 февраля 2025 года он победил в индивидуальной гонке на чемпионате мира, открыв счёт личным успехам. Уже в новом сезоне 24-летний Эрик по-взрослому бьётся за победу в тотале Кубка мира, и, кажется, у него есть все шансы!
Два золота Серохвостова на Кубке МЛКБ
В ноябре прошёл очередной розыгрыш Международной лиги клубного биатлона, и «золотой» дубль оформил главный шоумен Даниил Серохвостов: он привёл свою команду к успеху в смешанной эстафете, а затем сам победил в масс-старте. В итоге в его кармане оказалось больше 1 млн рублей, а в голове – большая мотивация и дальше выступать на подобных соревнованиях.
Латыпов чудом вырвал Кубок России
Развязка Кубка России – 2024/2025 для Эдуарда Латыпова выдалась напряжённой. В масс-старте в Златоусте он вместе с Антоном Бабиковым претендовал на победу в общем зачёте. Вот только обилие ошибок в стрельбе едва не лишило его шансов на трофей, однако всё сложилось удачно. Латыпов благодаря своему ходу поднялся на 22-е место, а Бабиков проиграл финиш Кариму Халили, и титул остался за Эдуардом.
Норвегия перестала доминировать в эстафетах
В сезоне-2024/2025 власть в мужском биатлоне перешла к Франции. Да, на вершине личного тотала были норвежцы, но все эстафеты на Кубке мира выиграли подопечные Симона Фуркада. Именно они забрали Кубок наций, который Норвегия удерживала на протяжении семи сезонов. Конец эпохи непобедимых.
Рывок норвежских резервистов на Олимпиаду
Многие после ухода братьев Бё из биатлона засомневались в силе и мощи норвежской сборной. Но всё прояснилось в начале олимпийского сезона: новая плеяда здорово бегающих и стреляющих норвежцев сразу показала себя. Йохан-Олав Ботн, Мартин Улдаль и Исак Фрей своими успехами доказали, что соперники зря списали со счетов скандинавскую команду.
Франция превзошла Норвегию на чемпионате мира
Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде стал эпохальным. По его итогам первое место в медальном зачёте впервые за много лет заняла не Норвегия, а Франция. Это говорит об одном: доминирование скандинавов в биатлоне подошло к концу. Французы выиграли на главном турнире года 13 медалей, а норвежцы – девять. По золотым «трёхцветные» тоже лучше: шесть против четырёх.
Дербушева – «железная леди» нашего биатлона
По итогам сезона-2024/2025 Тамара Дербушева получила от СБР специальный приз – «Железная леди». Тамара – единственная спортсменка, которая не пропустила ни одной из 36 гонок сезона и при этом 10 раз поднималась на пьедестал. Стабильности россиянки могут позавидовать и мировые лидеры!
Россия ещё долго не вернётся
Российские биатлонисты вряд ли появятся на Олимпиаде в Антхольце. Всё из-за регламента Международного союза биатлонистов, в котором нет нейтрального статуса как такового. IBU специально выступил с объяснениями перед зимним сезоном: стало ясно, что россиян никто не вернёт до последнего.
Скандал с недопуском Серохвостова к гонке
В феврале в нашем биатлоне полыхнуло: лучшего на тот момент Даниила Серохвостова не допустили до масс-старта на Кубке сильнейших. Всё из-за того, что по регламенту Даниил не отобрался на дистанцию 15 км: весь турнир до этого он проболел. Организаторы не стали менять правила, а спортсмен решил не усугублять ситуацию и не идти на конфликт, пусть и хотел стартовать.