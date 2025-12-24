Шоу от Серохвостова, уход братьев Бё, кубки Сливко. 25 моментов 2025 года в биатлоне

2025 год в биатлоне был очень интересным, драматичным, непредсказуемым и порой грустным. Мы следили за последними гонками братьев Бё, впечатлялись успехами молодых французов и норвежцев, наблюдали за фантастической развязкой в Кубке мира у женщин, оплакивали погибшую Лауру Дальмайер и радовались тому, что российский биатлон живее всех живых.

Эти 12 месяцев подарили нам массу драгоценных воспоминаний, которые мы положим в красивую шкатулку и будем время от времени доставать, чтобы наполнить сердца чем-то особенно тёплым.

Определить самый ценный момент года крайне сложно, но вы – те, кто читал «Чемпионат» всё это время – нам поможете. Сделайте же свой выбор!

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Моменты распределяются в соответствии с голосами в онлайн-режиме.

Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите список без кнопок для голосования.